En el Silicon Valley porteño: la ciudad de Buenos Aires lanzó una fuerte apuesta por las startups

Con foco en potenciar a las startups del agro y proyectar a la ciudad de Buenos Aires como nodo estratégico de la bioeconomía, el Parque de Innovación presentó formalmente su agenda para 2026/27 y destacó el rol del sector agrobioindustrial como eje central de su estrategia. En el primer encuentro de la Mesa de AgroBioIndustria, el espacio fue definido como un articulador clave entre el sistema científico-tecnológico, el sector productivo, el ecosistema emprendedor y el Estado. Según se planteó, el objetivo es consolidar al parque como facilitador de un ecosistema de innovación con proyección federal e internacional.

Yamil Santoro, CEO del Parque de Innovación, destacó la importancia de fortalecer espacios que permitan transformar el conocimiento en emprendimientos concretos, facilitando la conexión entre científicos, emprendedores e inversores. Remarcó que trabajan para llevar adelante iniciativas de innovación abierta que lo que buscan es “crear valor, generar riqueza y mover la frontera tecnológica en esta industria”.

De acuerdo con la información expuesta por Leo Sarquís, coordinador de la Mesa Agrobioindustria del parque, la Argentina es hoy una “potencia agtech y biotecnológica”. En ese contexto, señaló que la Argentina es el “10° país a nivel mundial en empresas de biotecnología” y que cuenta con más de 350 startups agtech (100% de crecimiento en dos años).

Ese crecimiento se apoya, además, en una base científica sólida. En la presentación se destacó el talento científico y cuna de investigadores en Latam con más de 300 centros de investigación, donde Conicet, el INTA e INTI representan uno de los pilares estructurales del ecosistema.

En ese sentido, Sarquís subrayó la dimensión estratégica del proyecto. “Este es el parque de innovación más importante de la Argentina, el segundo más importante de Latinoamérica, después de uno de Brasil”, afirmó. Y agregó: “Las startups y todo lo que es el universo agtech, donde la Argentina tiene un liderazgo mundial, es el décimo país a nivel mundial por empresas de biotecnología”.

Según explicó, el foco no es menor: “El 60% de las startups que están en el parque de Innovación tienen una vinculación con el ecosistema bioagroindustria”. Para el exministro bonaerense de Agroindustria, eso confirma la relevancia estratégica del sector dentro de la ciudad.

En esa línea sostuvo que “el 75% de las empresas que tienen que ver con la innovación, las agtechs, están en CABA”, y remarcó que esa concentración es clave “no solo para el Parque sino para esta interacción que nosotros buscamos con el afuera”. En la presentación, definió al Parque como “el epicentro donde la innovación se transforma en negocio” y como un “Hub de agrobioindustria” que ofrece “espacio de validación, networking y aceleración”.

Dijo que el 50% de los productores ya utilizan tecnología agtech, aunque “la frontera tecnológica sigue abierta y existe un largo camino por recorrer en la integración profunda”.

Sarquís aportó más datos sobre ese fenómeno: “Hace cuatro años era menos del 25%, en cuatro años ha crecido más de 50%”. Para el consultor, esto demuestra que “cada vez más los productores argentinos en los distintos estadios y zonas están adoptando tecnologías que tienen que ver con las agtech”.

Según comentaron, se proyecta un crecimiento sostenido del 12% al 15% anual para el ecosistema agtech en la Argentina, con sectores líderes como la robótica y automatización que tiene una proyección de crecimiento de entre el 15 y 17%. En tanto, IoT [Internet de las Cosas] y sensores tendrán una expansión de entre 12 y 15%. Mientras que la agricultura digital alcanzaría un crecimiento estimado de entre el 12 y el 14%.

El plan hacia adelante incluye herramientas concretas. En la agenda 2026/27 se prevé el desarrollo de Living Labs (validación en condiciones reales), el acceso a un fondo agtech CABA para escalar startups y la creación de una academia agtech con formación en IA, robótica y bioinformática. Además, destacó que el parque integra la Red IASP, la International Association of Science Parks, que posee más de 350 parques en 80 países y tiene alianzas para soft landing y aceleración con actores internacionales, lo que refuerza su proyección global.

Sarquís fue enfático sobre la dimensión federal del proyecto: “Queremos ofrecer el parque tecnológico desde la ciudad de Buenos Aires para toda la Argentina y eso es una definición estratégica”. Y agregó: “Ya nos consideramos pero queremos ser el hub de la agroindustria de la Argentina y esto es una definición”.

Para Santoro, el ecosistema del parque es muy pujante y necesita estar mucho mejor conectado con los actores externos: “Es algo en lo que venimos trabajando desde el inicio. El sector corporativo o las grandes pymes muchas veces tienen serias dificultades para innovar, para pararse en la frontera tecnológica y aprovechar la disrupción que se está generando en infinidad de campos. En esa línea, entendemos que la innovación no es una opción ni una cuestión de gusto: apuntamos a que la startup se inyecte o se meta en la vida de la corpo, resuelva problemas, aporte soluciones y en ese proceso virtuoso adquiera capitalización, valide conceptos, productos, servicios, y logre escalar. Ese va a ser el eje del parque". Con una extensión de 12 hectáreas, el predio alberga actualmente 50 startups residentes y 7 startups satélite.

Desde el plano macro, el ingeniero agrónomo y consultor Carlos Becco aportó una mirada global. “En el mundo el agro tenía subsidios y esta manera de producir está colapsando”, advirtió. Y agregó que existe “una crisis de innovación profunda” y que “en el mundo el sector agro no atrae a los jóvenes”.

Sin embargo diferenció el caso argentino. “Todo esto está al revés en la Argentina, es el sector más competitivo del planeta y todo es terreno fértil para crecer“, afirmó. Y sostuvo: “Hace 40 años que trabajo en este sector y veo que ahora los planetas se alinean y tenemos una oportunidad única para aprovechar”.

Fernando Villela, ingeniero agrónomo y académico, puso el foco en la necesidad de agregar valor. “La Argentina necesita crecer fuertemente las exportaciones para lograr un desarrollo”, señaló. Y planteó que el objetivo debería ser “salir de entre US$300 y US$400 por tonelada de exportación y modificarlo, agregando valor y conocimiento”.

En ese contexto, el Parque de Innovación busca posicionarse como una plataforma para esa transformación productiva, combinando ciencia de frontera, tecnología aplicada y articulación público-privada.