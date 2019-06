El Gran Campeón Hembra en la subasta

Con la presencia de 600 productores y criadores de la Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Brasil y México, se realizó en el marco de LA NACION Ganadera Norte el remate de la "Noche de Campeones" de los animales premiados en la 50a. Gran Nacional Brangus.

En la subasta, a cargo de la consignataria Iván L. O´Farrell, el precio máximo fue para el Gran Campeón Hembra, de Los Guasunchos, adquirido el 50% por Agroganadera Ita Ka´avo (Paraguay) por $1.000.000.

Las ventas arrojaron los siguientes promedios. Las vacas (2) $1.480.000; terneras (1), $300.000; toros (3) 346.666,67; vaquillonas (3) $573.333,33; y terneras (2) $585.000.

En el evento estuvo el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, que se solidarizó con los productores chaqueños que están enfrentando las consecuencias de las inundaciones en zonas productivas del centro sudoeste provincial.

"Aquellos que están sufriendo los efectos de las inundaciones, son una muestra diaria de lo que significa producir a cielo abierto, y que a pesar de las inclemencias climáticas no bajan los brazos, muestran el camino, perseveran como muchos de los que hoy están acá, que tuvieron que hacer grandes esfuerzos para venir a una exposición y a un evento difícil, por la calidad de los animales", dijo el funcionario.

"Les quiero agradecer por no haber bajado los brazos en los peores años de la ganadería argentina. Gracias a que cada uno de ustedes no se desalentó, no vendió todo, hoy tenemos la genética necesaria para reconstituir el rodeo nacional y poder abastecer todos los mercados que venimos abriendo desde que Mauricio Macri es presidente de la Nación", agregó.

Destacó que el sector tiene más de 80 mercados abiertos."Volvimos a Estados Unidos después de 17 años; estamos en China, con más del 50% de la carne que exportamos. Estamos exportando carne bovina y ovina de la Patagonia a Japón y en lo que queda del año vamos a seguir con estas novedades", señaló.

En tanto, el presidente de la Asociación Argentina de Brangus, Víctor Navajas, expresó: "Frente a un contexto tan adverso como el que tocó este año, tanto a nivel macroeconómico como climático, los criadores nos volvieron a sorprender con mejoras, calidad e inscripción récord. Es increíble cómo pueden volver a mejorar dejando la vara tan alta".