Más allá del 10 de diciembre

El sector apunta a los candidatos presidenciales

6 de julio de 2019 • 03:00

Después de la limitada presencia que quedó reservada para el campo en las listas de los candidatos para ingresar en el próximo recambio en el Congreso, lo que demuestra que, más allá de su gravitación económica para la economía del país no termina de hacerlo en lo político, por culpas tanto externas como internas, para el sector igual va tomando temperatura el clima de campaña electoral y lo que pueda acontecer a partir del 10 de diciembre próximo.

La Mesa de Enlace, que se puso a trabajar en un documento con propuestas de políticas para los candidatos a la Casa Rosada que deberían abordarse más allá del partido o persona que ocupe el sillón de Rivadavia, hará un anticipo de eso el próximo miércoles en la sede la Federación Agraria Argentina (FAA) en Buenos Aires. La necesidad de una política agroindustrial a largo plazo, con estabilidad, será uno de los ejes principales sobre los cuales será la presentación. Un adelanto de lo que el 25 del actual, en plena Exposición Rural de Palermo, consistirá en una muestra más completa del programa que tiene la Mesa de Enlace.

Algunos puntos son ya conocidos y hasta se vuelven repetitivos más por una cuestión de carencia por lo que no hay que por lo que sobra. La política tributaria, con foco en las retenciones, el devenir de las economías regionales y la infraestructura, son algunos de ellos y sobre los cuales la agrupación ruralista apuntará.

Para la movida del 25 en la Rural algunos integrantes de la Mesa de Enlace se entusiasman con tener sentados delante de sí a los candidatos. "Lo vamos a intentar", resume un dirigente del sector.

En la cadena remarcan siempre que la remoción de las trabas para exportar y la rebaja de las retenciones, si bien hubo un paso atrás en septiembre pasado con su reinstalación con el esquema de $4 y $3 por dólar exportado, fueron claves en la recuperación de las exportaciones de la agroindustria y del clima de negocios. Esto al margen de la cuestión climática o, tras la devaluación del año pasado, el encarecimiento de las tasas.

Como informó la nacion, el exministro de Producción y presidente del BICE, Francisco Cabrera; el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra; el asesor externo de la Casa Rosada, Mario Quintana, y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, ya están dando las puntadas a un plan para los 100 primeros días de un eventual segundo mandato de Mauricio Macri. Quizá por lo embrionario de ese proceso, todavía no hubo una bajada de línea a los distintos Ministerios y Secretarías.

En Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere sigue concentrado en los ejes que, desde su llegada primero como ministro y ahora como secretario de Gobierno, busca imprimirle a su gestión. Esto es, la competitividad -con las mesas por cadenas-, apertura de más mercados -ya van unos 180-, y simplificación de trámites, entre otros puntos.

Para el ruralismo, si gana la actual administración hay varios tópicos que deberán estar sí o sí en la mesa de trabajo desde el 10 de diciembre próximo. "Que el sistema financiero no condicione el crecimiento y el desarrollo productivo, industrial y comercial", pide Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, en alusión a las tasas. Agrega que el sistema tributario debe hacer "crecer y desarrollar la economía del país".

La hoja de ruta de la Mesa de Enlace vale para el oficialismo y la oposición. Del lado del oficialismo, esta semana sobresalió la foto del candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, que acompañará en la fórmula a Macri, en un almuerzo donde se lo vio reunido con referentes de la cadena agroindustrial, desde los exportadores hasta los azucareros pasando por Coninagro y CRA. Hablaron desde leyes de agregado de valor hasta los biocombustibles, punto este último en tensión por los cambios de fórmulas para los precios que aplicó el Gobierno.

Por el lado de la oposición, no pasaron de largo las declaraciones de Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos, que consideró que quiere "terminar con la discusión con el sector agropecuario", en referencia a las heridas abiertas en 2008. También dijo que no tenía planeado subir las retenciones. Con la memoria intacta, en el ruralismo no le creyeron.