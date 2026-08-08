Los productores tienen soja por US$12.150 millones mientras la exportación busca cubrir ventas

Los productores vendieron 1,1 millones de toneladas de maíz disponible en la última semana de julio. Entre compras a precio y fijaciones, la exportación tiene “priceadas” (de su propiedad) 26,3 millones de toneladas, mientras que las declaraciones de ventas (DJVE) llegan a un total de 27,95 millones de toneladas. La posición neta resultante queda en 1,670 millones de toneladas “short” (vendidas) por cubrir, y la semana previa, al 22 de julio, la posición neta vendida era de 2,550 millones de toneladas. Esto implica que los exportadores achicaron en una semana sus necesidades de cobertura de ventas en casi 900.000 toneladas.

Esta necesidad de compras es el motivo por el cual los márgenes de la exportación son negativos, con pérdidas de US$12/t en la posición de embarque septiembre. Esto quiere decir que el mercado tiene un potencial de baja de US$12; de hecho, el FAS teórico de hoy, precio que pueden pagar los exportadores a partir de un precio FOB de US$/t 207, resulta en US$177 contra un mercado FAS real que están pagando de US$/t 189. La exportación sacrifica margen para poder comprar maíz disponible y achicar su posición vendida. En el momento en que los exportadores cubran toda su posición vendida, es probable que el mercado se descomprima y pueda revertir su tendencia.

Mientras tanto, el mercado de futuros A3 cotiza a US$189 septiembre, US$194 diciembre y US$ 192 enero, bajando luego a US$ 193 abril y recién en julio a US$ 190/t. Vemos que el mercado muestra un “carry” (suba) de apenas US$ 4/t entre el disponible de cosecha vieja y los futuros abril de cosecha nueva. Hay factores de incertidumbre, como el climático: hay zonas con seca, zonas con exceso de humedad, atrasos en la cosecha de maíz y temor a un fenómeno Niño con abundantes lluvias.

Los productores de soja han vendido en la última semana de julio un total de 990.000 toneladas, de las cuales 491.000 corresponden a compras de la exportación y 500.000 toneladas a compras de la industria aceitera. Los exportadores tienen compradas 3,295 millones de toneladas, mientras que las ventas (DJVE) llegan a un total de 4,111 millones de toneladas. En el balance neto, la posición de los exportadores es de 816.000 toneladas “short” (vendidas), y esta es la necesidad de compras para poder cubrir todas sus ventas.

La exportación demanda maíz Foto: PEXELS

Al mismo ritmo de ventas de la última semana de julio, los exportadores cubren su posición vendida en dos semanas. En el caso de la industria aceitera, entre las compras a precio y las fijaciones tienen un total de 12,425 millones de toneladas, mientras que la molienda en el trimestre abril-mayo-junio llega a 11,8 millones de toneladas. La posición neta de la industria es de 625.000 toneladas “long” (compradas), volumen insuficiente para una molienda que se proyecta en el rango de 3,5 a 3,8 millones de toneladas a partir del mes de julio.

Con una cosecha estimada de soja 2025/26 en 50 millones de toneladas, si descontamos las ventas totales de los productores, de 23 millones de toneladas, las existencias en poder de los productores serían de 27 millones de toneladas. A valores de soja FOB de US$/t 450, las existencias equivalen a US$12.150 millones.

Esta soja es considerada por el productor como reserva de valor y la retiene; solo la vende a medida que necesita pagar sus compromisos o enfrentar los costos de implantación de la próxima siembra.

El autor es presidente de Pablo Adreani & Asociados