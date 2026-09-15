Remates con más de 60.000 cabezas y 300 reproductores: se viene la gran semana de Angus en Cañuelas

Más de 60.000 cabezas de invernada y cría saldrán a remate y unos 300 reproductores de pedigree de 60 cabañas participarán de las juras de la Semana Angus de Primavera, que se realizará del 21 al 25 de septiembre en el Centro de Remates y Exposiciones Angus, en Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Durante las cinco jornadas se desarrollarán la 47a. Exposición Nacional Angus de Primavera y la 26a. Exposición del Ternero Angus. Además de la competencia de reproductores, ocho casas consignatarias realizarán remates diarios presenciales y por streaming, con una oferta que, según informaron los organizadores, superará las 60.000 cabezas.

Las consignatarias que participarán serán Sáenz Valiente Bullrich, Gananor Pujol, Madelan, Alfredo S. Mondino, Colombo y Magliano, Monasterio Tattersall, Pedro Noel Irey y Jáuregui Lorda. Uno de los principales ejes de la exposición estará en las juras de los ejemplares. Julio Fernández fue designado para evaluar los animales de la 47a. Exposición Nacional Angus de Primavera, mientras que Emanuel Canale estará a cargo de la 26ª Exposición del Ternero Angus.

“Jurar es una responsabilidad hermosa y un compromiso muy grande con los criadores que confían en nuestro trabajo”, señaló Fernández. Explicó que, al momento de ingresar a la pista, pondrá el foco en la funcionalidad, la corrección estructural y el balance de los ejemplares.

Julio Fernández @casattistudio

Según indicó, un Gran Campeón deberá reunir potencia, una correcta línea inferior, facilidad de desplazamiento y características vinculadas con la aptitud carnicera y racial. “Lo que no te puede fallar bajo ningún punto de vista es la objetividad, la honestidad con uno mismo y el criterio para evaluar la funcionalidad del animal por encima de todo”, sostuvo.

También subrayó las características que explican el posicionamiento de Angus en la ganadería argentina. Consideró que la raza tiene una “versatilidad inigualable”, por su adaptación a distintos sistemas productivos, facilidad de manejo, longevidad, fertilidad, mansedumbre y calidad de carne.

Emanuel Canale

Por su parte, Canale, encargado de la jura de terneros, señaló que entre las características que tendrá en consideración estarán la adaptación de los animales, la precocidad, la conversión, la calidad de carne y la expresión racial. “A diferencia de otras razas, Angus tiene plasticidad, adaptación a distintos ambientes y manejos, excelente precocidad, calidad de carne, conversión y pureza racial”, expresó.

Canale, que ya había actuado como jurado en otras exposiciones, fue elegido por los criadores. Está vinculado con la cabaña Don Nicanor y también asesora a otros establecimientos ganaderos. “Mis expectativas para la Expo de Angus Primavera son muy buenas porque allí se encuentran las mejores cabañas del país y se puede disfrutar de la máxima calidad del Angus”, afirmó.

De Izq. a Der: Amadeo Derito, Juan Cuattromo, Carla Seain y Martín Schvarztman en lanzamiento del evento

La exposición también contará con actividades dirigidas a distintas generaciones de criadores. Virginia De Jesús, representante de la Asociación Argentina de Angus, informó que habrá propuestas para niños y jóvenes de entre 3 y 30 años. “Mini Angus estará presente en la Semana Angus de Primavera 2026”, adelantó. El espacio estará destinado a chicos de entre 3 y 12 años y contará con actividades durante las jornadas del miércoles, jueves y viernes.

También habrá una Jura Junior para jóvenes de 12 a 18 años, mientras que el Ateneo Angus reunirá a participantes de entre 18 y 30 años. De Jesús explicó que los integrantes del Ateneo colaboran durante las exposiciones en tareas de admisión, prepista, pista, entrega de premios y organización de charlas. Durante el año, además, realizan visitas a cabañas e intercambios con agrupaciones de otros países.

Un espacio que potencia los negocios y acerca herramientas para el sector

Además de las juras, la organización informó que participarán más de 40 expositores, entre empresas vinculadas con insumos, servicios, maquinaria, tecnología, laboratorios y entidades financieras. Los remates se realizarán diariamente desde el Arena Angus y el Salón de Eventos, con transmisiones por streaming y televisión. La oferta proyectada superará las 60.000 cabezas de invernada y cría, uno de los principales volúmenes comerciales previstos durante las cinco jornadas.

Las consignatarias que participarán: Sáenz Valiente Bullrich, Gananor Pujol, Madelan, Alfredo S. Mondino, Colombo y Magliano, Monasterio Tattersall, Pedro Noel Irey y Jáuregui Lorda @casattistudio

También se anunciaron líneas de financiamiento para productores y empresas agropecuarias a través de Banco Provincia, con alternativas en pesos y dólares. Según informó la entidad, algunas operaciones podrán contar con tasas subsidiadas de acuerdo con el plazo y las características de cada línea.