Maíz tardío: por qué la nutrición es clave ante un escenario Niño

Las perspectivas de un escenario climático influenciado por El Niño vuelven a poner al maíz tardío en el centro de las decisiones. Si bien las condiciones seguramente ofrecerán una mayor disponibilidad hídrica, el desafío no es solo contar con agua, sino lograr que el cultivo pueda aprovecharla. Y, para ello, la clave es trabajar desde el arranque: una buena implantación y una nutrición adecuada durante los primeros estadios, permitirán sentar las bases para capitalizar el potencial que ofrece el ambiente.

En este escenario, la fertilización inicial cobra una relevancia especial. Por un lado, por la cantidad de nutrientes que aporta. Pero, además, porque pasa a ser clave cuándo y dónde estos quedan disponibles para el cultivo. Y ahí entra en juego MICROSTAR PZ ® BIO, un fertilizante microgranulado químico y biológico que permite realizar aplicaciones localizadas junto a la semilla. Esta estrategia cuenta con resultados a campo que demuestran cómo una nutrición adecuada desde el arranque y una correcta distribución en la línea de siembra, contribuyen a la construcción del rendimiento.

Más allá de la dosis

La formulación exclusiva de MICROSTAR PZ ® BIO incluye 10% de nitrógeno, 40% de fósforo expresado como P₂O₅, 11% de azufre expresado como sulfato y 2% de zinc. El producto se presenta como una mezcla química y biológica microgranulada, una característica que permite distribuir el fertilizante de manera homogénea en la línea de siembra y posicionarlo junto a la semilla.

A las dosis recomendadas, MICROSTAR PZ ® BIO no presenta fitotoxicidad y su reacción en el suelo es cercana a la neutralidad, a diferencia de otros fertilizantes cuya reacción puede ser ácida. A su vez, su eficiencia de uso permite trabajar con menores dosis de producto, reduciendo también el efecto salino asociado a la fertilización.

Estas características adquieren especial importancia cuando el fertilizante se localiza próximo a la semilla. Generar condiciones favorables durante la implantación contribuye a lograr un establecimiento más vigoroso y homogéneo del cultivo con el menor efecto fitotóxico.

De la formulación al lote

La lectura conjunta de los ensayos permite analizar la respuesta del cultivo frente a diferentes estrategias de fertilización de arranque, aunque los resultados deben interpretarse siempre en relación con las condiciones particulares de cada sitio y campaña.

Respuesta a rendimiento del ensayo realizado por Consultora GLOVA en Reducción, Córdoba: MICROSTAR PZ ® BIO a 45 kg/ha alcanzó 9.240 kg/ha, frente a 8.140 kg/ha del control y 8.610 kg/ha de la mezcla química a 100 kg/ha.

Respuesta promedio entre ambientes de alto y bajo potencial en el ensayo realizado en Chaján, Córdoba: MICROSTAR PZ ® BIO a 30 kg/ha registró 5.050 kg/ha, frente a 4.280 kg/ha del control, 4.785 kg/ha con MAP a 80 kg/ha y 5.015 kg/ha con mezcla química a 100 kg/ha.

Cuando la biología entra en la línea de siembra

A la nutrición mineral, MICROSTAR PZ ® BIO suma un componente biológico compuesto por cuatro bacterias del género Bacillus, que tienen un efecto de bioestimulación sobre el crecimiento y, además, ayudan a biodisponibilizar nutrientes del suelo y mejorar el desarrollo de macroorganismos benéficos para la planta. De esta forma, la formulación combina nutrición mineral, tecnología de fertilización y un componente microbiológico en una misma aplicación.

Una decisión que comienza en la siembra

En definitiva, pensar la nutrición de un maíz tardío implica integrar diagnóstico, ambiente, expectativa de rendimiento y estrategia de fertilización. La aparición de nuevas formulaciones amplió una discusión que, durante años, estuvo concentrada fundamentalmente en uno o dos nutrientes y sus respectivas dosis. Hoy, fuente, formulación, localización, tecnología y biología son variables que también pueden formar parte de la decisión.

A ese debate contribuyen los ensayos, que permiten poner esas tecnologías bajo evaluación y observar su comportamiento en condiciones concretas. Obviamente, un resultado puntual no se transforma directamente en una regla general, pero sí sirve para generar información que ayude a tomar mejores decisiones. El rendimiento se mide al final del ciclo, pero empieza a construirse desde que la sembradora entra al lote.

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