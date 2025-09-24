“Menos impuestos, más inversión”: El gobernador Rogelio Frigerio bajó ingresos brutos a los pollos y anunció subsidios al arroz

CÓRDOBA.- El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció la baja de ingresos brutos (IIBB) para la producción avícola [de 3 a 2% y luego quedará en 1,5%] y un incremento de la bonificación en la tarifa eléctrica para el riego arrocero (pasará del 25% al 65%) y un reconocimiento de la estacionalidad del cultivo, con lo que en los meses sin riego el cargo fijo se reduce al 10%.

El mandatario, aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA) para las legislativas de octubre, anunció: “Así como Nación eliminó temporalmente las retenciones, en Entre Ríos bajamos en un tercio ingresos brutos a los integradores de pollos y vamos a reducirlos a la mitad con la ley que enviamos a la Legislatura".

Así como Nación eliminó temporalmente las retenciones, en Entre Ríos bajamos en un tercio ingresos brutos a los integradores de pollos y vamos a reducirlos a la mitad con la ley que enviamos a la Legislatura.

Hace una semana, en la inauguración de la 132a. Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, Nicasio Tito, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), reclamó que la producción avícola era “la única actividad primaria que debe pagar el 3% de Ingresos Brutos, porque la provincia la cataloga como prestadores de servicios industriales y no como criadores de pollos”.

Afirmó que ese tratamiento fiscal ponía a los productores “en clara desventaja frente a otras producciones y afecta la rentabilidad de un sector que genera alimento, empleo y arraigo en la región“.

La alícuota que tributan los integradores de pollos se reducirá del 3% al 2% ahora, mientras que en la iniciativa enviada a la Legislatura se prevé que llegue al 1,5% en el próximo período fiscal Archivo-INTA

El gobernador, al hacer el anuncio de la baja añadió “menos impuestos, más inversión, más futuro. En esta provincia se apuesta al que produce e invierte, no los castigamos ni exprimimos como hizo el populismo”. La alícuota que tributan los integradores de pollos se reducirá del 3% al 2% ahora, mientras que en la iniciativa enviada a la Legislatura se prevé que llegue al 1,5% en el próximo período fiscal.

Arroceros

Los anuncios para los arroceros los realizó en un encuentro en la Fundación Pro Arroz, en la localidad de San Salvador. Las medidas comenzarán a regir a partir de la campaña 2025/2026.

Una producción de arroz en Entre Ríos

“Queremos dar un alivio concreto, cuidar la competitividad y garantizar previsibilidad a los productores”, dijo y enfatizó que la provincia está “mejorando las condiciones” para que invertir en arroz en Entre Ríos “sea la mejor decisión y que nadie tenga que hacerlo en otra parte. Si bien el arroz entrerriano ya es reconocido en el mundo por su calidad, desde el primer día estuvimos decididos a ir por más: más valor agregado, mejor genética, más infraestructura”.

El año pasado se presentó el sello “arroz entrerriano” que “garantiza un grano cuidado y abre puertas en mercados internacionales”.

En materia de infraestructura se formaron dos consorcios viales en la Cuenca Arrocera (San Jorge y Sativa), que a partir del año que viene permitirán mantener en buen estado los caminos productivos.

El gobernador aseguró que también se avanza en la recuperación integral del elevador terminal de granos del puerto de Concepción del Uruguay. Las obras incluyen la reparación del sistema eléctrico y de embarque, la modernización de muelles y silos, y la incorporación de nueva infraestructura. El puerto estará plenamente operativo en la segunda quincena de octubre, consolidando una política de mejora logística portuaria.