Ni paz en el Mundial: la interna en la Rural entre Nicolás Pino y Marcos Pereda sumó otro capítulo de alto voltaje

La interna en la Sociedad Rural Argentina (SRA), que tiene enfrentados al presidente, Nicolás Pino, y a su vicepresidente, Marcos Pereda, sumó otro capítulo, ahora por el sistema de votación electrónica de cara a los comicios donde competirán para la renovación de autoridades en septiembre próximo. La disputa se da en plena fiebre por el Mundial de fútbol y a un mes de la Exposición Rural de Palermo, muestra que se hará del 16 al 26 de julio venidero.

Desde Renovación con Unidad, que impulsa a Pereda, calificaron de "manipulación electoral" una decisión de supuestamente adelantar la votación electrónica para que coincida con la próxima Exposición Rural de Palermo. Ante esa crítica, desde la SRA respondieron que se “ratifica la plena transparencia del proceso electoral en el que se elegirán las próximas autoridades”.

“En un nuevo intento por modificar las reglas institucionales, la conducción actual de la Sociedad Rural Argentina decidió alterar el sistema electoral al adelantar la votación electrónica con el objeto de hacerla coincidir con la Exposición de Palermo, estableciendo un injustificable inicio de elección 50 días previos a la Asamblea General”, dijo Renovación con Unidad. Agregó: “De esta manera, el oficialismo ha dispuesto poner los recursos institucionales y económicos propios de la muestra ganadera al servicio de su oferta electoral (que violenta el espíritu del Estatuto), lo que constituye otro atropello a la tradición de la entidad y un nuevo cuestionamiento ético por el manejo discrecional de los fondos de los socios”.

Según la agrupación que impulsa a Pereda, “hace menos de un año el oficialismo intentó una nueva modificación del estatuto para cambiar el calendario de votación, algo que una gran cantidad de socios impidió y ahora se pretende reintentar a través de una resolución intempestiva de parte de la Comisión Directiva”.

De acuerdo con Renovación con Unidad, “en la elección anterior (2024), utilizando la misma plataforma tecnológica y el mismo sistema de voto electrónico, la votación se desarrolló durante 15 días. Ahora se pretende extenderla a 50 días, sin ninguna clase de fundamentos técnicos, operativos ni legales“.

Los seguidores de Pereda hablaron de un “serio problema de equidad y neutralidad institucional”. Y agregaron: “A esto se suma el adelantamiento de los plazos para la presentación de listas y el reemplazo de reglas objetivas por decisiones discrecionales de la propia Comisión Directiva, debilitando aún más la confianza y la legitimidad del proceso electoral”.

Desde el espacio que impulsa a Pereda hablaron de un “serio problema de equidad y neutralidad institucional”

En este marco, la línea opositora a Pino puso el foco en lo que consideró una “interpretación forzada del Estatuto” por parte del actual presidente “para habilitar una cuarta e incluso una quinta candidatura, pese a haber promovido originalmente —junto a Marcos Pereda— el límite de tres mandatos consecutivos como garantía de alternancia institucional".

Respuesta

En el medio de la acusación de Renovación con Unidad, desde la SRA apuntaron contra “personas que solo buscan desinformar y crear confusión”. También buscaron despejar dudas sobre el sustento legal para que Pino vuelva a ser candidato a presidente.

“Ante acusaciones sin ningún sustento jurídico, planteado por personas que solo buscan desinformar y crear confusión, desconociendo el funcionamiento de la entidad, los órganos de gobernanza que rigen la institución y el marco normativo y legal que la regula, la Sociedad Rural Argentina ratifica la plena transparencia del proceso electoral en el que se elegirán las próximas autoridades", comenzó la SRA.

Nicolás Pino, presidente de la Rural Sociedad Rural Argentina (SRA)

Según indicó, “los socios tendrán más tiempo para emitir su voto tras una decisión adoptada por la Comisión Directiva de la institución, que amplió el rango temporal para emitir el sufragio rumbo a la renovación de autoridades en la entidad en el próximo mes de septiembre”.

Sobre esto detalló: “Según lo decidido, en el marco de lo que marca el estatuto de la SRA, se amplió el plazo para emitir el voto, lo que brindará mayor flexibilidad a los socios para cumplir con su derecho a elegir a las próximas autoridades de la Sociedad Rural Argentina para el período 2026-2028. La decisión adoptada se enmarca en lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento General para las Decisiones Asamblearias (RGDA), que dispone en su parte pertinente que “las listas deberán ser presentadas junto con las correspondientes aceptaciones de los candidatos y los avales respectivos para su oficialización por la Comisión Directiva con una antelación no inferior a cincuenta (50) días corridos a la fecha de la Asamblea”.

En otro tramo dijeron que la gestión actual de la SRA "cree que el socio debe contar con herramientas modernas y accesibles para vincularse con la institución, y el haber establecido el voto electrónico y ampliar los plazos de votación son medidas que van en el sentido de fomentar la democracia interna dentro de la Sociedad Rural Argentina".

La entidad también se refirió a los actuales mandatos. “En la entidad existía un esquema de mandatos indefinidos. Esta gestión terminó con eso. En 2023 se sometió a los socios a una votación, aprobada por amplia mayoría, que limitó los mandatos a tres. La SRA consultó a la IGJ [Inspección General de Justicia] y a un estudio jurídico sobre desde cuándo se computaban esos mandatos, y la respuesta fue clara: se computan desde el cambio del estatuto, en 2023″, indicó.

Entre el 16 y el 26 de julio próximo se hará otra edición de la muestra Santiago Filipuzzi

La SRA mencionó lo que dijo la IGJ: “El mandato actualmente vigente (24/26) debe ser considerado el primero para los señores Pino y Pereda, que en caso de ser reelegidos en 2026 comenzarían su segundo mandato”. Añadió que el Estudio Cassagne y Asociados emitió un dictamen en la misma línea.

Hace unas semanas, la SRA reabrió las puertas de su histórica casona de Florida 460 donde funciona un proyecto cultural y gastronómico. En ese momento estuvieron Pino y Pereda, pero no se saludaron ni compartieron actividades en una suerte de “guerra fría” entre ambos.