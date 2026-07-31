La Rural relevó una importante baja del costo de la vacuna antiaftosa

Luego de que se difundieran precios de las vacunas antiaftosa en el marco del debate que se abrió tras las últimas desregulaciones del Gobierno, la Sociedad Rural Argentina (SRA) difundió un informe en el que sostuvo que el costo de la dosis registra hoy su menor valor real de una serie y que, medido frente al precio de la hacienda, el poder de compra de los productores alcanzó el mejor nivel de la última década.

A través de un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la entidad, se afirma que los indicadores económicos de la campaña 2026 muestran una “mejora significativa” en el costo relativo de la vacuna. Según el trabajo, la dosis se comercializa actualmente a $1556, un valor que se ubica 19% por debajo del promedio de las campañas de 2025, medido a precios constantes, y un 33% por debajo del promedio registrado entre 2018 y 2026.

La SRA también analizó el costo de la vacuna en dólares financieros (CCL). Allí indicó que la dosis tiene un valor de US$1,01, un 10% inferior al registrado en igual período del año pasado. No obstante, señaló que todavía se mantiene 16% por encima del promedio histórico debido a las distorsiones cambiarias que, según indicó, caracterizaron los años de restricciones para acceder al mercado de divisas.

Desde la entidad señalaron que “la baja en el costo relativo de la vacuna también se explica por los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno”. Según indicaron, la apertura a una mayor competencia, favorecida por la posibilidad de importar vacunas y por las modificaciones introducidas en el esquema de vacunación, comenzó a influir en la dinámica del mercado. En ese sentido, sostuvieron que la reducción prevista en la cantidad de animales alcanzados por la vacunación obligatoria achicará el mercado cautivo de dosis y ejercerá una mayor presión competitiva sobre los laboratorios.

La dosis tiene un valor de US$1,01 Senasa

“Los mercados funcionan con la potencialidad. Si hay un marco regulatorio más competitivo y la expectativa de una mayor competencia, el comportamiento del mercado cambia respecto de un esquema más restrictivo”, indicaron.

El principal argumento del informe, sin embargo, está puesto en la evolución del poder de compra del productor. De acuerdo con los cálculos de la entidad, actualmente con un kilogramo de novillo de 430 kilos pueden adquirirse 2,9 dosis de vacuna antiaftosa, la mejor relación de los últimos diez años y un 63% superior al promedio histórico. En el caso del ternero de entre 160 y 180 kilos, un kilogramo vivo permite comprar 4,4 dosis, prácticamente el doble de la capacidad de compra promedio registrada en los últimos años.

Para la entidad, estos indicadores muestran que la vacunación continúa siendo “una inversión de alto impacto” para preservar el estatus sanitario del país y fortalecer la competitividad de la cadena ganadera.

La difusión del informe se produce mientras el Gobierno avanza con una reforma del sistema de vacunación antiaftosa. En los últimos meses, el Senasa modificó el esquema sanitario al reducir la cantidad de aplicaciones obligatorias para determinadas categorías bovinas y dispuso que, a partir de 2027, los productores puedan elegir libremente al veterinario acreditado que realizará la vacunación, en reemplazo del esquema administrado por los entes sanitarios locales.

La firma argentina Biogénesis Bagó es el jugador más grande del mercado Biogénesis Bagó

Desde el Ejecutivo sostienen que estas modificaciones buscan modernizar el sistema, generar mayor competencia entre los prestadores y reducir costos para los productores. En ese escenario, el documento difundido por la Sociedad Rural Argentina incorpora otro elemento al debate al afirmar que, aun antes de la implementación plena de esos cambios, el costo de la vacuna ya muestra uno de los niveles más favorables de la serie cuando se lo mide en términos reales y en relación con el valor de la hacienda.

El mercado argentino de vacunas antiaftosa estuvo históricamente abastecido por Biogénesis Bagó, principal proveedor del país y CDV (Centro Diagnóstico Veterinario). A ese grupo se sumó ayer el registro de la vacuna del laboratorio estatal colombiano Vecol, cuyo trámite en la Argentina fue realizado por Laboratorios Calier, empresa española con filial local; aunque el producto tendrá que superar pruebas sanitarias y de potencialidad antes de salir a comercialización. Con ese nuevo jugador en el mercado, el Gobierno busca ampliar la oferta disponible y fomentar una mayor competencia en el mercado. Vale recordar que también Tecnovax apunta a ser proveedor.