Más de 200 milímetros en pocas horas: un temporal encendió las alarmas en Misiones y hay preocupación por El Niño

Más de 200 milímetros en menos de seis horas fue lo que cayó en Colonia Aurora, Misiones, durante el fuerte temporal que afectó a distintas localidades de la provincia. En la zona de San Javier también se registraron alrededor de 160 milímetros en ese mismo período. La lluvia inundó caminos rurales, desbordó arroyos y dejó varios sectores bajo el agua. Pero, además, volvió a crecer entre los productores la preocupación por la llegada de El Niño, un fenómeno que podría traer lluvias por encima de lo normal durante la segunda mitad del año

Aunque el río Uruguay todavía no desbordó, en los establecimientos ganaderos ubicados sobre la costa ya empezaron a prepararse. "Les estamos avisando a los productores que empiecen a llevar la hacienda a los lugares más altos para evitar problemas si el río sigue creciendo“, contó a LA NACION Miguel Mendoza, flamante presidente de la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM).

Según explicó, por ahora los mayores inconvenientes se dieron por el desborde de arroyos y el anegamiento de los campos más bajos. La yerba mate prácticamente no sufrió daños porque se desarrolla en zonas más altas, mientras que el tabaco recién comienza con la preparación de los suelos para la próxima campaña.

Se registraron más de 200 mm en Colonia Aurora, Misiones. Crédito: CRA

"Todavía no estamos en una situación crítica, pero nos preocupa lo que puede venir. Lo que se viene anunciando para agosto y septiembre hace que empecemos a prepararnos desde ahora“, señaló. Mendoza agregó que esa preocupación ya llevó a comenzar con medidas preventivas.

El episodio reavivó la preocupación por el fortalecimiento de El Niño y por las lluvias que podría traer durante la primavera en el noreste argentino

"Brasil hace meses que viene preparándose para este escenario y nosotros ahora empezamos a organizarnos. Queremos estar listos si la situación se complica“, afirmó.

Se registraron más de 200 mm en Colonia Aurora, Misiones. Crédito: CRA

En ese marco, municipios, Ejército, Gendarmería, Prefectura y otros organismos comenzaron a coordinar acciones para responder ante una posible emergencia hídrica. También participan las áreas de Salud y Educación para definir cómo actuar si fuera necesario asistir a familias de las zonas ribereñas, contó.

El climatólogo Leonardo De Benedictis explicó que el temporal registrado en Misiones fue un episodio muy localizado, aunque con una intensidad poco habitual. "Fue un episodio de lluvias bastante puntual. El área afectada fue relativamente chica, pero dejó un caudal de agua muy significativo. Hay zonas que están reportando hasta 200 milímetros“, explicó.

‼️ Alerta por las intensas lluvias en Misiones

Desde la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) y la Asociación Rural de Alba Posse compartimos este material audiovisual que refleja la delicada situación que atraviesa Colonia Aurora, donde en las… pic.twitter.com/g4Weld9Snb — CRA (@CRAprensa) June 29, 2026

Según indicó, la preocupación por los próximos meses está relacionada con la evolución de El Niño, un fenómeno que suele potenciar las lluvias sobre Misiones, Corrientes, el sur de Brasil y Paraguay.

Se registraron más de 200 mm en Colonia Aurora, Misiones. Crédito: CRA

"El temor viene de la mano con el famoso evento El Niño, que justamente potencia eventos de lluvia de magnitud sobre todo en esa zona. Misiones, Corrientes, el sur de Brasil y Paraguay son sectores que se ven muy potenciados con eventos de precipitación“, sostuvo.

El especialista explicó que, si bien durante julio y agosto también pueden registrarse tormentas importantes, el período en el que normalmente se siente con más fuerza El Niño todavía no comenzó. "El efecto más significativo se suele tener a partir de septiembre y octubre. Ahí es cuando se espera que alcance su punto más fuerte“, afirmó.

El fuerte temporal dejó más de 200 milímetros de lluvia en Colonia Aurora y provocó anegamientos, desbordes de arroyos y complicaciones en caminos rurales

"Eso no quiere decir que antes no pueda haber tormentas fuertes. También pueden darse en julio o agosto, pero cuando más se potencia la situación de lluvias en un año Niño es a partir de la primavera“, agregó.

Otro punto que, según explicó, habrá que seguir de cerca es lo que ocurra en el sur de Brasil. Si allí las lluvias son abundantes, también aumentará el caudal de los ríos Paraná y Uruguay, con impacto en toda la cuenca.

"Si llueve mucho en Brasil también crecen el Paraná y el Uruguay. Una vez que esos ríos aumentan su caudal se genera un efecto tapón que no deja escurrir a los arroyos que desembocan en ellos y ahí empiezan a producirse desbordes río arriba“, explicó.

No obstante, aclaró que ese todavía no es el escenario actual, ya que los ríos aún no presentan niveles altos. “Es una de las consecuencias que tenemos que mirar a largo plazo”, indicó.

La preocupación tiene respaldo en los pronósticos internacionales. El último informe del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI), de la Universidad de Columbia, confirmó que El Niño ya está establecido. “Las condiciones de El Niño están transitando hacia un evento de intensidad moderada”, señaló el reporte, que asignó una probabilidad de entre el 97% y el 98% de que el fenómeno persista durante el invierno y la primavera del hemisferio sur. Según el documento, las temperaturas en las capas más profundas del océano Pacífico muestran anomalías que “podrían actuar como una fuente crítica de energía para el desarrollo e intensificación de El Niño”, con valores más del doble de los registrados en el mismo período de 2023.