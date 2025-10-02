Negocio de US$250 millones: la Argentina superó el brote de un virus avícola y retoma exportaciones

Luego de un foco de influenza aviar registrado en un establecimiento avícola comercial en la zona de Los Toldos, Buenos Aires, y sin registrarse nuevos brotes, la Argentina se autodeclaró libre de la enfermedad y retomará exportaciones a socios comerciales que habían cerrado su mercado.

Así lo informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). “Tras la atención y cierre del brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 detectado en agosto en la localidad de Los Toldos, el Senasa se autodeclaró libre de la enfermedad y remitió el informe correspondiente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), para su publicación oficial”, señaló el organismo.

Agregó: “Con la finalización de las tareas de sacrificio, enterramiento, limpieza y desinfección y habiendo transcurrido más de 28 días sin novedades sanitarias, el servicio nacional envió el informe de autodeclaración de libre a la OMSA y retomará el comercio de mercancías aviares con sus distintos socios”.

En agosto pasado, apenas se detectó el caso de la enfermedad, se frenaron las exportaciones a la Unión Europea, China, Sudáfrica, Chile, Brasil y el Reino Unido. En cambio, por acuerdos de zonificación de la enfermedad en algunos casos, en ese momento desde la Secretaría de Agricultura indicaron que el país podía seguir vendiendo hacia Singapur, Jordania, Vietnam, Filipinas, Polinesia, Hong Kong, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y países de África como Angola, Namibia, República de Congo, República Democrática de Congo, Gabón, Ghana, entre otros. Esto representaba cerca del 60% del valor exportado en productos aviares durante 2024, US$258 millones.

Tras la autodeclaración de libre de la enfermedad, el documento enviado a la OMSA “describe y detalla todas las acciones que se realizaron desde que el Senasa recibió la notificación de sospecha, en consonancia con todos los procedimientos y recomendaciones sanitarias internacionales para la contención y erradicación de la enfermedad”.

“Compartir esta información no sólo contribuye a los procedimientos de transparencia para los países importadores de productos aviares, sino que también fortalece su confianza en los sistemas nacionales de vigilancia y control de nuestro país”, dijo.

En este contexto, el Senasa destacó la necesidad de continuar con la vigilancia. “Es importante destacar que las tareas de vigilancia epidemiológica continúan en todo el territorio nacional, por lo que se recomienda a los productores avícolas continuar con las medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad necesarias y obligatorias para reducir el riesgo de ingreso del virus a sus establecimientos, de acuerdo a la resolución Senasa 1699/2019”.