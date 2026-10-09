Las exportaciones de lácteos sumaron US$1130 millones, se encaminan a un récord y hay una advertencia

Las exportaciones argentinas de productos lácteos alcanzaron US$1130,4 millones entre enero y agosto de 2026, un 16,7% más que en el mismo período del año pasado, según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA). Los envíos sumaron 296.006 toneladas, con un crecimiento interanual del 22,9%. Pese al freno registrado en agosto, el sector mantiene la expectativa de cerrar el año con un récord, aunque advierte que “vender más no garantiza una mayor rentabilidad”.

“Seguramente se puede hacer récord de exportaciones en 2026, tanto en litros equivalentes como en toneladas, como en quesos o como en dólares, pero sin que sea un buen negocio”, dijo a LA NACION Jorge Giraudo, director ejecutivo del OCLA. Según explicó, la necesidad de generar ingresos y reducir existencias impulsaría nuevas ventas externas durante los próximos meses.

“Las exportaciones que se frenaron en agosto se van a empezar a incrementar de ahora en adelante porque vamos al pico estacional de máxima producción, que es octubre”, sostuvo. Ese incremento de la oferta, agregó, coincidirá con “un mercado interno que consume en cantidad, pero paga poco por el tipo de producto que compra”. En ese escenario, señaló, “va a ser necesario que las empresas hagan caja y saquen sus stocks de los productos de exportación que tienen”.

El freno de agosto se reflejó en envíos por 26.767 toneladas y US$101,4 millones, caídas interanuales del 8,3% y del 13,9%, respectivamente. Aun así, el OCLA proyecta exportaciones anuales de 3400 a 3500 millones de litros de leche equivalentes, si continúa la tendencia.

Jorge Giraudo, director ejecutivo del OCLA Red Social X

De acuerdo con la organización, la expansión del acumulado estuvo acompañada por precios menores. Entre enero y agosto, el valor promedio exportado fue de US$3819 por tonelada, un 5% menos que un año antes. En las leches en polvo, el promedio fue de US$3682, con una baja del 6,9%. Los envíos de leche en polvo crecieron 22,2% en toneladas y los de quesos, 13,1%; ambos rubros representaron el 39,9% y el 28% del valor exportado, respectivamente.

Para Giraudo, a los menores precios se suman las dificultades locales para producir y exportar. “El tipo de cambio sabemos que ajusta muy por detrás de la inflación”, afirmó. También mencionó los costos argentinos de producción y transporte como factores que limitan los márgenes del negocio.

El especialista señaló, además, un cambio en la demanda internacional que plantea un desafío para la industria argentina. Según describió, cerca del 80% de las exportaciones argentinas de leche en polvo corresponde a entera y el 20% a descremada, mientras que el mercado está asignando un mayor valor a esta última por su contenido de proteínas.

“Hoy la descremada supera con creces el precio de la leche entera, producto del mayor valor que le está dando el mercado a las proteínas”, explicó. Según su análisis, esa diferencia podría impulsar una modificación en el destino de la leche que procesa la industria para exportar: “El mundo está demandando más leche en polvo descremada, con lo cual seguramente la industria tendrá que virar un poco en su negocio”.

El sector espera una recuperación de las exportaciones al llegar al pico estacional de producción ESV

Giraudo sostuvo que esa adaptación utiliza el mismo proceso y maquinaria. “Nada más que hay que sacarle la grasa y dejarle más proteína”, indicó al explicar la diferencia entre ambos productos.

La posibilidad de alcanzar un récord también depende del clima. “La proyección de producción y la estimación récord de exportaciones queda supeditada al comportamiento del fenómeno El Niño de aquí a fin de año”, advirtió. Si se presenta de manera extrema, sostuvo, podría afectar tanto la producción como la logística necesaria para trasladar la leche.

“Las lluvias en exceso hacen que la vaca que no está encerrada no tenga dónde echarse, empieza a caminar en el barro, tiene problemas de patas, empieza la mastitis, produce menos, se pierden cultivos, se encarecen los costos de la alimentación: es un círculo complejo”, describió. A esas dificultades sumó el estado de los caminos y de la infraestructura para retirar la producción de los tambos. “Esperemos que El Niño pase por el costado de la cuenca lechera central”, expresó.