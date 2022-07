“La situación ha venido de mal en peor”, los motivos detrás del cese de comercialización del campo

De cara al cese de comercialización de granos y de hacienda que hará el campo pasado mañana, productores de distintos puntos del país señalaron las motivaciones que los lleva a sumarse a la protesta. Entre los factores que inciden en la decisión, indicaron que están la preocupación por la brecha cambiaria, la falta de gasoil, las retenciones, entre otros puntos. La movilización fue convocada por la Mesa de Enlace.

Mariela Gallinger es la presidenta de la filial Crespo, de Entre Ríos, de Federación Agraria Argentina (FAA) y señaló que lo que más le preocupa es que el campo no sea considerado como la primera rueda de la economía. “Todas las medidas que están decidiéndose últimamente son en perjuicio del crecimiento, del desarrollo. Básicamente, nos preocupa la falta de gasoil, la diferencia del precio del dólar, porque hoy tenemos un dólar para vender la soja a casi 90 pesos y los insumos los tenemos que comprar a 300 pesos”, precisó la productora.

Por otra parte, advirtió que el problema de la falta de infraestructura sigue siendo uno de los temas puntuales. Aquejan al sector y hacen imposible “achicar costos”.

“El Estado está ausente en cuanto a darnos mejoras de caminos rurales, de infraestructura vial, ferroviaria. No tenemos la posibilidad de ser parte de todas esas decisiones, porque las toma gente que, realmente, no está a la altura de lo que el productor que vive, trabaja y duerme en el campo necesita. Tendrían que achicar el Estado para agrandar a la Argentina”, aseveró.

Néstor Scarponi, productor de Córdoba Cortesía

En esa línea, Alejandro Dalmasso, un productor agropecuario y autoconvocado de la zona de Altos Fierro, Córdoba, agregó que “están de acuerdo con la medida de protesta”.

“Entendemos que ya la situación ha venido de mal en peor. Es un problema conseguir repuestos, gasoil. Los precios no se condicen, en lo que es repuesto, con el dólar al que nosotros liquidamos el cereal versus al dólar al que tenemos que comprar los insumos. Hay que empezar a mostrar que el productor agropecuario no está de acuerdo con este tipo de medidas que está implementando el Gobierno”, observó.

Para el productor, las únicas “medidas” que toma el Gobierno es “meter impuestos nuevos” y otras “cuestiones que no marcan la salida” del país. “La salida es liberar los mercados y dejar que la economía se acomode en crecimiento a través de la producción”, puntualizó.

Néstor Scarponi, un productor de esa misma provincia, está de acuerdo con no vender productos por una semana. “Si me piden adherir lo hago, con eso acompaño. Le dije a Gabriel De Raedemaker [vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas] que me tome en cuenta, que estoy. Así sea por una semana, estoy...Por el tiempo que haga falta. Esto me lleva a mostrar el disconformismo con la gente que está gobernando”, indicó.

Alejandro Dalmasso, productor de Altos Fierro, Córdoba Cortesía

Alcides Wolf, un productor de Entre Ríos, añadió que se adhiere al paro y explicó: “Compramos todos los insumos, casi un 90% de ellos, al dólar blue y vendemos al dólar oficial, más todo lo que tiene que ver con retenciones, impuestos municipales y provinciales. Somos la provincia que paga el impuesto inmobiliario más alto de la Nación. Por todo ello, ¿cómo no nos vamos a adherir al paro? Debería ser por tiempo indeterminado. El gobierno nacional ni nos registra, pero bien que nos registra a la hora de recaudar, ahí sí que nos registra a todos, pero a la hora de repartir, en mejoras de caminos, por ejemplo, no lo hace”, puntualizó.

Alcides Wolf, productor de Entre Ríos, y uno de los adherentes al cese de comercialización Cortesía

Los productores coinciden en que al vivir en el campo tienen problemas con los caminos rurales y que las quejas muchas veces son desoídas. “Vialidad de la provincia no existe y cuando vienen hacen desastre, después uno tiene que salir a reparar los desastres que hacen. Esto no sé hasta cuándo puede seguir así. No hay otra, en el campo no hay; cuando no es la sequía es el Gobierno”, añadió y se disculpó por no “dar una noticia positiva”.

En esa línea, habló Macarena Ramos, una ingeniera agrónoma y productora de la provincia de Tucumán, quien señaló que en su caso se adhiere a la medida de fuerza, pero que la considera “muy laxa y pobre”.

“En la situación de los productores del norte necesitamos medidas con mayor fuerza, acciones más contundentes. Con un solo día de cese de comercialización no estamos a la altura de un reclamo por lo que estamos viviendo con reglas de juego que no son claras, con anuncios económicos que nos tienen en vilo, con el temor del desabastecimiento de combustible y otros problemas que tenemos los productores”, agregó.

Macarena Ramos, productora de Tucumán e integrante de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) Cortesía

La productora afirmó que las medidas del sector tienen que ser de más peso en línea con la situación que atraviesa el productor. “Cada vez hay más productores que desaparecen, la presión tributaria nos está asfixiando, no tenemos políticas regionales como productores del norte. No tenemos respuestas a nivel gubernamental de muchos pedidos que acercamos. Producimos en un contexto en el que a nivel mundial se requiere cada vez más alimentos, pero nosotros no tenemos políticas acordes para acompañar ese requerimiento mundial. El Gobierno habla de exceso de crecimiento, cuando nosotros no podemos llevar a cabo las tareas con normalidad. Creo que las medidas tienen que tener mucho mayor peso, más impacto, que se nos tome más en serio a la hora de manifestarnos”, lanzó.

Fabio Scheider, productor agropecuario de Entre Ríos y uno de los adherentes al paro Cortesía

Respecto de este último punto, Fabio Schneider, un productor de Entre Ríos, le apuntó a la Mesa de Enlace. “Es vergonzoso lo que están haciendo. A la mañana escuché a la ministra de Economía [Silvina Batakis]. Pensé: es una genia cómo primereó a los de la Mesa Enlace. Nosotros tenemos el problema del combustible, hace dos meses que pagamos 200 pesos y no conseguimos”. Señaló estar enojado con los dirigentes. “A mí ya ni me preocupa el gobierno actual, porque es consecuencia de la falta de dirigentes serios”, sintetizó.