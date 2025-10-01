“Abre el lunes”: reactivan una fábrica de cosechadoras que estuvo parada

SANTA FE.-La fábrica de cosechadoras agrícolas Vassalli, radicada en Firmat, al sur de esta provincia, volverá a producir. Será a partir del próximo lunes, luego del acuerdo alcanzado con los trabajadores por el pago de salarios adeudados. Estuvo sin actividades desde el 7 de septiembre último.

“El lunes abre Vassalli, nuevamente. En esta primera etapa, por seis meses, será con media jornada. Esta medida, si todo se acomoda (en materia económica), se puede terminar antes y de esa forma ampliar la cantidad de horas”, comentó a LA NACION un allegado al directorio de la firma. “El acuerdo tendrá vigencia hasta marzo”, insistió la fuente quien ante una consulta admitió que el primer pago de lo acordado por la deuda salaria se hará efectivo “antes del lunes”.

“Anunciamos que la empresa abonará 500.000 pesos y después el resto de la deuda se cancelará en seis cuotas mensuales consecutivas”, añadió. Ante una consulta, el vocero explicó que “el acuerdo se firmó hoy. Hubo demoras de unos días para la homologación, pero finalmente se firmó”.

“Si, está confirmado. Se vuelve a trabajar a partir del lunes y ojalá sea por mucho tiempo”, dijo a este medio Diego Romero, titular del sindicato UOM que agrupa a los trabajadores de esa planta.

Por su parte, Roald Báscolo, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, confirmó el acuerdo “después de cinco largas horas de reunión” en la sede de esa cartera en la ciudad de Rosario. También ratificó que la firma se comprometió a saldar la deuda salarial en seis cuotas.

El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo Instagram

La primera cuota de la deuda se cobraría antes de este viernes. “El semblante de la gente cambió. Quiero agradecer y felicitar a los trabajadores porque esto es un fruto de la lucha de ellos”, dijo el sindicalista Romero.

El propio gremialista comentó que se logró que “el Estado (provincial) mande un veedor para que controle las máquinas que salen y que se compran, porque de acuerdo a eso se van a ir adelantando las cuotas de la deuda. Así que, de seis cuotas pueden llegar a ser tres o dos, depende de las máquinas que salgan. Eso será una responsabilidad del Estado, que se comprometió a controlar”, señaló en declaraciones realizadas este miércoles.

Finalmente, el sindicalista dijo que “otro de los puntos que restan por definir, es el horario de ingreso a partir de lunes. Estamos pidiendo que entren todos en el mismo horario, temprano, para que la gente pueda hacerse un horario a la tarde para hacer una changa. Hay que definir el tema de los compañeros que se están por jubilar, hay que definir el horario de los compañeros que están en repuestos, porque necesita estar abierto ocho horas por una cuestión de que la empresa sea operativa”, explicó Romero.

En las últimas semanas hubo protestas de los operarios de Vassalli

Pero dada la voluntad de las partes (empresa, trabajadores y autoridades de Trabajo), se descuenta que el lunes podría iniciarse una nueva etapa en Vassalli. “Hay que definir muchas cosas en la letra chica, esperemos poder acordar, que no nos salgan con una maniobra rara y que hoy se firme el acuerdo y que el lunes arranquen a trabajar”, finalizó Diego Romero.