Súper Niño: el Gobierno avanza con un plan para enfrentar el impacto del fenómeno

El gobierno nacional y la Mesa de Enlace coordinan acciones para enfrentar los impactos del fenómeno climático El Niño durante el ciclo 2026/2027. La iniciativa surge ante los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, que señalan una probabilidad superior al 70% de que se consolide este evento climático, con un incremento estacional de lluvias concentrado principalmente en la región de la Cuenca del Plata durante la primavera y el verano.

La dimensión del plan de respuesta oficial responde a los antecedentes registrados en el país durante el evento ENOS 2015/2016. En aquel período, de acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las pérdidas económicas ascendieron a 3.065.161.063 dólares, sumadas a 687.120.190 dólares en daños materiales. El fenómeno afectó en ese entonces a 689.332 kilómetros cuadrados —un 18,4% del territorio nacional—, abarcando 87 departamentos y cerca de 10 millones de personas, lo que derivó en la declaración de la emergencia hídrica por parte del Estado Nacional y siete provincias. En tanto, vale recordar que en la sequía de 2022/2023 se perdieron exportaciones por unos US$20.000 millones.

En este contexto, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) presentó los lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027. Este esquema abarca inicialmente a ocho jurisdicciones: Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. El objetivo central del trazado operativo es optimizar la utilización de los recursos públicos, acortar los tiempos de asistencia y coordinar el trabajo entre las fuerzas locales y los organismos nacionales frente a eventuales contingencias.

La preocupación sobre el comportamiento productivo se respalda a su vez en estudios estadísticos sobre las últimas 44 campañas agrícolas, correspondientes al período 1980-2023. Elaborados por la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria, estos informes muestran cómo El Niño incide sobre los rindes de cultivos como la soja, el maíz, el trigo, el girasol, el algodón, el arroz y el sorgo.

Si bien los registros indican un desempeño de normal a alto en la soja de primera y de segunda dentro de las zonas pampeanas, algunas producciones regionales como el arroz en el Litoral sufren caídas significativas por los anegamientos.

Las autoridades nacionales buscan morigerar el impacto económico que podría generarse LUIS ROBAYO - AFP

El monitoreo hídrico al 22 de septiembre de 2026 refleja los primeros síntomas del fenómeno en el territorio. Las precipitaciones más recientes se focalizaron en el centro y sur de Misiones, así como en el norte de Corrientes, generando un aumento en el nivel de lagunas, bañados y riachos. Este cuadro provocó cortes temporarios en rutas provinciales por desbordes de arroyos en la zona central de Misiones, mientras que el Río Uruguay permanece estable en valores medios a medios-altos.

Frente a las contingencias climáticas, informaron que la AFE implementará un esquema de respuesta estructurado en tres niveles operativos según la gravedad del escenario. El Nivel 1 contempla situaciones de alerta verde o amarilla atendidas únicamente con recursos municipales y provinciales; el Nivel 2 involucra el apoyo de recursos nacionales asentados en la zona afectada; y el Nivel 3 activa el desplazamiento de equipos especializados y refuerzos logísticos desde otros puntos del país hacia el territorio en crisis.

El dispositivo gubernamental suma el aporte técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En el área de infraestructura y seguridad, las operaciones contarán con el apoyo de Vialidad Nacional, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Federales, apoyadas por una central de tráfico de la AFE con atención continua durante las 24 horas.

Las autoridades pusieron a disposición el sitio para que los productores puedan seguir la información Secretaría de Agricultura

Como herramienta de consulta para el sector agropecuario, indicaron que se habilitó un sitio web de acceso público dentro del portal de la Secretaría de Agricultura. A través de este espacio, los productores pueden revisar informes meteorológicos con actualización semanal, balances sobre el estado de las reservas hídricas y recomendaciones técnicas específicas dirigidas a proteger las actividades agrícolas y ganaderas antes del inicio de las precipitaciones más intensas.

Destacaron que el Plan de Coordinación Federal mantendrá su vigencia operacional desde el segundo semestre de 2026 hasta el segundo semestre de 2027, cubriendo todo el ciclo proyectado para el evento climático. La articulación directa entre los Ministerios de Economía y Seguridad junto con la Mesa de Enlace busca sostener un canal fluido de información para actuar de forma inmediata tanto ante eventos de desarrollo paulatino como frente a lluvias severas de rápida acumulación.

Durante la reunión estuvieron presentes el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo; el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe; y el jefe de Gabinete de la Secretaría, Martín Fernández. Asimismo, participaron el director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, Pablo Mercuri, y el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie.

Para seguir la información, la Secretaría puso a disposición el siguiente enlace para conocer el avance del plan y la gestión que se realiza en los diferentes lugares: https://www.magyp.gob.ar/evento-climatico/riesgo.php