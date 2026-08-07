Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, quiere invertir en biocombustibles y exportar si sale una ley y se termina una restricción

El CEO de Pan American Energy (PAE), Marcos Bulgheroni, expresó la voluntad de la empresa a invertir en biocombustibles si se termina con la restricción por la cual las refinadoras no pueden participar de este negocio. Vale recordar que en el Senado se encuentra, por ejemplo, un proyecto de ley de Patricia Bullrich para desregular la actividad, eliminar cupos y fomentar una mayor competencia, incluyendo el sector petrolero. La ley hoy vigente en el país tiene condiciones que dejan afuera a las refinadoras de la posibilidad de producir biocombustibles por su cuenta.

El ejecutivo se pronunció sobre el tema en una entrevista con EconoJournal luego de inaugurar una estación de servicio de Axion en San Agustín, Santa Fe. La ley todavía vigente para el mercado no permite al sector petrolero participar del negocio como tal más allá de adquirir el biocombustible que elaboran fabricantes de biodiésel para el gasoil y de etanol para el caso de la nafta. En la actividad hay exportadores de cereales que elaboran biodiésel tras generar su propio aceite con el grano de soja, pero hacen esto para su colocación en el mercado externo.

“Particularmente en Pan American Energy, estamos convencidos de que lo que va a hacer que la industria del biodiésel, o de los biocombustibles en un sentido más amplio, funcione, es que agrandemos la torta. Que podamos generar propuestas y productos que sean exportables al mundo. Y ahí la Argentina tiene una enorme oportunidad por la competitividad que tiene, particularmente a partir del campo”, dijo el empresario.

“La verdad es bastante particular que a la industria refinadora se le prohíba invertir en un sector", dijo el empresario

Agregó: “Entonces, estamos totalmente convencidos de que, para que eso ocurra, tenemos que tener libertad para invertir. Es un sinsentido absoluto tener una ley que le prohíbe a una refinadora argentina invertir en biocombustibles en la Argentina”. Y remarcó: “La verdad es bastante particular que a la industria refinadora se le prohíba invertir en un sector. Es bastante raro que te prohíban invertir, más aún a empresas argentinas que están en condiciones de hacerlo y que quieren hacerlo”.

En la entrevista con el medio mencionado también descartó que la industria petrolera quiera participar de la actividad para quedarse con el mercado local. Expresó, en cambio, que el foco es generar un negocio de exportación. “A veces se instala la idea de que la industria refinadora quiere invertir para quedarse con el mercado interno. No es así. Queremos invertir para exportar y hacerlo en partnership, en asociación, con jugadores que hoy forman parte de la industria y que compartan nuestra misma visión”, indicó.

Luego añadió: “En la medida en que encontremos jugadores de la industria que tengan una visión compartida con nosotros, vamos a encontrar vehículos de inversión conjunta, sin dudas. Y eso va a agrandar la torta porque nos va a permitir exportar a Europa, a Estados Unidos y a otros mercados. Ese, para mí, es el objetivo. Ese es el espíritu con el que tenemos que mirar esta nueva ley. No pelearse por pequeños márgenes, por si es sí o si es no”.

“En la medida en que encontremos jugadores de la industria que tengan una visión compartida con nosotros, vamos a encontrar vehículos de inversión conjunta, sin dudas. Y eso va a agrandar la torta porque nos va a permitir exportar a Europa, a Estados Unidos y a otros mercados", expresó el empresario

En otro tramo de la entrevista el ejecutivo señaló que “es muy importante lo que está proponiendo el Gobierno”. Remarcó: “Y creo que ahí todos estamos de acuerdo en que el precio tiene que ser competitivo, libre y negociado entre las partes. En términos de corte, creemos que tendría que ser opcional para el mercado interno. Porque, de vuelta, el esfuerzo y la inversión tienen que enfocarse en proyectos de exportación”.

Si bien puso el foco en que “es bastante raro” que a una refinadora no se le permita invertir en la actividad de los biocombustibles, precisó que una eventual inversión va a depender de cómo salga la ley. “Los proyectos los venimos estudiando desde hace varios años. Hay distintas alternativas de localización. Pero no quiero decir una cosa por otra porque mucho va a depender de cómo termine saliendo la ley. Según cuál sea el texto definitivo, algunos proyectos serán mejores que otros. Así que hoy no tenemos una decisión tomada”, apuntó.

En el Senado

Para recordar, el proyecto original de Bullrich en el Senado eleva el biodiésel del 7,5% actual al 10% y el bioetanol del 12% al 15% dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de la ley. Además faculta al Poder Ejecutivo a modificar esos porcentajes por cuestiones técnicas o de abastecimiento.

La propuesta también incorpora, por primera vez en la legislación argentina, el concepto de vehículos “flex fuel”, capaces de funcionar con diferentes proporciones de combustibles líquidos y biocombustibles, siguiendo modelos aplicados en países como Brasil. Impulsa la creación de un mercado electrónico de comercialización de biocombustibles, habilita la inyección de biometano en redes de gas natural y promueve el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación.

En el texto de Bullrich el artículo que abre la participación de las petroleras es el 10, que dice: “La elaboración, almacenamiento, autoconsumo, suministro y/o comercialización de biocombustibles, incluyendo su mezcla con combustibles fósiles, en el mercado interno y/o externo, podrán ser llevadas a cabo por las personas humanas o jurídicas que se encuentren debidamente registradas, conforme a los requisitos que se establezcan en la reglamentación”.