La quiebra de SanCor. La Justicia ordenó que continúe la venta de los activos de la láctea: “No hay que empezar de nuevo”

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, Circunscripción Judicial N°5 de Rafaela, Santa Fe, integrada por Pablo Lorenzetti, María José Álvarez Tremea y Duilio Maximiliano Hail, confirmó hoy el proceso para que continúe la venta de seis plantas y marcas de la quebrada SanCor, la empresa que fue insignia en lácteos. La operación había quedado en suspenso luego de una serie de objeciones presentadas por distintos interesados. La cámara, más allá de dar el aval, ordenó modificar varias condiciones.

“Los bienes salen a la venta, las reglas siguen vigentes y no hay que empezar de nuevo”, señalaron los magistrados. Agregaron: “Pero introdujimos algunas correcciones. El precio podrá pagarse en pesos y no sólo en dólares. Antes de recibir ofertas deberá aprobarse una grilla que explique con qué puntaje se evaluará cada propuesta, para que la decisión no dependa de criterios no escritos”.

Y señalaron: “Al adjudicar habrá que comparar si conviene más vender todo junto o por partes y elegir lo que deje más dinero para pagar a los acreedores. El tasador deberá completar su informe con el valor probable de venta en el mercado y con la incidencia del siniestro de junio de 2026 en la planta de Sunchales y el precio mínimo deberá ajustarse a esa tasación, porque así lo manda la ley...”.

Para recordar, SanCor terminó en la quiebra luego de que sus autoridades decidieran ese paso ante una situación financiera complicada. Fue a la Justicia con una deuda superior a los US$120 millones.

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