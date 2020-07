Le rompieron 3 silobolsas y escribieron un fuerte insulto

Los silobolsas vandalizados tenían 450 toneladas

Fernando Bertello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2020 • 16:35

"No sé si es algo político o es contra mí. Yo no tengo problemas con nadie, ni de la familia, afuera de la familia ni de la actividad económica. Es vandalismo o no sé qué decir".

José Barbiero, un productor en campos alquilados en la zona de Gobernador Echagüe, en el centro sur de Entre Ríos, hoy se encontró con una noticia que se está repitiendo en otras regiones de país: la rotura de silobolsas. En su caso, un vecino le avisó sobre la destrucción y encontró 3 vandalizados. Tenían 450 toneladas de soja.

Con este nuevo hecho ya son 66 los silobolsas atacados a nivel país. Anteayer, ante la creciente problemática al respecto, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, admitió ante la Mesa de Enlace la escalada del delito, repudió los hechos y comunicó acciones.

"Nosotros nos vamos a concentrar, en lo inmediato, a centralizar la información. Vamos a crear un sitio del Sistema Nacional de Información Criminal que se ocupe de estos delitos, que los visibilice, porque ahora están dentro de la categoría de robo o robo calificado. Además, trabajaremos con las provincias para mejorar el patrullaje posible que puede hacer la policía provincial, dado que no siempre están las condiciones para que ese sea efectivo", dijo la funcionaria.

En el caso de Barbiero lo llamativo es que sufrió esas roturas no en un mismo campo, sino en los dos que alquila. Separados entre sí por no más de 8 kilómetros. En uno le destruyeron un silobolsa con 150 toneladas y en el otro 2 con 300 toneladas.

Ante el grano que quedó derramado en el suelo comenzó un operativo para la carga y despacho a los puertos de Rosario. No era lo que tenía previsto hacer, pero lo sucedido lo apuró a tomar la decisión. El nivel de pérdida, sobre las 450 toneladas, podría ser de unas 5 toneladas en función de lo que termine de recuperar.

Según le contó a LA NACION, hizo la denuncia policial y él mismo estará detrás del avance que tenga la investigación. "Voy a estar detrás porque quiero que se sepa, es la primera vez que me pasa", indicó.

"Con esto no tengo más alternativa que sacarlo ahora", agregó sobre el grano que estaba en los silobolsas.

En uno de los silobolsas hicieron cortes dejando un mensaje insultante con las iniciales "HMP..". Es la primera vez que entre los distintos casos de roturas a nivel país los atacantes dejan una inscripción.

El mensaje insultante con las iniciales

"No sé si es algo político o es contra mí", indicó Barbiero tras aclarar que no tiene problemas con nadie como para suponer de dónde viene el ataque.

Como en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, en Entre Ríos también está caliente la problemática de silobolsas. Hace unas semanas se conoció el vandalismo de 6 en la zona de Federal.

"Lo que está pasando en Entre Ríos en particular y la Argentina en general con ataques a silobolsas y quema de sembrados, no se termina con declamaciones de las autoridades tanto provinciales como nacionales. Se termina en primer término atacando la grieta, esa grieta que comenzó en 2008 con los 'piquetes de la abundancia' y continúa hasta estos días incluso de un importante funcionario decir que los ataques son un invento de la prensa (el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, dijo que eran un "verso" de Clarín)", señaló Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.

"Nunca se escucha de estos mismos protagonistas de 2008 y que están nuevamente en el gobierno un mensaje claro sobre el rol del sector agropecuario, y de sus productores y trabajadores que lo conforman. Se sigue mostrando o intentando mostrar al sector como ricachones, egoístas, contaminadores, etcétera. El Gobierno debería ser claro y, si quiere terminar, dar un claro concepto de lo que significa el sector. Si el mensaje sigue siendo el mismo, seguirán los ataques y se profundizará la grieta y el odio al sector. La pelota está del lado del Gobierno y la responsabilidad de terminar esto también", agregó.