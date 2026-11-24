En medio de la controversia por el uso de Visec, que genera reparos entre productores por el manejo de la información comercial y las condiciones de inscripción, el gobierno de Santa Fe busca que los frigoríficos exportadores reconozcan los certificados de su propia plataforma digital, pública y gratuita. La iniciativa apunta a evitar que los establecimientos agropecuarios deban inscribirse también en un sistema privado para acreditar que producen en campos libres de deforestación y avanzar hacia un esquema de intercambio de información entre las distintas herramientas.

Se trata de Santa Fe Produce Sustentable (SFPS), una plataforma que permite acreditar los atributos ambientales de los establecimientos agropecuarios mediante el cruce de información de organismos públicos. Según datos del gobierno provincial, ya cuenta con 530 establecimientos con certificados aprobados que implican 641.000 hectáreas productivas. La herramienta emite un certificado oficial que acredita si un predio cumple con los requisitos de producción libre de deforestación.

El planteo cobra relevancia frente a la aplicación del Reglamento 2023/1115 de la Unión Europea (UE), que establece exigencias para el ingreso de determinados productos y materias primas asociados a la deforestación. En ese contexto, la provincia busca que los frigoríficos acepten el documento que emite el Estado santafesino y que Visec no se convierta en la única vía para acreditar el cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas por los compradores internacionales.

“Nuestra plataforma no es en contra de ninguna, sino que convive con todas las otras plataformas. Pero la validación es una responsabilidad indelegable del Estado”, afirmó a LA NACION Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo provincial. Explicó que uno de los principales objetivos es lograr que los frigoríficos exportadores reconozcan los certificados provinciales. Según indicó, algunos establecimientos ya aceptan la documentación santafesina, pero la mayoría continúa exigiendo Visec. Mencionó en particular a los frigoríficos vinculados con el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), que, según afirmó, no reconocen otras plataformas.

En ese sentido, señaló que la provincia mantiene reuniones con Senasa, la Secretaría de Agricultura, Cancillería, Visec y otras herramientas privadas para avanzar en un esquema de reconocimiento mutuo. La discusión también está vinculada con el manejo de los datos que deben aportar los productores. Mántaras señaló que los sistemas privados solicitan información que, en buena medida, ya se encuentra en poder de organismos públicos, y planteó reparos sobre la posibilidad de que actores privados de la cadena comercial concentren esos registros.

Dijo que productores y dirigentes se muestran reticentes a inscribirse porque las plataformas privadas están diseñadas con información que ya tiene el Estado, sea nacional o provincial. En ese sentido, recogió una preocupación que, según dijo, le transmitieron representantes del sector: “¿Por qué un grupo de frigoríficos, que son los dueños de Visec, van a manejar la información de toda la cadena de la carne argentina y castigarnos con el precio?”.

Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe

Frente a ese escenario, Santa Fe defiende un modelo en el que el Estado utiliza la información que ya posee y se responsabiliza por el certificado que emite. La plataforma cruza datos de ARCA, Senasa, Catastro y el Ministerio de Ambiente provincial. El sistema funciona de manera automática y contempla una instancia de reclamo para los productores si algún organismo no valida correctamente la información declarada: “Emitimos un documento oficial, a diferencia de las privadas que no certifican, solamente validan o no validan. Es el Estado haciéndose responsable del certificado que emite”.

Si el sistema determina que un establecimiento no cumple con las condiciones de libre deforestación, el productor puede presentar un descargo ante la autoridad ambiental provincial.

Otro punto de la propuesta es evitar la duplicación de registros y controles. Santa Fe plantea que la trazabilidad oficial del Senasa sea la base para garantizar la continuidad del atributo ambiental a lo largo de la cadena comercial. De esa manera, no sería necesario desarrollar un sistema paralelo que obligue a los productores a cargar información sobre animales y sus movimientos.

“Nos parece ridículo en términos de burocracia generar un sistema de trazabilidad paralelo para acreditar atributos ambientales”, afirmó. Según explicó, las plataformas privadas solicitan cargar las caravanas de los animales, mientras que la herramienta santafesina certifica el establecimiento de origen y utiliza la información oficial disponible. “Nosotros no hacemos eso, y solo certificamos predio”, precisó.

La provincia trabaja ahora con Senasa para que su sistema de trazabilidad permita la interoperabilidad entre las distintas plataformas. El objetivo es que las “herramientas públicas y privadas puedan dialogar entre sí” y que el atributo de libre deforestación se mantenga acreditado durante los distintos tramos del recorrido de los animales, incluso cuando pasan de un establecimiento a otro o de una provincia a otra.

La provincia propone utilizar el sistema de trazabilidad oficial de Senasa para conectar las distintas plataformas, garantizar la cadena de custodia del atributo de libre deforestación y proteger la información de cada productor ESV

“Creemos en la interoperabilidad entre las plataformas, que dialoguen entre las plataformas, es la forma de mantener la cadena de custodia del atributo libre de deforestación”, señaló el secretario. Para Santa Fe, el sistema de trazabilidad de Senasa ofrece una herramienta oficial y reconocida internacionalmente que puede evitar la creación de nuevos circuitos de información.

La plataforma provincial nació en 2022, con el aval y el financiamiento de AL-Invest Verde, un programa oficial de la Unión Europea, y es uno de los esquemas incorporados al Directorio Nacional de Esquemas de Verificación de la Secretaría de Agricultura. Fue presentada ante distintas autoridades europeas en febrero de 2024 y se encuentra operativa desde el 1° de octubre.

En términos territoriales, el gobierno santafesino destaca que el 99,6% de la provincia produce sin deforestación. Sobre una superficie de alrededor de 13 millones de hectáreas, unos 1,7 millones corresponden a bosques nativos. De acuerdo con los datos oficiales, apenas el 0,4% de las partidas catastrales estaría incumpliendo las condiciones establecidas por el reglamento europeo.

Para el gobierno de Santa Fe, la validación productiva es una responsabilidad indelegable del Estado Gza. ESV

La intención de Santa Fe es que la plataforma tenga un alcance más amplio que el cumplimiento de las exigencias europeas. Aunque hoy permite acreditar la condición de libre de deforestación, el gobierno provincial busca incorporar en el futuro otros atributos de sostenibilidad, vinculados con el cuidado del suelo, huella hídrica, huella de carbono y las buenas prácticas agropecuarias. El esquema podría alcanzar a distintas producciones provinciales, como algodón, arroz, frutilla y pecán, además de la actividad ganadera y agrícola.

La plataforma se enmarca en la Ley Provincial 14.256 de Gobernanza de Datos, que protege la información de los productores. Según Mántaras, Santa Fe busca ofrecer una alternativa pública, sin desplazar a las herramientas privadas, y avanzar en una estrategia común con la Región Centro y provincias del Litoral, como Chaco y Corrientes, para unificar criterios y presentar ante la UE la situación ambiental de la producción argentina. “Ponemos la herramienta a disposición”, resumió Mántaras.