“Mucho antes”: alertan por una presencia más temprana de malezas y recomiendan tener una estrategia

En un contexto de perfiles hídricos muy cargados, las malezas podrían tener una presencia más temprana en esta campaña, según un reporte de UPL Corp Argentina.

De acuerdo con el reporte, el Amaranthus “continúa liderando el ranking de problemáticas, acompañado por gramíneas como Eleusine y Echinochloa, y especies emergentes como Commelina o Parietaria”. La firma insistió en no perder de vista el monitoreo, reforzar estrategias preventivas con preemergentes y hacer un manejo integrado.

“Además del Amaranthus, tenemos un complejo de gramíneas muy frecuente. Entre ellas, Eleusine es la más complicada, porque nace en un momento en el que los residuales ya no son efectivos porque se gastaron con nacimientos anteriores”, dijo Julio Gallo, especialista en investigación y desarrollo radicado en Villa María, Córdoba.

En el sur de Santa Fe, Mauricio Durani (Agro Advise) añadió: “Nuestra maleza driver sigue siendo Amaranthus hybridus y las gramíneas de verano como Echinochloa, Eleusine y Digitaria. Y nos preocupa mucho la Commelina, una maleza que la vemos como una amenaza por su gran capacidad de dispersión y porque todos los años está un poquitito más dentro de los lotes, es una maleza para hacerle foco”.

Echinochloa, otra maleza que están generando problemas AAPRESID

En el informe se citó también un caso más al sur, en Buenos Aires, con Ramón Gigón, consultor y capacitador. “Raigrás es la número uno, y ya vemos resistencia a Cletodim y a graminicidas de postemergencia en trigo y cebada. También enfrentamos nabo con múltiples mecanismos de resistencia, rama negra, quenopodiáceas y un crecimiento preocupante de gramíneas de verano como capín y Echinochloa”, explicó.

En este contexto, los expertos alertaron que las recientes lluvias podrían anticipar nacimientos y obligar a adelantar controles. “En comparación con años secos, las lluvias de los últimos días pueden generar malezas mucho antes de lo previsto. Habrá que monitorear de cerca y quizás intervenir lotes en momentos en los que antes no lo hacíamos”, dijo Gallo.

Durani añadió: “Este año vamos a tener una activación más rápida del banco de semillas. Hay que pensar muy bien los residuales que vamos a usar, sin perder de vista malezas secundarias que luego nos obligan a rescates poco eficientes”.

Manejo

Para Gigón, una de las claves para esta campaña será diversificar activos: “No usar un solo principio activo como preemergente, sino mezclar para atacar por distintos modos de acción. En crucíferas, productos como Metribuzin, Diflufenican o triacinas en preemergencia están dando buenos resultados, aunque todavía falta una adopción más masiva. En rama negra, el control temprano y el uso de herramientas como Enlist son claves para evitar escapes”, precisó.

Rama negra en un lote de soja

En materia de productos, la firma tiene como novedad Shutdown Ultra y Lifeline Sync, dos nuevos herbicidas mezcla listos para usar.