Mensaje de gobernadores: “Nunca bajaremos los brazos en el reclamo de las malditas retenciones”

CÓRDOBA.- La eliminación de las retenciones al campo nuevamente dijo presente en un encuentro de los gobernadores de la Región Centro. Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) plantearon la necesidad de que esa carga tributaria desaparezca.

“Eliminar de cuajo todos los impuestos distorsivos. Lo necesitan nuestro sector productivo, el sector empresario, los trabajadores... imagínense la riqueza si no se cobran más retenciones. Es un desafío que le hemos planteado al gobierno nacional y estamos dispuestos a asumir”, afirmó Frigerio al asumir la presidencia pro témpore de la Región Centro.

La XIX Reunión Institucional se realizó en San Francisco (Córdoba) y la ratificación del planteo por las retenciones llegó a poco del cierre de la Exposición Rural de Palermo, cuando el campo volvió sobre el pedido de que ese impuesto deje de existir.

Este martes Llaryora destacó el rol que ha tenido la Región Centro desde su creación en la defensa de los intereses productivos del interior del país y señaló que los integrantes del bloque empujaron iniciativas que influyeron en decisiones nacionales: “La Región Centro le ha mostrado a la Argentina que este espacio se va consolidando y fue artífice de un montón de decisiones que muchas veces cambiaron decisiones nacionales en beneficio de las provincias”.

Martín Llaryora estuvo la semana pasada en la Rural de Palermo Ricardo Pristupluk

El cordobés subrayó que “un reclamo que nunca vamos a bajar los brazos es el de las malditas retenciones”.

A su turno, Pullaro, enfatizó el trabajo de los equipos técnicos de la Región Centro y manifestó que la misión del bloque interprovincial “es mostrarle a toda la República Argentina que hay una manera diferente de hacer las cosas, de mirar lo público y de salir adelante”. Añadió: “Desde nuestras provincias nos esforzamos todos los días para lograr que esta región sea el motor productivo que empuje al país al cambio”.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe Camila Godoy

Los gobernadores ratificaron una agenda común para “defender al interior productivo, con eje en la reducción de las retenciones, una nueva ley de biocombustibles, la infraestructura, la seguridad y la educación”. También firmaron acuerdos para fortalecer la integración regional y se presentaron los avances de las mesas permanentes de trabajo.