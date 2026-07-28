La Unión Europea reabrió su mercado para la carne aviar argentina tras reconocer al país como libre de gripe aviar

La Comisión Europea habilitó nuevamente las importaciones de carne fresca aviar y productos aviares desde la Argentina a partir del 17 de agosto próximo. La decisión llega luego de que el bloque reconociera la recuperación del estatus sanitario del país como libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP), una enfermedad que afecta a esa producción. Los envíos que se hagan dentro del cupo conforme con el acuerdo comercial del Mercosur y la Unión Europea podrán realizarse con un derecho de importación del 0%.

La decisión quedó plasmada en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, publicado este martes en el Diario Oficial del bloque europeo. De esta manera, la Argentina podrá retomar los envíos de carne aviar fresca y productos aviares al mercado comunitario a partir del 17 de agosto de 2026.

La medida implica el levantamiento de las restricciones que pesaban sobre este tipo de exportaciones desde que la reaparición de brotes de gripe aviar, en febrero pasado, obligó a suspender el acceso al mercado europeo. En ese contexto, la Argentina había mantenido únicamente la posibilidad de exportar productos termoprocesados, que por su tratamiento térmico cumplen con las exigencias sanitarias internacionales, mientras que la carne fresca permanecía vedada. Según informó la Secretaría de Agricultura, la reapertura fue posible luego de que la Unión Europea reconociera que la Argentina recuperó su condición de país libre de IAAP, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

El pollo procesado era lo único que podía ingresar a Europa Yanuar Efendy - Shutterstock

Desde la cartera agropecuaria señalaron que el resultado fue producto del trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura, la Cancillería y la cadena avícola, además de las misiones oficiales realizadas en los últimos meses ante las autoridades europeas.

De acuerdo con el comunicado oficial, ese proceso permitió demostrar “el reconocimiento al sistema sanitario argentino, que logró controlar y erradicar los brotes de la enfermedad para restablecer el estatus zoosanitario y así obtener la reapertura de este importante destino comercial”.

La Unión Europea es considerada un mercado estratégico para las exportaciones avícolas argentinas debido a sus altos estándares sanitarios y de inocuidad. Entre los principales destinos dentro del bloque figuran Países Bajos, España y Alemania. La decisión, además, adquiere especial importancia en el marco de la próxima entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ya que permitirá que “la Argentina pueda aprovechar la cuota preferencial para carne aviar prevista en ese entendimiento comercial”.

En 2025, las exportaciones argentinas de carne aviar hacia la Unión Europea superaron los US$14 millones, un 32% más que en 2024. Ese comercio comprendió carne sin trocear, trozos y despojos comestibles congelados.

Antecedentes

El mercado europeo había cerrado en principio sus importaciones en febrero de 2023, luego de que la Argentina perdiera en esa oportunidad su estatus de país libre de la enfermedad tras la detección de los primeros casos en aves de corral. Si bien el país recuperó esa condición meses después y logró una primera rehabilitación del mercado, las posteriores restricciones sanitarias mantuvieron vedado el ingreso de carne fresca. Durante ese período, la Argentina continuó exportando únicamente productos aviares termoprocesados, como se mencionó.

Carlos Sinesi, gerente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), recordó que el mercado europeo volvió a cerrarse tras el segundo brote de influenza aviar registrado en la Argentina, en agosto de 2025. “Ahí se cierran las exportaciones a la Unión Europea, permitiendo nada más que el ingreso de productos cocidos”, señaló.

La reapertura estaba prevista para el 1° de marzo de este año, luego de que el país recuperara su estatus sanitario. Sin embargo, el 19 de febrero se detectó un tercer brote de la enfermedad, lo que frustró esa habilitación. No se volvió a abrir y se mantuvo cerrado hasta la fecha.

Carlos Sinesi, gerente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) Rocío Forte / Pukén

Sinesi precisó que el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813 establece que los envíos podrán reanudarse una vez transcurridos 20 días desde su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. “La fecha de envío de mercadería nuevamente se va a poder hacer a los 20 días de publicado el reglamento. Así que hay que esperar esos 20 días para poder empezar a exportar”, afirmó.

Para el directivo de CEPA, la reapertura representa una noticia de gran relevancia para el sector avícola. “Es un mercado sumamente importante para la avicultura argentina por el valor que tiene”, sostuvo. Además, destacó que la medida permitirá comenzar a aprovechar las ventajas previstas en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Se va a poder exportar desde el 17 de agosto en adelante con un derecho de importación del 0% para el volumen que está dentro del cupo, esperando no encontrarnos con nuevas sorpresas de influenza aviar”, resumió. La medida permitirá comenzar a aprovechar el cupo de exportación ya negociado entre el Mercosur y la Unión Europea. Este año son 20.000 toneladas, de las cuales 10.000 corresponden a carne con hueso y 10.000 a carne sin hueso.