Mientras se aguarda El Niño: sorpresa porque en la principal región agrícola hay un 70% de escasez y sequía

Mientras las previsiones indican que entre octubre y diciembre próximo se notará el fenómeno El Niño, que genera lluvias por encima de lo normal en amplias regiones, hoy la zona agrícola núcleo, que comprende el norte bonaerense, el sudeste cordobés y el sur de Santa Fe se encuentra, al inicio de la primavera, en una condición de escasez y sequía.

Así lo señaló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que además apuntó que el trigo sembrado ya siente la falta de agua y, por su parte, el maíz presenta problemas para avanzar con la implantación.

“Las últimas lluvias del invierno no alcanzaron para revertir el déficit hídrico en el centro-oeste de la región. El trigo pierde condición y el maíz encuentra dificultades para avanzar con la siembra. La soja todavía espera hasta octubre, pero ya comenzaron los preparativos con la calidad de la semilla como interrogante”.

De acuerdo con el reporte, las precipitaciones del invierno estuvieron en los valores medios en el sudeste de región núcleo. Sin embargo, en el resto del área, los registros quedaron por debajo de los valores históricos, apuntó. Y remarcó: “Para el período junio-agosto, el promedio de los últimos 30 años oscila entre 50 y 150 mm, pero este año los mayores acumulados se concentraron en el nordeste bonaerense”, indicó.

Un lote con trigo en el sudeste cordobés Gentileza

Entre las localidades, Ramallo registró el máximo, con 160 mm y fue la única estación que alcanzó la media histórica. “También se destacaron Baradero y Pergamino, con 129 mm (según datos de la red de estaciones meteorológicas de BCR-GEA)”, consignó. En tanto, en Noetinger y en Pozo del Molle, en el noroeste provincial, solo se acumularon 12 mm.

Para la Bolsa rosarina, en este contexto “el 70% de la región núcleo se encuentra entre condiciones de escasez hídrica y sequía, mientras que las reservas regulares se concentran en el noreste bonaerense”. El reporte de la entidad consignó que el inicio de la primavera tiene así una “disponibilidad de agua limitada”. En este escenario, una parte importante de la región oeste requiere lluvias de manera inmediata.

El informe evaluó que, en el caso del trigo sembrado, los lotes en condición excelente retrocedieron 7 puntos porcentuales. Pasaron al grupo de los que presentan un estado bueno, que ya alcanza al 30% del área. Agregó: “En tanto, los cuadros en condición regular se mantienen estables respecto de la semana pasada, con unas 160.000 hectáreas”.

La Bolsa rosarina consignó que en este cuadro ya hay cultivos de trigo que presentan una pérdida potencial de rendimiento. Esto sucede cuando el cereal entra en su etapa de definición de rendimiento. “Actualmente, cerca del 20% del área ya presenta la hoja bandera expandida y otro 1% se encuentra en espiga embuchada. Es decir, que cualquier estrés en esta etapa puede tener un impacto creciente sobre el número y peso de los granos”, destacó el reporte.

Hay sectores de la zona núcleo con falta de humedad Gentileza

Otro punto destacado de la situación actual es que el maíz encuentra dificultades para avanzar con la siembra en algunas zonas. “Si bien en la última semana la siembra en la región avanzó 15 puntos porcentuales, alcanzando el 55% del área intencionada, la falta de humedad superficial frena las labores en el oeste. El año pasado, para esta misma fecha el progreso en la región era del 60%”, detalló.

En este contexto, Alfredo Elorriaga, experto citado por la BCR, señaló: “Una mayor disponibilidad de agua llegaría durante octubre, cuando finalmente los efectos del importante calentamiento del Pacifico Ecuatorial Central comiencen a ejercer su influencia potenciadora de las precipitaciones sobre el centro del país”.