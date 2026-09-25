“Inexacto, injusto y falaz”: fuerte malestar por el estado de más de 2000 kilómetros de caminos rurales

Hay un fuerte malestar entre los productores de Azul, en el centro bonaerense, con el municipio por el estado de los caminos rurales. La Sociedad Rural local salió al cruce de una información oficial sobre los trabajos realizados en el Camino Viejo a Tandil y aseguró que las tareas que se hicieron no solucionaron los problemas que tiene esa vía. Además, volvió a pedir un cambio en la conducción del Ente Descentralizado de Vialidad Rural. En un comunicado, la entidad calificó la información difundida por el organismo como “inexacta, injusta y falaz” y marcó una serie de problemas que, según indicó, todavía persisten en el lugar.

“El trabajo realizado en el Camino Viejo a Tandil manifiesta la impericia técnica, no existiendo el abovedado necesario y las banquinas limpias”, sostuvo la entidad. También señaló que hay tosca acumulada desde noviembre de 2025 a lo largo de varios kilómetros y alertó por la falta de señalización y el riesgo de accidentes para quienes circulan por el lugar.

Gabriel Palmisano, presidente de la Sociedad Rural de Azul, explicó a LA NACION que el reclamo va más allá de lo que ocurre en el Camino Viejo a Tandil y que la entidad ya llevó en varias oportunidades sus planteos al municipio. “Hemos tenido varias reuniones con el intendente del municipio de Azul (Nelson Sombra, de UxP), contándole estas problemáticas, de que no se veía una buena contraprestación de servicios hacia los caminos, cunetas, arroyos, lo que sea”, señaló.

Según explicó, la decisión de salir públicamente surgió después de que el Ente de Vialidad Rural informara sobre las obras que viene realizando. Desde la Rural aseguraron que la situación que encuentran en el terreno es distinta. “El Camino Viejo a Tandil, de las obras que hicieron, no hay cunetas, hay una tosca sacada desde noviembre de 2025 que nunca se desparramó”, afirmó Palmisano.

Hace unas semanas un posteo con críticas sobre la situación de los caminos

El dirigente señaló que el problema es especialmente complejo por la extensión de la red que debe atender el municipio. Azul tiene algo más de 2000 kilómetros de caminos rurales. “Están como tratando de estar en todo el partido de Azul, habiendo 2000 kilómetros de caminos, un poquito en cada cosa y, lamentablemente, los trabajos que hacen no alcanzan”, señaló.

Problemas

Palmisano aseguró que las dificultades pueden encontrarse de un extremo al otro del partido. “Desde Chillar, que es la punta del partido, hasta Cacharí, que es la otra punta, tenés problemas de pantanos y caminos inaccesibles”, afirmó. Para el dirigente, además, muchas de las intervenciones que se hacen permiten atender una situación puntual, pero no resolverla de manera definitiva. “Ellos te dicen como que se arregló tal camino, tal otro, y la verdad es que se hicieron parches como para tratar de subsanar algo y seguir para adelante”, dijo.

Palmisano sostuvo que la situación se fue acumulando con el paso del tiempo. “Venimos de años de desidia, de años de abandono”, afirmó. A eso, agregó, se sumó la preocupación por lo que pueda ocurrir con las lluvias en los próximos meses.

La discusión también alcanzó a las restricciones para circular por los caminos rurales cuando llueve. En su comunicado, la entidad aclaró que la ordenanza que establece la prohibición de tránsito contempla excepciones, entre ellas para los vehículos de menos de 2000 kilos.

Sobre ese punto, la Rural local planteó que el cumplimiento de las restricciones debe ir acompañado por caminos en condiciones. “Para exigir el cumplimiento de una ordenanza, le solicitamos al intendente que primero cumpla con su responsabilidad de darnos los caminos en las condiciones técnicas que corresponden, por los cuales pagamos la tasa vial”, señaló.

Las diferencias con el funcionamiento del Ente de Vialidad Rural tampoco son nuevas. La Sociedad Rural de Azul tenía un lugar en la Comisión Vial Rural (Covir), pero decidió no designar un representante. Palmisano explicó los motivos por los que tomaron esa decisión. “Sentíamos que estábamos calentando una silla y no podíamos tratar de fondo ni tratar de solucionar el grave problema que son los caminos rurales en el partido de Azul”, afirmó.

Pese a las diferencias, aseguró que mantienen el contacto con las autoridades locales. “El diálogo no es que está cortado con el municipio, sino que solamente seguimos poniendo arriba de la mesa una problemática de hace un montón de años”, indicó.

La Sociedad Rural de Azul advirtió por problemas en distintos puntos de la red de caminos rurales

En medio de esa situación, la entidad insistió con un planteo que ya había realizado anteriormente. “Ratificamos nuestro pedido de un cambio en la dirección del Ente Descentralizado, amparados en tres años de resultados que no satisfacen de ninguna manera a la comunidad rural”, expresó.

El nuevo reclamo se da, además, en un municipio donde la discusión por los caminos rurales y el destino de los recursos que se cobran para mantenerlos llegó a la Justicia. En marzo pasado, un fallo hizo lugar a un amparo presentado por productores agropecuarios y ordenó al municipio de Azul informar cómo se recaudaron y utilizaron los fondos de la tasa vial. La Justicia pidió, entre otros datos, balances, presupuestos, costos e información sobre trabajos realizados en los caminos rurales.

El municipio apeló la decisión, pero en julio la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata rechazó el planteo y confirmó que debía entregar la información solicitada.