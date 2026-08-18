Legumbres: un tesoro desconocido y muy rico en energía que vale conocer

La suplementación proteica y energética con productos, subproductos de la agroindustria y/o recursos no tradicionales está cobrando una gran importancia en los últimos años debido a que existen en el mercado muchos alimentos de alta calidad y bajos costos. Entre ellos se destacan la utilización de las legumbres (arveja, porotos, garbanzos, etc.) que por un motivo u otro no pueden comercializarse para consumo humano, como es el caso de las legumbres “partidas” durante la clasificación industrial o durante la cosecha o aquellas que han superado los niveles de madurez para comercializarse. Todo esto es más común de lo que la gente imagina.

Estas legumbres comúnmente se consideran una fuente rica en proteína y minerales, cosa que es cierto. Pero lo que se desconoce es que, además, son muy ricas en energía. En general, tienen el equivalente entre el 40 al 50% del almidón (energía) del grano de maíz.

Diferentes trabajos demuestran que la mayoría de las legumbres puede reemplazar, en altas proporciones, otras fuentes de ricas en proteína, como pellet de soja, de girasol, etcétera en la dieta de diferentes categorías de animales, tanto de carne (vacas, terneros, vaquillonas y novillos) como de vacas lecheras, aun aquellas de alta producción (mayor de 40-50 l/vaca/día).

Las arvejas son consideradas un superalimento

En general, se puede suministrar a los bovinos de carne o leche entre el 20 y el 35% de la materia seca [MS] de la dieta, dependiendo de la categoría animal y del resto de los componentes de esas dietas.

A continuación, haremos una breve síntesis de la composición química de cada uno de las legumbres.

Porotos de arveja amarilla o verde (enteros o partidos)

El poroto de arveja tiene un promedio de 23% de proteína, altamente digerible y soluble en rumen (±40%). El perfil de aminoácidos es excelente. Además tiene un nivel de almidón que varía entre el 40-45%, es decir, equivale entre el 60-70% del almidón del grano de maíz. Mientras que tiene una digestibilidad de la materia seca (MS) y energía similar a este grano (85-90% y 3.25 megacalorías de energía metabolizable (EM)/kg de MS, respectivamente).

Además tiene bajos niveles de grasas (1,4%), que metabólicamente hablando es algo muy bueno. También tiene muy bajos niveles de fibra (fibra detergente neutro entre 16-18%, detergente ácida de 8-9% y lignina entre 0.5-1%), lo que fortalece las bondades de esta legumbre.

Los porotos de arveja se pueden utilizar en diferentes formas: enteros, molidos gruesos o finos, extrusados y copos (vapor). Mientras que la composición nutricional de otras legumbres se caracteriza por tener:

Las legumbres partidas o que superaron el nivel de madurez comercial pueden transformarse en alimento para el ganado Pxhere

Garbanzos (enteros o partidos)

● Proteína: 22-25%

● Almidón: 34-36%

● Digestibilidad de la materia seca: 77-79%

● Energía: 2.8 Mcal EM/kg de MS

Actualmente estamos utilizando en un engorde a corral en el campo del Sr. Fabio Álvarez, en Chasicó, Bahía Blanca, garbanzos partidos que no se pueden exportar. Los garbanzos integran entre el 20 y el 25% de la dieta junto con otros suplementos (urea, rollos, granos, etc.). Las ganancias diarias de peso que se están obteniendo, tanto de novillos como de vaquillonas, varían entre 1,3 y 1,5 kg/cabeza/día y un costo de producción final que varía entre 1,2 y 1,4 USD/kg de carne producido en el corral.

Porotos (enteros o partidos)

● Proteína: 23-25%

● Almidón: 34-36%

● Digestibilidad de la materia seca: 77-79%

● Energía: 2.85 Mcal EM/kg de MS

El uso de legumbres permite producir carne o leche y reducir los costos de alimentación

Lentejas (enteras o partidas)

● Proteína: 23-25%

● Almidón: 40%

● Digestibilidad de la materia seca: 80-82%

● Energía: 2.9 Mcal EM/kg de MS

En resumen, todas las legumbres, enteras o partidas, que por un motivo u otro no se pueden comercializar para consumo humano representan un “tesoro” muy poco conocido que no solo se pueden transformar en carne o leche, reduciendo los costos de producción, sino que además no afecta al medio ambiente, al evitar que se desechen en lugares que puedan contaminar.

El autor es Doctor en Ciencias Veterinarias, especializado en Nutrición Animal, director ejecutivo de la Consultora Internacional de Producción y Nutrición de bovinos (carne y leche). afmayer56@yahoo.com.ar //resalancursos@gmail.com. www.nutriciondebovinos.ar