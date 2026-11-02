Récord: la agroexportación registró el mejor octubre de los últimos 25 años con US$2880 millones

La agroexportación ingresó en octubre pasado US$2880 millones, un monto que, pese a representar una caída del 10% respecto de septiembre, convirtió al mes en el mejor octubre de los últimos 25 años. Así lo informó hoy la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

El resultado mostró una marcada recuperación frente a octubre de 2025: según los datos difundidos por la entidad, el ingreso de divisas registró un incremento del 157% en la comparación interanual.

En tanto, el acumulado de 2026 alcanzó los US$25.156 millones. Al comparar ese resultado con el registrado en igual período del año pasado, se observa una disminución del 14%.

En Ciara-CEC explicaron que octubre estuvo caracterizado por “un flujo de ventas y embarques de maíz así como una molienda de soja de exportación sostenida, acompañada por despachos de trigo de cosecha 25/26 en una ventana de oportunidad frente al contexto internacional propicio”.

En Ciara-CEC explicaron que octubre estuvo caracterizado por “un flujo de ventas y embarques de maíz así como una molienda de soja de exportación sostenida" Marcelo Manera - LA NACION

De esta manera, el desempeño del mes estuvo impulsado por la actividad vinculada a los principales complejos agroexportadores, en un contexto en el que coincidieron los embarques de maíz, la molienda de soja destinada a la exportación y las ventas externas de trigo de la nueva campaña.

📊 Liquidación de divisas · Octubre 2026

Octubre 2026 fue el mejor octubre de los últimos 25 años: las empresas del sector liquidaron U$S 2.880 millones.



🔹 Variación mensual: −10% (vs. septiembre 2026)



🔹 Variación interanual: +157% (vs. octubre 2025)



🔹 Acumulado… pic.twitter.com/602s5N2QZu — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) November 2, 2026

El presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, destacó el dinamismo de la actividad durante el mes pasado. “Fue un mes súper activo, con muchísimo movimiento de granos hacia la exportación. Si lo comparamos con otros octubres, ha sido el mejor de los últimos 20 años que tenemos registrados en nuestra base de datos”, afirmó.

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