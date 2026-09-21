“No afecta el estatus sanitario”: detectaron un caso de influenza aviar en un municipio bonaerense

El Senasa, por diagnóstico de laboratorio, registró un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un predio de aves de traspatio en Carlos Spegazzini, provincia de Buenos Aires.

Según dijeron, el caso se detectó luego de recibir la notificación de mortandad en un predio de la localidad mencionada, al cual asistió personal del organismo sanitario en la jurisdicción para realizar la atención de la sospecha y la correspondiente toma de muestras.

Destacaron que “el hallazgo no afecta el estatus sanitario que sostiene la Argentina como país libre de IAAP y que la enfermedad no se transmite por el consumo de productos aviares, como carne y huevos”. Solo se puede afectar el estatus si la detección es en aves de corral.

Ante esta situación sanitaria, en el Senasa recomendaron a todos los productores avícolas “reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad en la granja” Senasa

En este contexto, para evitar la propagación del virus, se delimitó un área de prevención de tres kilómetros alrededor del brote, donde “se llevarán las medidas de biocontención y el rastrillaje epidemiológico, con el objetivo de determinar eventuales nexos epidemiológicos”.

Ante esta situación sanitaria, en el Senasa recomendaron a todos los productores avícolas “reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad en la granja”. Entre las principales acciones dijeron que “se debe controlar periódicamente el ingreso de personas y vehículos, aumentar la limpieza y desinfección de instalaciones, equipos e insumos, y evitar el contacto de aves silvestres con las unidades productivas”.

En esa línea, recordaron a los tenedores de aves de traspatio “mantener las instalaciones, comederos y bebederos en condiciones higiénicas adecuadas, evitar el acceso de aves silvestres al predio y utilizar ropa exclusiva para las tareas vinculadas con la crianza”.

Por último, indicaron que de observarse signos neurológicos, nerviosos y digestivos en las aves o se registren una mortandad elevada, “es fundamental notificar inmediatamente al Senasa, en la oficina más cercana del organismo, personalmente o por teléfono, escribiendo un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar o a través del Formulario Avisá al Senasa, disponible en el sitio web”.

Japón levantó una suspensión

La semana pasada y luego de que la Argentina se autodeclarara libre de gripe aviar, tras cumplir con los tiempos y protocolos sanitarios correspondientes, Japón levantó la suspensión de las importaciones de productos avícolas argentinos que había dispuesto a raíz de la detección de la enfermedad en el país.

En el Gobierno indicaron que el levantamiento de esta suspensión representa un avance significativo para la cadena avícola nacional Gza.

Fue el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) quien tomó esa decisión tras evaluar la información sanitaria proporcionada por el Senasa. Según señalaron, “la medida comprende carne aviar y sus productos provenientes de aves faenadas a partir del 8 de septiembre de 2026, como ovoproductos correspondientes a huevos puestos desde esa misma fecha”.

Destacaron que Japón constituye un mercado de gran relevancia para estos productos. En 2025, sus importaciones provenientes del mundo alcanzaron aproximadamente US$1400 millones en carne aviar y US$117 millones en huevos. A su vez, indicaron que Japón representa uno de los principales destinos para las exportaciones argentinas de huevos y ovoproductos, “por lo que la reapertura contribuye a fortalecer la presencia de la producción avícola nacional en este mercado”.