Millones en cheques rechazados: la fábrica de tractores Pauny enfrenta reclamos por deudas salariales y de aportes

CÓRDOBA.- La fabricante de tractores Pauny, con una planta de 450 trabajadores en Las Varillas (Córdoba), está pasando por una situación complicada. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional San Francisco da cuenta de que la empresa adeuda desde la segunda quincena de septiembre a los empleados, además de no haber realizado los aportes patronales correspondientes.

Con la firma de Lucas Sarmiento, titular de la UOM de San Francisco, el gremio pidió una reunión al Ministerio de Trabajo después de que la empresa enviara un comunicado a los trabajadores que los dispensaba de que fueran a trabajar los días 28, 29 y 30, lo cual no fue acatado por los empleados, quienes se presentaron normalmente a trabajar este miércoles.

Desde la compañía -a la que LA NACION consultó sin obtener respuesta- habían dejado trascender que buscan inversores para salir de la problemática coyuntura.

El gremio indica que “la empleadora incumple con sus obligaciones laborales”

El gremio indica en la nota que “la empleadora incumple con sus obligaciones laborales” y enumera que no pagó las remuneraciones de la segunda quincena de septiembre y la primera de este mes; que no observó “el deber de ocupación al comunicar inválida e informalmente a algunos empleados” que no debían ir a trabajar. “Retiene de las remuneraciones de los trabajadores las sumas dinerarias correspondientes a obra social, cuota sindical, seguro convencional y aportes jubilatorios y no las ingresa a los organismos correspondientes”, añade.

También indica que “retiene” las cuotas alimentarias que se le embargan a quienes las adeudan y “no las ingresa a las cuentas judiciales y/o de terceros correspondientes; generándole litigios judiciales a los empleados”.

“Retiene de las remuneraciones de los trabajadores las sumas dinerarias correspondientes a obra social, cuota sindical, seguro convencional y aportes jubilatorios y no las ingresa a los organismos correspondientes”, añade

“No efectúa el pago de contribuciones correspondientes a obra social, jubilación y ART, afectando el patrimonio de los empleados, que, con motivo de tales deudas, no cuentan con prestaciones médicas ni con prestaciones por enfermedades y accidentes de trabajo”, añade el texto.

En el mismo comunicado, la UOM “comunica y notifica que los trabajadores ejercerán retención de tareas” hasta tanto la empresa cumplimente con sus obligaciones laborales.

De acuerdo a los datos de la Central de Deudores del BCRA, la empresa tiene deudas con varias entidades bancarias. A hoy, encabeza el listado de acreedores el Banco Nación, seguido por el Banco de Córdoba, BBVA y el Banco Provincia. También acumula 146 cheques rechazados por $1028,4 millones.

Pauny nació en 2002, después de que quebrara Zanello, una de las principales fabricantes de tractores del país. En su web relata que, en sus inicios, alquiló la planta y la maquinaria que termina comprando en 2003. Tres años después inauguró una nueva planta en Santiago del Estero.

El mes pasado se patentaron 401 tractores, 21% menos respecto a agosto y 22,6% en la comparación interanual. En los primeros nueve meses del año, la baja es del 0,7% respecto al mismo período de 2025. Ganaron participación las unidades importadas, que hoy representan 19% del total.