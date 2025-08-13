Más de 120 disertantes: se conocieron los oradores del Congreso Internacional del Maíz

Se conocieron los oradores del 4° Congreso Internacional del Maíz (CIM), que se llevará a cabo el 27 y 28 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario con entrada libre y gratuita, con inscripción en www.congresointernacionaldemaíz.com.ar. Según informaron los organizadores, habrá más de 120 disertantes nacionales y del exterior.

“Se tocarán temas que nos deben importar a todos como país en desarrollo y que a los empresarios, ingenieros, contratistas le cambian la ecuación del negocio más cotidianamente como enfermedades, brechas de rendimiento, clima, nuevas variedades, cómo estamos de chicharrita, financiamiento, etc. Temas de importancia más nacional como agregado de valor (transformación del grano en proteínas, por ejemplo), huella de carbono con la Argentina muy bien posicionada al respecto, biocombustibles, biotecnología, mercado Internacional, movilidad sostenible, y muchos temas más”, indicaron.

Se abordarán temas de actualidad y del manejo del cultvio CIM

En este marco, se dio a conocer la presencia de oradores como Gustavo Maddonni, Margarita Sillón, Lucas Borras, Santiago Tourn, Beto Peralta, Tino De Rossi, Lucrecia Couretort, Fernando Salvagiotti, Jorge Mercau y Norma Formento. “Desde lo internacional, la visita por primera vez en la Argentina de Tony John Vyn de Estados Unidos; Carlos Muñoz Zavala y Ernesto Cruz de México; Luiz Gustavo Floss, Cristina Tonial Simões, Sergio Simoes y Sergio Abud Da Silva de Brasil; Nicolás Maltese de Uruguay; y Heather Tredgold, de Sudáfrica.

“También serán parte del evento los especialistas en clima Eduardo Sierra y Leo de Benedictis y la coyuntura con Eduardo Feinmann, Hugo Alconada Mon y Carlos Pagni y la parte económica del negocio junto a Salvador Di Stefano, David Miazzo y Marcelo Elizondo y Sebastián Senesi”, dijeron.

Explicaron que el tema de la inteligencia artificial se abordará con Fredi Vivas, director de la carrera de IA en la Universidad de San Andrés y Mateo Salvatto, emprendedor argentino reconocido mundialmente.

La Región Centro tendrá sus representantes con las disertaciones del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; del secretario de Agricultura y Ganadería provincial, Ignacio Mantarás; el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, y su secretario de Agricultura y Recursos Naturales, Marcos Blanda.

“Esta edición del CIM es importante para la provincia de Santa Fe, pero principalmente para la República Argentina. Primero por el contexto productivo de la región centro: estamos en un momento de buenas expectativas y creemos que va a ser un año importante para la producción de maíz de cara a la próxima campaña”, dijo Puccini.

Busso subrayó: “Es una oportunidad para que la Región Centro dialogue de igual a igual con los grandes actores del mundo, para compartir experiencias, tecnologías y estrategias que potencien una cadena productiva clave para el presente y el futuro de esta estratégica cadena”.

Por su parte, el CEO de La Pastelera Producciones y fundador del CIM, Joaquín Pinasco, consideró: “Es la reunión maicera más importante a nivel mundial. Se da en una provincia que tiene muchísimas oportunidades y desafíos y la verdad es que albergar un evento de esta importancia es realmente transformador. Es por eso que para nosotros es muy importante que el productor, ingeniero y asesor pueda participar y acercarse a Rosario el 27 y 28 de agosto, porque, sin dudas, saldrá beneficiado a nivel conocimiento para poder practicar todo esto en sus campos. Nuestra obsesión es que, con el Congreso, podamos hacer más y mejores agricultores”.