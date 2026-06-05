Las exportaciones de biodiésel cayeron al peor nivel de la historia

La industria argentina del biodiésel continúa atravesando un escenario de baja actividad y elevada capacidad ociosa. Aunque en los primeros cuatro meses de 2026 se observó una mejora respecto del año pasado, los niveles de producción siguen lejos de los registros históricos y el sector permanece a la espera de cambios regulatorios que permitan impulsar la demanda y recuperar competitividad. En este contexto, entre enero y abril se comercializaron 271.751 toneladas en el mercado interno, mientras que las exportaciones alcanzaron apenas 30.360 toneladas. El año pasado entre enero y abril se colocó un volumen similar en el mundo: 30.600 toneladas.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se trata del menor nivel exportador registrado para ese período desde el inicio de la producción de biodiésel en la Argentina, en 2008. De esta manera, una actividad que originalmente nació con fuerte orientación exportadora pasó a depender cada vez más de la demanda doméstica.

El informe de la BCR señala que la producción acumulada entre enero y abril alcanzó las 308.565 toneladas. Si bien representa una mejora interanual del 16%, el volumen se ubicó un 25% por debajo del promedio de los últimos cinco años y constituyó el tercer registro más bajo para ese período desde 2010. “La producción de biodiésel en la Argentina transita un nuevo año de una actividad limitada”, señaló la entidad en su análisis sobre la evolución del sector.

Si bien representa una mejora interanual del 16%, el volumen de producción se ubicó un 25% por debajo del promedio de los últimos cinco años y constituyó el tercer registro más bajo para ese período desde 2010 BCR

La situación actual forma parte de una tendencia que se viene profundizando desde hace varios años. La BCR recordó que la producción nacional alcanzó un máximo histórico en 2017, cuando llegó a 2,8 millones de toneladas. A partir de entonces comenzó un proceso descendente que tuvo su punto más bajo en 2023, con apenas 830.000 toneladas.

Ese año estuvo marcado por el impacto de la histórica sequía que afectó a la producción de soja, principal materia prima para la elaboración del biocombustible. Sin embargo, aun después de la recuperación de la cosecha durante 2024 y 2025, la actividad no logró retomar los niveles previos.

De acuerdo con el informe, en 2024 la producción alcanzó 1,1 millones de toneladas, mientras que en 2025 descendió nuevamente hasta 970.000 toneladas. La magnitud del problema se refleja con claridad al comparar esos volúmenes con la capacidad instalada de la industria. Actualmente, el país cuenta con instalaciones capaces de producir alrededor de 3,8 millones de toneladas anuales, concentradas principalmente en Santa Fe. Frente a esa capacidad potencial, la actividad efectiva deja un nivel ocioso muy alto. “Los volúmenes producidos dejan una capacidad ociosa anual en torno al 75%”, destacó la entidad rosarina.

Según la BCR, durante 2025 la comercialización destinada al mercado interno alcanzó 703.304 toneladas, un volumen superior al promedio de los últimos cinco años, aunque levemente inferior al registrado en 2024, cuando llegó a 777.218 toneladas BCR

La entidad bursátil advirtió además que la producción de los últimos dos años se ubicó aproximadamente un 50% por debajo del promedio histórico de la industria y consideró que 2026 tampoco mostraría un repunte significativo.

El esquema productivo argentino presenta además una particularidad. El sistema funciona bajo una estructura dual: por un lado operan empresas, en su mayoría pymes, que abastecen exclusivamente el mercado interno mediante el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil; por otro, empresas integradas que producen para exportación y no participan del abastecimiento doméstico.

El oficialismo presentó en el Senado un proyecto que propone elevar la tasa obligatoria de mezcla de biodiésel en gasoil hasta el 10% a partir de los 12 meses posteriores a la sanción de la ley BCR

En este contexto, el mercado local fue ganando cada vez más relevancia dentro de la actividad total. Según la BCR, durante 2025 la comercialización destinada al mercado interno alcanzó 703.304 toneladas, un volumen superior al promedio de los últimos cinco años, aunque levemente inferior al registrado en 2024, cuando llegó a 777.218 toneladas.

La contracara se observó en el frente externo. El año pasado las exportaciones totalizaron apenas 273.386 toneladas, el volumen más bajo desde que existen registros de la actividad: “La caída en la producción se explica mayormente por la merma en las exportaciones del sector”, indicó el informe.

Preocupación

La preocupación del sector se amplifica por el contexto internacional. La BCR advirtió que la Unión Europea, actualmente el único mercado de exportación para el biodiésel argentino, podría avanzar con una resolución que limite o directamente impida nuevos envíos.

En este escenario, la discusión sobre una nueva Ley de Biocombustibles comenzó a ocupar un lugar central para el futuro de la industria. “Un nuevo régimen que brinde previsibilidad al promover mayores tasas de corte y mejore las condiciones de comercialización podría generar un piso de demanda más sólido para la industria y disminuir la gran capacidad ociosa que existe actualmente”, sostuvo la entidad.

En esa línea, el oficialismo presentó en el Senado un proyecto que propone elevar la tasa obligatoria de mezcla de biodiésel en gasoil hasta el 10% a partir de los 12 meses posteriores a la sanción de la ley.

La iniciativa también contempla modificaciones en el esquema de comercialización. Entre otros puntos, propone una reducción gradual del sistema de cupos administrados por el Estado y una mayor participación de un mercado de negociación libre denominado “Mercado Electrónico Transparente”, en el que podrían intervenir tanto empresas integradas como no integradas.

Además, habilitaría la posibilidad de que las mezcladoras incorporen porcentajes superiores de biodiésel por decisión propia, permitiría la circulación de vehículos flex fuel y abriría la puerta a la instalación de surtidores específicos para comercializar mezclas más elevadas.

Desde la perspectiva productiva, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que una suba del corte obligatorio al 10% tendría un impacto directo sobre la demanda. Según calculó la entidad, tomando como referencia el consumo promedio anual de gasoil de los últimos cinco años, serían necesarias alrededor de 1,3 millones de toneladas de biodiésel por año. Esto representaría un incremento del 33% respecto del escenario actual con una tasa de corte del 7,5%.