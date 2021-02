El cantante de cumbia El Dipy publicó una serie de fotografías de supuestos cortes del programa oficial Crédito: Twitter - @dipypapa

4 de febrero de 2021

"Acá tenés los cortes de carne con precios cuidados que te da el gobierno. Un pedazo de grasa". A través de la red social Twitter, el cantante de cumbia El Dipy publicó una serie de fotografías en las que pueden verse supuestos cortes del programa lanzado la semana pasada que, casi en su totalidad, son grasa y hueso. El cantante dijo también que "ni a un perro se le da esto".

Consultado por LA NACION, el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC), Mario Ravettino, no negó que pueda llegar a haber algún desvío en el programa, pero para corregirlo se necesitaría mayor información. "Una foto así a mí no me dice nada. Sería muy interesante conseguir la factura o el ticket, tener el respaldo administrativo suficiente para corroborar el lugar en donde la compró", comentó.

"Los supermercados de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) tienen estándares de calidad para recibir mercadería. Cuando vos no los cumplís, la mercadería es devuelta", precisó Ravettino. Y agregó: "Ayer fue el primer día de oferta e hicimos el monitoreo. Tuvimos problemas en algunas zonas con el tema de logística y distribución. Pero los detectamos y los corregimos. A través de una foto y sin ninguna otra referencia, es muy difícil".

El acuerdo entre el Gobierno y la industria de la carne tendrá una primera etapa hasta fin de marzo, con precios hasta casi un 30% por debajo de diciembre pasado para ocho cortes que llegan a 10 sumando dos productos que estaban en Precios Cuidados.

A esta iniciativa se incorporaron, además de ABC y ASU, la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y la Unión de la Industria Cárnica (Unica). El acuerdo involucra unas 6000 toneladas por mes y 1500 bocas de expendio con grandes cadenas de supermercados.

Por el acuerdo hay precios populares para los tres cortes de parrilla que se ofrecieron para las fiestas de fin de año, es decir la tira de asado a $399 (29% más bajo que en diciembre), el vacío a $499 (20% más bajo que en diciembre) y el matambre a $549 (13% más bajo que en diciembre).

Asimismo, se suma la tapa de asado a $429 (15% más bajo que en diciembre), el corte para milanesa sea cuadrada o bola de lomo a $489 (13% más bajo que en diciembre), la carnaza a $359 (13% más bajo que en diciembre), la falda a $229 (30% más bajo que en diciembre) y el roastbeef a $399 (12% más bajo que en diciembre).

