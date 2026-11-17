La justicia comercial abrió el concurso preventivo de Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I., la principal sociedad del grupo avícola que en septiembre pasado acudió a los tribunales en medio de una crisis financiera, con ejecuciones de deuda, atrasos salariales y plantas paralizadas. La resolución fue dictada a finales de octubre pasado por el juez Germán Páez Castañeda, a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21. Se oficializó este martes mediante un edicto en el Boletín Oficial.

Además, se especifica que quienes tenían deudas pendientes de cobro con Granja Tres Arroyos antes de que la empresa se presentara en concurso tendrán hasta el 31 de mayo de 2027 para pedir que se las reconozcan. El juzgado designó al Estudio Rufino, Lema y Asociados para revisar esas presentaciones.

Al presentar el pedido de concurso, la empresa reveló que mostraba un pasivo de alrededor de $536.000 millones al cierre de 2025. En ese escrito también informó más de 4800 acreedores y más de $126.000 millones en cheques rechazados.

Los principales rubros de aquel balance eran los préstamos y otros pasivos financieros por unos $199.000 millones, y las deudas con proveedores, por aproximadamente $161.000 millones. Figuraban además cerca de $52.000 millones por impuestos diferidos, $46.000 millones en deudas laborales y previsionales y $32.000 millones en obligaciones fiscales.

Joaquín de Grazia, presidente de Granja Tres Arroyos Santiago Cichero/AFV

El estado patrimonial individual de Granja Tres Arroyos, con corte al 15 de julio de 2026, consignó $529.149 millones de pasivo y $730.240 millones de activo. Por ese entonces, entre los principales compromisos figuraban $153.719 millones por financiamiento y $125.728 millones con empresas vinculadas y otros acreedores no financieros. Las cifras de diciembre y julio corresponden a estados contables con fechas y alcances distintos.

El edicto corresponde a Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. En su presentación, la compañía había pedido que su concurso se tramitara en conjunto con los de Wade SA, Avex SA y Holding Agro Industrial SA, las otras sociedades del grupo. Wade, que quedó al frente de activos de la exCresta Roja, ya había acudido a la Justicia antes que Granja Tres Arroyos.

Un relevamiento de este medio había identificado cinco ejecuciones contra la avícola y sociedades vinculadas, por $1657 millones y US$115.000 de capital hasta septiembre pasado. En los cuatro expedientes en pesos, el monto procesal superaba los $2638 millones con las previsiones judiciales para intereses y costas. Banco Credicoop había promovido cuatro de las cinco demandas.

El mayor reclamo era el de Credicoop contra Granja Tres Arroyos por el saldo de un pagaré, de más de $1194 millones de capital. El banco también reclamaba $206,35 millones a Wade por otro pagaré, US$115.000 a Avex y $55,8 millones a Granja Tres Arroyos por dos préstamos garantizados con tractores. La quinta ejecución la había iniciado Unicred contra la avícola por un cheque electrónico de $200 millones que fue rechazado por falta de fondos.

El grupo GTA está integrado por Granja Tres Arroyos SA, Wade SA y Avex SA Granja Tres Arroyos SA

El deterioro financiero también había alcanzado a la producción desde meses antes. La planta La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, había quedado sin actividad y, además, la empresa había comunicado a fines de agosto la paralización transitoria de los establecimientos de faena de Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Para entonces, los sindicatos denunciaban alrededor de 1730 despidos entre Buenos Aires y Entre Ríos.

Ahora, la sindicatura deberá presentar el informe individual sobre los créditos el 13 de julio de 2027 y el informe general el 8 de septiembre de ese año. Este último deberá detallar, entre otros puntos, la composición del activo y del pasivo y las causas del desequilibrio económico de la empresa. El juzgado fijó la audiencia informativa para el 8 de marzo de 2028 a las 10 y el vencimiento del período de exclusividad para el 15 de marzo de 2028, el plazo que tiene la empresa para reunir las adhesiones necesarias a su propuesta de acuerdo.