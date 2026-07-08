Metalfor despidió a 35 empleados: los autorizaron a ver el partido de la selección y luego se encontraron con los telegramas de desvinculación

CÓRDOBA.- A una semana de abrir un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en el Ministerio de Trabajo de Córdoba por el atraso del pago de sueldos con sus 600 trabajadores directos, la empresa de maquinaria agrícola Metalfor despidió 35 empleados de su planta de Noetinger, en el este de Córdoba.

Los telegramas les llegaron a los trabajadores de forma inesperada después de que los habían autorizado a retirarse a las 12 para ver el partido de la selección argentina frente a Egipto.

Desde la empresa no respondieron -hasta ahora- a las consultas realizadas por LA NACION. Metalfor es una de las principales productoras argentinas de maquinaria agrícola, líder en el segmento de pulverizadoras autopropulsadas con base en Marcos Juárez.

La empresa enfrenta una crisis de liquidez. Según los datos del Banco Central, mantiene deudas con 23 entidades bancarias por unos $52.000 millones. La deuda en Situación 2 a 4 (con seguimiento especial hasta con alto riesgo de insolvencia) ronda los $22.000 millones. Tiene 558 cheques rechazados por $5348 millones; pagó 11% de ese total.

En 2017 la empresa y todos sus activos pasó a manos de la compañía metalúrgica, también cordobesa y de capitales nacionales, Bertotto Boglione Metalfor

En dos años la situación general de la empresa pasó de estar en Situación 1 -que mantuvo hasta mayo del 2025- a la 2 entre agosto y noviembre pasados y alcanzó el 3 en marzo y abril.

Fue fundada por Luis Dadomo en 1974, en El Fortín. En 1993, por su crecimiento se mudó a Marcos Juárez. En 2002 desembarcó en Brasil y en la misma época compró la explanta Araus, en Noetinger, a donde ahora se registraron los despidos.

En 2017 la empresa y todos sus activos pasó a manos de la compañía metalúrgica, también cordobesa y de capitales nacionales, Bertotto Boglione.

El balance del primer trimestre de la compañía mostró una caída de ventas de casi la mitad respecto al mismo período del año pasado (56 unidades versus 116); la producción siguió la misma tendencia: 38 máquinas frente a 86 en la comparación interanual.

La firma redujo producción

Hace pocos meses la firma logró un financiamiento directo por US$50 millones con la United States International Development Finance Corporation (DFC).

Hace una semana desde la UOM de Bell Ville sostuvieron que el principal objetivo es preservar las fuentes laborales y evitar que el deterioro financiero de la empresa derive en despidos masivos o suspensiones fuera de los mecanismos previstos por la legislación.

El mercado de maquinaria agrícola se enfrió en junio, los patentamientos cayeron 32,4% mensual y 5,1% interanual. El primer semestre cerró con una baja acumulada del 1,9%, según datos de Acara. En el caso de tractores, la baja es de 2,9% en el global anual y cosechadoras, perdieron 21,8%. Las pulverizadoras si bien mejoraron en la comparación intermensual, se retrajeron 7,8% en el primer semestre.