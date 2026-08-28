“Los campos se vacían”: estalló un fuerte cruce entre el campo y el gobierno de Chubut, que prepara un censo de guanacos

En medio de una creciente preocupación por el abandono de campos y la caída del stock ovino, el cruce entre los productores de Chubut y el gobierno provincial escaló en los últimos dos días. Las entidades rurales reclamaron medidas concretas frente al avance de los guanacos y los depredadores, los problemas sanitarios y las dificultades de infraestructura. En tanto, un funcionario provincial respondió que parte de los planteos eran “injustificados” y atribuyó buena parte de la crisis a la baja rentabilidad de la actividad. Ahora, los productores volvieron a responder y rechazaron que estén pidiendo subsidios. “Queremos condiciones para producir”, apuntaron.

La Federación de Sociedades Rurales de Chubut, junto con cooperativas y asociaciones de productores, asegura que durante el último año mantuvo más de 20 reuniones con funcionarios provinciales sin conseguir soluciones para los principales problemas que afectan a la producción.

El 4 de agosto pasado se reunieron con autoridades provinciales. Allí plantearon la necesidad de avanzar sobre la superpoblación de guanacos, los ataques de depredadores, el manejo de reservas naturales y áreas protegidas, el aprovechamiento del agua y problemas vinculados con la faena y los frigoríficos. Quince días después debía realizarse otro encuentro para conocer las respuestas.

La reunión se concretó el 21 de agosto, pero los productores consideraron que nuevamente se plantearon mesas de trabajo, relevamientos y diagnósticos, sin las decisiones que esperaban. Luego difundieron un comunicado en el que alertaron que se siguen perdiendo productores, cae el stock ganadero y quedan establecimientos vacíos.

“La situación cada vez está más delicada en la provincia. Hay mayor cantidad de campos abandonados, mayor cantidad de depredadores y falta de decisiones para cambiar esto”, dijo a LA NACION Osvaldo Luján, presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut.

El puma, uno de los depredadores que mencionan los productores Gentileza Parques Nacionales

Según explicó, uno de los problemas que más se agravó es el ataque de depredadores. Históricamente, señaló, las pérdidas rondaban entre el 7% y el 8% del stock ganadero. Ahora, aseguró, en algunos casos superan el 25%, un nivel que dificulta conseguir la reposición necesaria de animales.

A eso se suma el crecimiento de la población de guanacos, que compite con las ovejas por el agua y el pasto. Luján reclamó un plan integral de aprovechamiento similar al de Santa Cruz para su carne y medidas frente a los ataques de pumas, zorros, perros asilvestrados y jabalíes.

En medio del reclamo, Andrés Arbeletche, secretario coordinador de Gabinete de Chubut, defendió la actuación del gobierno provincial. En una entrevista con el programa Es por acá de LU20 Radio Chubut, reconoció la gravedad de la crisis, pero sostuvo que se trata de un problema que lleva al menos tres décadas y que fue profundizado por la sequía y la baja rentabilidad.

“Si los campos fueran rentables, si fuera un buen negocio producir lana o carne en la meseta, los campos no estarían abandonados”, afirmó. Para Arbeletche, hay zonas de la provincia donde la situación es especialmente compleja. “Hay ciertas zonas de la provincia donde la rentabilidad es casi nula o negativa”, sostuvo. Y agregó: “Hay algunos lugares de la provincia donde directamente es muy difícil continuar con la producción ganadera”. En ese sentido, consideró que “tampoco se le puede pedir al Estado provincial que subsidie una actividad que es deficitaria por años”.

Como ejemplo, señaló que un campo con 3000 animales apenas alcanza para pagar un peón en blanco. Además, aseguró que se trata de “una situación de crisis que excede a lo que es el gobierno provincial”.

Arbeletche aseguró que el Ministerio de Producción local destinó $1129 millones a sanidad animal, particularmente contra la sarna, y mencionó la distribución de forrajes, créditos blandos, capacitación y contratación de veterinarios. “En una situación de crisis tan grande como la que está atravesando la ganadería, el Estado no tiene todas las herramientas y todas las respuestas”, dijo.

La población de guanacos está extendida en Chubut y Santa Cruz de manera importante Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

El funcionario también indicó que en octubre próximo comenzaría un censo de guanacos y que la intención es avanzar con un esquema similar al implementado en Santa Cruz, que permita un manejo sustentable de la especie y eventualmente su faena, todavía bajo estudio. “Hoy el guanaco es una plaga, es un problema para el productor y para la economía”, afirmó.

Hacia el final de la entrevista endureció su posición: “Me parece que es injusto, es injustificado y no se reconoce o no se valora que este es uno de los gobiernos que más ha hecho por el campo”, señaló sobre los reclamos.

Reclamos

Las declaraciones provocaron una nueva respuesta de las entidades. En una carta difundida este jueves, rechazaron que su reclamo pueda interpretarse como un pedido de subsidios. “¿Quién pidió subsidios?”, plantearon.

“Pedimos gestión sanitaria. Gestión sobre predadores. Gestión sobre la población de guanacos. Gestión del agua. Gestión sobre caminos e infraestructura. Seguridad rural. Marcos regulatorios adecuados. Apertura de mercados. Agregado de valor. Y, fundamentalmente, decisiones políticas”, señalaron. “La plata no queremos que nos la regalen. La queremos generar nosotros produciendo”.

Las entidades pidieron explicaciones sobre los recursos destinados al sector. Por los $1129 millones anunciados para sanidad, reclamaron conocer cuánto se ejecutó y con qué resultados, y también solicitaron precisiones sobre los más de $2000 millones mencionados para forrajes. “No estamos discutiendo solamente presupuestos. Estamos discutiendo gestión, ejecución y resultados”, afirmaron.

También recordaron que en tres años Chubut tuvo tres ministros de Producción y que con todos plantearon prácticamente los mismos problemas. “Tres ministros después, seguimos hablando de lo mismo”, señalaron. En tanto, Luján cuestionó que la falta de rentabilidad explique por sí sola el abandono de campos: aseguró que los precios de la lana y la carne son favorables y que alrededor del 98% de la lana se exporta.

Por último, las entidades valoraron que el Gobierno reconociera la superpoblación de guanacos, pero reclamaron que se avance con medidas concretas. “Ahora esperamos que ese reconocimiento se transforme en relevamientos serios, datos poblacionales, objetivos concretos y un verdadero plan de manejo”, indicaron