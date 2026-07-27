La soja perdió más de US$14 en Chicago por la baja del petróleo y las mejores perspectivas climáticas en Estados Unidos

El precio de la soja tuvo una fuerte caída este lunes en Chicago y borró de un golpe toda la recuperación que había acumulado la semana pasada. La posición agosto cayó US$14,51 por tonelada y cerró en US$444,05, luego de haber superado los US$458 el viernes pasado, cuando había alcanzado los valores más altos en al menos dos años. Según los especialistas, la baja respondió a una combinación de factores: la distensión en Medio Oriente hizo retroceder el precio del petróleo y de los aceites vegetales, mientras que nuevos pronósticos de lluvias para las principales zonas agrícolas de Estados Unidos mejoraron las perspectivas para la producción de soja y maíz.

En el mercado argentino, la baja tuvo un impacto mucho menor. En Rosario, la posición agosto cerró en US$342 por tonelada, con una caída de US$6, menos de la mitad del retroceso registrado en Chicago. Los analistas atribuyen esa diferencia no solo a que Estados Unidos reaccionó con más fuerza por el peso que tiene la industria de los biocombustibles, sino también a que en la Argentina muchos productores no necesitan vender soja porque tienen otros granos para obtener liquidez y prefieren esperar mejores precios.

La baja estuvo impulsada por la caída del petróleo tras la distensión en Medio Oriente y por mejores pronósticos climáticos para las zonas agrícolas de Estados Unidos Archivo

“CME arranca la semana con bajas sustanciales, especialmente en los precios de la soja y el maíz”, señaló Eugenio Irazuegui, analista de Zeni. Según explicó, la caída estuvo vinculada principalmente a “la debilidad del petróleo y los activos energéticos por cierto optimismo en los esfuerzos diplomáticos tras el cese de los ataques en Medio Oriente”.

Recordó que, durante las últimas semanas, el conflicto había impulsado el precio del petróleo por el temor del mercado a problemas en el abastecimiento mundial de crudo. Sin embargo, la decisión de la Casa Blanca de frenar temporalmente los ataques redujo esa preocupación y el petróleo volvió a bajar. Como el aceite de soja es una materia prima clave para los biocombustibles, el retroceso del crudo también terminó presionando a la oleaginosa.

Además, indicó que los operadores siguen atentos a la evolución del conflicto y a la situación del Estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de petróleo. A eso se sumó un cambio en los pronósticos climáticos para el Medio Oeste estadounidense. “Los modelos agregaron precipitaciones para el cierre de la primera semana de agosto”, señaló. Según indicó, desaparecieron de los mapas las zonas donde hasta hace pocos días se esperaban lluvias por debajo de lo normal, lo que mejora las perspectivas para los cultivos de soja y maíz.

Lorena D’Angelo, analista de AZ-Group, coincidió en que la combinación de un menor riesgo geopolítico y mejores perspectivas climáticas dio vuelta la tendencia del mercado. “Se dio vuelta el mercado”, resumió. Agregó que también influyó el avance de las negociaciones entre Rusia y Ucrania y recordó que, durante el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, el petróleo había llegado a acercarse a los US$100 por barril. “Hoy está bajando y contagia esa tendencia al precio de los aceites, pero con impacto también en los granos”, afirmó.

Nehuén López, analista de Grassi SA, sumó otro elemento: los fondos de inversión aprovecharon la fuerte suba de la semana pasada para tomar ganancias, lo que aceleró la caída de los precios. A eso agregó que “la inestabilidad geopolítica sigue jugando un papel importante”, tanto por el conflicto comercial entre China y Estados Unidos como por la situación en el Estrecho de Ormuz. En ese contexto, el aceite de soja llegó a perder hasta US$63 por tonelada, una baja del 4,15%.

Respecto del menor impacto en la Argentina, López sostuvo que Estados Unidos reaccionó con mayor intensidad por el peso que tiene el complejo sojero y la producción de biodiésel. “EE.UU. ha mostrado mayor sensibilidad por su vinculación en el complejo soja y por su política de biocombustibles”, indicó.

Pero esa no fue la única razón. El analista del mercado de granos Germán Iturriza señaló que el productor argentino también está vendiendo menos soja que el año pasado. Recordó que durante septiembre y octubre del año pasado había adelantado muchas ventas y llegó a comercializar cerca del 92% de la cosecha, muy por encima del nivel habitual, de entre 80% y 82%. “Ahora está un 10% menos. Lo que está haciendo es volver a tener un nivel normal de ventas”, explicó.

Además, sostuvo que este año muchos productores tampoco necesitan desprenderse de la soja para conseguir liquidez. “Viene con una campaña récord de maíz, está cosechando maíz tardío y además tuvo campañas récord de trigo y de girasol. Otros productos están supliendo la venta de soja”, señaló. En ese contexto, prefieren esperar una mejora de los precios antes de vender.

En la Argentina, el impacto fue más moderado: los productores venden menos soja, cuentan con otros granos para generar liquidez y esperan mejores precios Marcelo Manera - LA NACION

D’Angelo coincidió con ese diagnóstico y agregó que la baja del costo del financiamiento también favorece esa estrategia, mientras que la soja sigue funcionando como reserva de valor. “Si no vendió cuando sube, menos va a vender cuando baja”, resumió.

Ese comportamiento se refleja en el ritmo de comercialización. Iturriza indicó que los productores llevan vendido el 45,3% de la cosecha 2025/26 (22,2 millones de toneladas), frente al 54,4% registrado a la misma fecha del ciclo anterior, y que el 48,1% del volumen comercializado permanece “a fijar”, es decir, sin precio definido. Para D’Angelo, el ritmo de ventas sigue siendo “muy demorado” para esta época del año, justamente porque los productores cuentan con otros granos para comercializar, el financiamiento es más barato y la soja continúa siendo una reserva de valor.