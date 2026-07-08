Alivio para la industria: la Unión Europea dio marcha atrás con una medida que amenazaba al biodiésel argentino

Luego de que el Parlamento Europeo votara y rechazara hoy los cambios propuestos por la Comisión Europea (CE) en el Reglamento 807 que ponía a la soja como alto riesgo de Cambio Indirecto del Uso de la Tierra (ILUC, por sus siglas en inglés), el sector agroindustrial argentino celebró la decisión.

“Es una gran noticia. Una exitosa gestión público-privada de la Argentina", dijo Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara).

En este contexto, indicaron que ahora “la CE deberá reescribir el reglamento y seguir los lineamientos del Parlamento que coinciden con la postura de Ciara y de la Cancillería argentina”.

Para Ciara, ahora la Argentina podrá seguir exportando biodiésel de soja a la UE. En la entidad señalaron que “se trabajará con la CE en una redacción del reglamento que reconozca la situación del área sembrada de soja y sus criterios de sustentabilidad”.

“Es una gran noticia. Una exitosa gestión público-privada de la Argentina", dijo Gustavo Idígoras, presidente de Ciara Maizar

Vale recordar que la industria aceitera argentina intentaba frenar esta medida porque de avanzar, podría complicar aún más las exportaciones de biodiésel argentino. En ese escenario se preparaba para una reunión con representantes europeos prevista para el 16 de julio. La preocupación, compartida por las principales empresas del complejo oleaginoso, se centra en la posible clasificación de la soja argentina como cultivo de “alto iLUC”, una decisión que hubiera dejado al biodiésel elaborado con esa materia prima fuera de los mandatos europeos de energías renovables y restringiría aún más su acceso a ese mercado.