Advertencia violeta por niebla: corte en el puente Zárate-Brazo Largo y vuelos suspendidos

Mientras rige la advertencia violeta por la niebla en varias provincias del país, la Autovía del Mercosur (Aumesa) dispuso cortar totalmente al tránsito en el puente Zárate-Brazo Largo que conecta Buenos Aires con Entre Ríos.

Un video realizado por el drone de LN+ muestra el puente prácticamente cubierto por una densa capa de niebla. Apenas emergen del manto blanco las torres y tensores de la estructura, mientras el resto de la estructura queda oculto. Este fenómeno reduce drásticamente la visibilidad en la ruta.

Las imágenes que captó el drone de LN+ arriba del puente Zárate-Brazo Largo

En este contexto, Aumesa se refirió a las consecuencias en el tránsito. “Hay afección a la visibilidad por niebla. Continúa el corte total con modalidad de tránsito asistido cada 20 minutos, entre el kilómetro 85 y el kilómetro 119 de Ruta Nacional 12, desde el Peaje Zárate hasta Ibicuy, Entre Ríos”, indicó la empresa que concesiona el puente, según publicó el medio local El Entre Ríos.

ATN CONDUCTORES

🗨️ Oficial de AUMESA

🟥 CORTE TOTAL con modalidad de tránsito asistido cada 20 minutos entre el Km 85 y el Km 119 de RN12

⚠️ Circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial y GNA.

⚠️ Considerar DEMORAS.

📱140 pic.twitter.com/Sj7LogjFD6 — Zárate Tránsito (@zaratetransito) May 26, 2026

Las autoridades pidieron a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial. Además, se solicitó disminuir la velocidad en la zona, mantener distancia, utilizar las luces bajas y evitar maniobras buscas.

Por otro lado, hay al menos 15 vuelos demorados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por la visibilidad reducida, de acuerdo a la página de Aeropuertos Argentina 2000.

Alerta violeta por niebla en el AMBA

Incluso, en la ciudad de Buenos Aires, las autopistas 25 de Mayo y Dellepiane presentan bancos de niebla que reducen la visibilidad y AUSA pidió circular con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener mayor distancia con el vehículo de adelante.

Advertencia

Tras un domingo con baja visibilidad en distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires, el inicio de la semana está caracterizado por un escenario húmedo y estable.

Durante la madrugada y las primeras horas de estos últimos dos días se registraron bancos de niebla en varias localidades, mientras que las temperaturas mínimas se ubicaron por debajo del promedio habitual de mayo.

Las provincias afectadas por la niebla

Las nubes bajas funcionan como una “manta” atmosférica que reduce la pérdida de calor durante la noche. Las nieblas pueden afectar rutas, accesos y aeropuertos, especialmente durante las primeras horas del día.

En este contexto, el Servicio Meteorológico nacional estimó que el miércoles se mantendrían condiciones similares, con alta humedad, poco viento y persistencia de nubosidad baja, un escenario favorable para la formación de neblinas y bancos de niebla.

Según las proyecciones, las condiciones podrían mejorar lentamente hacia el jueves y viernes.