Llevar una tonelada de granos desde el área de Río Cuarto hasta el Gran Rosario cuesta unos US$53 si todo el viaje se hace en camión. Si el primer tramo se hace por ruta y el resto por ferrocarril, el costo baja a US$37, un ahorro cercano al 30%. Desde Salta capital, la diferencia es mayor: el flete pasa de US$128 a US$69 por tonelada, una reducción del 46%. Los dos ejercicios incluyen el traslado inicial desde el campo y muestran cuánto cambia la cuenta cuando el tren se utiliza en el tramo más largo del recorrido.

Los cálculos forman parte de Logística para el crecimiento de la agroindustria argentina, un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) y la Fundación CEEA de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. El trabajo analiza el transporte por carretera y ferrocarril, los puertos y el almacenamiento de granos. También evalúa qué pasaría con esa infraestructura si la producción de los seis principales cultivos pasara de 135 millones a 205,4 millones de toneladas en diez años, bajo un escenario de eliminación gradual de los derechos de exportación.

Según la matriz nacional de cargas de 2023 que cita el informe, el 90% se movilizó por carretera, el 5,4% por ferrocarril y el 4,6% por otros medios. El 60% de la carga que circula por el país es de origen agroindustrial. En el Gran Rosario, alrededor de tres de cada cuatro toneladas de granos que llegan a los puertos y a las industrias ingresan por camión.

Tres de cada cuatro toneladas de granos llegan al Gran Rosario en camión Marcelo Manera - LA NACION

Para Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, el costo de esa logística también importa fuera del campo. “Porque los costos de transportar forman parte de un circuito que va componiendo el precio de los productos que llegan a nuestra mesa”, dijo. La fundación sostiene que una logística más eficiente puede contribuir a bajar los precios en la góndola, mejorar la seguridad vial y ganar competitividad.

Para comparar el transporte de granos por camión, FADA tomó recorridos de 300 a 333 kilómetros y convirtió las tarifas de referencia de cada país a dólares por tonelada-kilómetro. En la Argentina usó un valor de $43.327 por tonelada para 300 kilómetros, relevado en junio de 2026 a partir de fuentes privadas y referencias de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac).

Para Brasil, el informe tomó la tarifa de 172 reales por tonelada informada por la Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para el corredor entre Rio Verde, en Goiás, y Araguari, en Minas Gerais. Para Estados Unidos utilizó el promedio nacional del Departamento de Agricultura (USDA) para trayectos de 200 millas, de US$2,94 por milla por camión, con una carga útil de 25 toneladas.

Sobre esas referencias, FADA ubicó el flete argentino aproximadamente un 10% por encima del brasileño y un 36% por encima del estadounidense. Rehabilitar y modernizar las vías y aumentar el volumen transportado podría reducir la tarifa ferroviaria alrededor de otro 43%, de US$0,038 a unos US$0,022 por tonelada-kilómetro, un valor cercano a la referencia ferroviaria estadounidense.

El flete de granos por camión cuesta un 36% más que en Estados Unidos y un 10% más que en Brasil

“El mayor costo del flete agrícola argentino frente a Brasil o Estados Unidos se explica por esta infraestructura en peor estado, mayores tiempos de espera, una flota más antigua y mayores costos operativos, impositivos, laborales y de financiamiento”, dijo Antonella Semadeni, economista de FADA. El informe también identifica problemas de seguridad de las cargas, demoras en la carga y descarga y un bajo nivel de utilización de los vehículos.

En la matriz que relevó FADA, medida en toneladas-kilómetro, el tren representa el 35% de las cargas en Estados Unidos y el 21% en Brasil, frente al 5,4% argentino. La participación llega al 25% en Canadá, al 40% en Australia y al 45% en Rusia. La Argentina, el octavo país más extenso del mundo, quedó en el puesto 73 entre 139 países en el Índice de Desempeño Logístico 2023 del Banco Mundial, con cerca de 2,8 puntos sobre 5. Ese indicador recoge la percepción de operadores internacionales sobre aduanas, infraestructura, envíos, calidad de los servicios, trazabilidad y puntualidad.

Más del 75% de la red vial argentina es de tierra

Además indica que más del 75% de la red vial argentina es de tierra, alrededor del 14% está pavimentado y el resto es de ripio. El dato sobre el estado de las rutas corresponde a un universo distinto. Entre el 65% y el 70% de la Red Vial Nacional está en estado regular o malo, y el diagnóstico advierte que el deterioro se agrava en numerosas rutas provinciales y caminos rurales.

“Gran parte de nuestra producción sale de los campos por caminos rurales de tierra y después circula por rutas nacionales deterioradas y congestionadas”, explicó Semadeni. El informe identifica problemas en corredores clave para la agroindustria, como las rutas nacionales 33, 34, 1V11 —exruta 11— y 7. A medida que se acercan al Gran Rosario, el tránsito diario llega a más que duplicarse en la ruta 9 y a más que triplicarse en la 33.

La presión sobre esos accesos se explica por el peso del complejo portuario. En promedio, alrededor del 51% de la producción de los principales complejos agroindustriales se destina a la exportación y el 79% de ese volumen exportado sale por el Gran Rosario. Para el estudio, el deterioro de la red y la concentración de los flujos en esos corredores dejan poco margen para incorporar más camiones sin agravar las demoras y los costos.

Solo el 53% de la red ferroviaria de cargas está operativa

Hoy está operativo el 53% de la red ferroviaria de cargas del país. En la Región Centro, esa proporción baja al 42%. Además, el flujo ferroviario está muy concentrado. El 88,3% de los granos transportados por tren y el 98% de los aceites y subproductos que se mueven por esa vía tienen como destino las terminales del Gran Rosario. FADA estima que 34,2 millones de toneladas de cargas agroindustriales que hoy viajan por camión reúnen condiciones para pasar al ferrocarril.

El maíz y la soja representan cerca del 78% de la producción de los seis principales cultivos del país. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentran en conjunto entre el 75% y el 96% de la producción nacional, según el cultivo. Córdoba aporta el 35% del maíz y Buenos Aires, el 48% del trigo y el 94% de la cebada.

Situación

De los 70,4 millones de toneladas adicionales, el estudio estima que 53,4 millones requerirían transporte al Gran Rosario para su exportación o procesamiento industrial. En el escenario de distribución de cargas del informe, 44,2 millones llegarían por camión y 9,2 millones por tren. Parte de la soja y del girasol adicionales se industrializaría en el complejo para obtener aceites y subproductos, por lo que el volumen de embarques como grano sería inferior a los 53,4 millones de toneladas que ingresarían al nodo.

El Gran Rosario utiliza el 31% de su capacidad teórica de recepción de productos agroindustriales y el 26% de su capacidad teórica de embarque de granos, subproductos y aceites. Cuando el informe analiza exclusivamente el embarque de granos, la utilización baja al 24%. Sobre una capacidad de 140 millones de toneladas anuales, se embarcan 33,6 millones, con un margen teórico de 106,4 millones.

Las terminales del Gran Rosario usan el 24% de su capacidad de embarque de granos Marcelo Manera - LA NACION

En la recepción por camión, las terminales tienen capacidad para 174,8 millones de toneladas anuales y reciben 62,6 millones, el 36%. Por tren pueden recibir 28,3 millones y descargan 10,3 millones, también el 36%. La capacidad instalada en las terminales alcanzaría para recibir el volumen adicional de ambos modos previsto en el ejercicio. Para que esa carga llegue efectivamente al puerto, el estudio apunta a mejorar los accesos viales y ferroviarios. También identifica la navegabilidad de la Hidrovía Paraná-Paraguay como un factor que incide sobre la eficiencia de los embarques.