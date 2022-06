La Rural le pidió al Gobierno que equilibre los precios del gasoil

Mientras el abastecimiento del combustible en todo el país está en una situación crítica, el campo pidió al Gobierno “equilibrar los precios del gasoil”. Ese fue el reclamo de la Sociedad Rural Argentina (SRA) durante el lanzamiento formal de su 134º Exposición Rural, que se realizará del 21 al 31 del julio próximo en el predio de Palermo.

En este contexto, Marcos Pereda, vicepresidente de la entidad, señaló que “el sector productivo tiene una demanda constante y continua de gasoil y hay formas de manejar esto para que el campo pueda desplegar todo su potencial”.

“Cuando los valores del gasoil están por debajo de lo que deberían ser, en un encuentro de oferta y demanda evidentemente, hay más demanda que oferta y eso es un problema. Debemos ver cómo hacemos para que se equilibren esos precios y para que la oferta y la demanda se encuentren, sin que les impacte en la inflación, porque el gasoil está en el país”, dijo durante la conferencia de prensa.

Según un relevamiento realizado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) ya 18 provincias y CABA presentan distintos problemas de abastecimiento. Además, según el informe, en el 66,1% de las rutas nacionales es donde más se siente la intensidad de los inconvenientes, algo que se extiende al 23,4% de los centros poblados y el 10,5% de las rutas provinciales.

Renta inesperada

Pereda destacó con respecto al proyecto de ley sobre la renta inesperada que tanto la ciudadanía como el sector privado están agobiados de impuestos. “El sector privado tiene una carga impositiva de más del 40% y el campo del 70%. O sea que hay una discriminación contundente contra el campo porque es un sector que es rehén de la tierra, porque estamos acá”, remarcó.

Días atrás, el presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de ley para gravar la “renta inesperada” a las empresas con ganancias imponibles superiores a $1000 millones. “Hay mucho trabajo de interacción por hacer porque entendemos los requerimientos que tenemos en un país con tanta dificultades pero tenemos que sentarnos juntos y armar un plan para que la Argentina se equilibre y sea equitativa”, añadió Pereda.

El tema de los Derechos de Explotación (DEX) para la entidad ruralista no es algo de una cuestión menor. De hecho, presentó un recurso de amparo en Córdoba para declarar las retenciones inconstitucionales. En este sentido, Nicolás Pino, presidente de la SRA, señaló que están esperando los tiempos de la Justicia para tener resultados de manera inmediata.

La semana pasada, el juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, se declaró competente para seguir adelante con el amparo colectivo planteado por la SRA y la Sociedad Rural de Jesús María en contra del cobro de retenciones desde el 1° de enero de este año. El planteo de la Rural es que no son válidas porque al no votarse el presupuesto 2022 cayeron las facultades delegadas del Congreso al Gobierno en este materia.

El magistrado resolvió mantener la competencia porque fue el primer magistrado en inscribir ante la Corte Suprema el proceso colectivo. En la misma decisión remitió las actuaciones a la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal que es la que, finalmente, deberá determinar cuál es el tribunal competente para entender la causa.

“Estamos confiados que las cosas van a ir saliendo bien y ese es el mensaje hacia el Gobierno y también hacia el Poder Legislativo, con quienes venimos trabajando. No todo es reclamo del campo; también llevamos propuestas. El campo puede reclamar pero tiene mucho para ofrecer”, dijo Pino.

“En esa línea le decimos al Gobierno que nos deje trabajar un poco más tranquilos, que no nos corran el arco permanentemente de lugar y que se corran un poquito que entre todos vamos a encontrar una Argentina más justa. Comiencen a disfrutar del potencial que tiene el campo argentino y la fuerza del productor porque no hay un solo productor que no quiera tener una vaca más preñada, un porcentaje de destete más alto o quiera trillar algo más de lo que sembró. En eso estamos capacitados y somos buenos”, agregó.