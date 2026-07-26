Aplausos, gestos y guiños: así se vivió el apoyo a Milei en las tribunas de la Rural

El ingreso del Regimiento de Granaderos, a las 10.40, marcó el inicio formal del acto inaugural de la 138a. Exposición Rural de Palermo, en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Mientras las tribunas comenzaban a poblarse de productores, dirigentes y funcionarios nacionales y porteños, los gestos y las primeras ovaciones anticipaban el tono de una ceremonia atravesada por un fuerte respaldo al presidente Javier Milei y a las medidas de su Gobierno para el agro, especialmente los anuncios que ya se dieron vinculados con la reducción de las retenciones y las desregulaciones para el sector.

Antes de empezar el acto, las primeras ovaciones se las llevó la exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich. Su llegada fue recibida con aplausos y un espontáneo “¡Vamos, Patricia!”, que se escuchó desde uno de los sectores más activos de las tribunas. Unos minutos después, otra escena captó la atención incluso de la comitiva oficial: Jorge Macri y Belén Ludueña aparecieron con su bebé en brazos, quien atrapó la mirada del presidente Javier Milei y Sandra Pettovello.

En el palco se acomodaron, además, el vicepresidente de la SRA, Marcos Pereda, quien más tarde se acercó a saludar a Milei; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, entre otros funcionarios.

Pereda, enfrentado políticamente con el presidente de la entidad, Nicolás Pino, quedó inicialmente fuera del foco de las cámaras, aunque no pasó inadvertido: saludó uno por uno a los funcionarios que fueron llegando y estaban a su alcance durante los minutos de descanso, incluso, mantuvo una breve conversación con Sturzenegger antes del inicio del acto.

A las 10.49 hizo su ingreso el presidente Milei. Llegó en camioneta hasta la tranquera de acceso de la pista central y desde allí caminó hacia la pista central acompañado por la secretaria General de Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y jefe de Gabinete, Diego Santilli. A medida que avanzaba hacia las tribunas, saludaba al público y hasta les pedía que intensificaran los aplausos. La respuesta fue inmediata: una ovación acompañó todo su recorrido.

Milei saludó al hijo de Jorge Macri y Belén Ludueña Pilar Camacho - LA NACION

Antes de comenzar los discursos, Milei y Pino se fundieron en un abrazo, un gesto que se repetiría al finalizar la intervención del titular de la Rural, que volvió a evidenciar la buena sintonía entre la entidad y el Gobierno.

El Presidente fue interrumpido en numerosas oportunidades por los aplausos. El respaldo apareció cuando reivindicó la eliminación del cepo cambiario y volvió a repetirse al asegurar que “se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”. La respuesta del público creció cada vez que elevaba el tono de voz para remarcar una idea. “Cuando al campo le va bien, le va bien al interior y a toda la Argentina”, fue uno de los momentos más celebrados del mensaje.

Los anuncios sobre infraestructura vial, conectividad mediante Starlink, incentivos para la innovación en semillas y la llegada de inversiones privadas también despertaron el respaldo del público. “No hay baja de impuestos posible si no hay superávit”, afirmó en una de las frases que encontraron poca aprobación en las tribunas.

Mientras pronunciaba las últimas frases sobre su gestión, un episodio alteró brevemente el clima del acto. Desde uno de los sectores ubicados detrás del corralito comenzaron a escucharse gritos y darse algunos empujones, situación que rápidamente generó una ola de abucheos y exclamaciones en distintos puntos de las tribunas, aunque sin interrumpir la ceremonia.

Milei, a su llegada, saludando a un granadero LA NACION

Milei cerró con tres enfáticos “¡Viva la libertad, carajo!”, respondidos con un “¡Viva!” por buena parte del público que arengó las frases más destacadas.

Los aplausos a Pino

Pino abrió la ceremonia con un discurso que fue seguido con atención tanto desde las tribunas como desde el palco oficial. A su derecha se ubicaba su candidato a vicepresidente, Carlos Odriozola. Los aplausos llegaron desde el comienzo y se intensificaron cuando destacó el aporte económico del agro y los récords productivos alcanzados por el sector.

Uno de los momentos más celebrados ocurrió cuando reclamó que “las retenciones deben dejar de existir por ley y para siempre”. Desde las tribunas alguien completó en voz alta “¡por ley!”, mientras Pino dirigía una mirada hacia Milei en búsqueda de complicidad y aceptación. Ambos sonrieron.

Hubo una reacción especialmente efusiva cuando pidió que “los funcionarios de turno dejen de agobiar de impuestos a la gente para permitirle seguir en el campo”. Una mezcla de aplausos y silbidos de apoyo se generaron en las tribunas cuando Pino señaló que “el cobro de gravámenes por el simple traslado de mercadería entre provincias que crean aduanas internas prohibidas por la misma Constitución nacional”.

Nicolás Pino en un tramo del discurso cuando daba datos del sector Pilar Camacho - LA NACION

En otro tramo del discurso, que fue festejado por la gente, Pino dijo que para ser una “potencia agrícola”, la Argentina necesita un sistema financiero que no solo preste plata, sino que “acompañe a las fuerzas productivas” con plazos largos, algo que históricamente falta en el país.

Cuando el presidente de la SRA aseguró que varias de las medidas implementadas implicaban una reducción de la presión sobre el sector, volvió a girarse hacia Milei, lanzó un “bien” y ambos intercambiaron otra sonrisa de complicidad.

El Presidente, que seguía atentamente la exposición desde el palco, cambió el gesto, tomó un vaso de agua y comentó algo en voz baja mientras observaba al dirigente rural.

El reconocimiento al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), en cambio, recibió un aplauso mucho más moderado, acompañado incluso por algunos silbidos aislados.

Uno de los pasajes que más llamó la atención ocurrió cuando Pino se refirió a la polémica por la plataforma de registro genealógicos de la entidad. “El que nunca se equivoca es el que nunca hace”, afirmó, antes de sostener que “los montos que se dicen no son” y asegurar que la inversión terminará recuperándose. Desde las tribunas se escuchó un “¡bien!”, mientras Marcos Pereda sonreía discretamente, giraba hacia el senador Bartolomé Abdala y le comentaba algo al oído. La gente reflejó en cada frase su apoyo a las gestiones.