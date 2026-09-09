Mercado estratégico: Japón levantó una suspensión y vuelve a importar productos avícolas de la Argentina

Luego de que la Argentina se autodeclarara libre de gripe aviar, tras cumplir con los tiempos y protocolos sanitarios correspondientes, Japón levantó la suspensión de las importaciones de productos avícolas argentinos que había dispuesto a raíz de la detección de la enfermedad en el país. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) tomó la decisión tras evaluar la información sanitaria proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Así lo informó en un comunicado la Secretaría de Agricultura.

Según señalaron, “la medida comprende carne aviar y sus productos provenientes de aves faenadas a partir del 8 de septiembre de 2026, así como ovoproductos correspondientes a huevos puestos desde esa misma fecha”.

Destacaron que Japón constituye un mercado de gran relevancia para estos productos. En 2025, sus importaciones provenientes del mundo alcanzaron aproximadamente US$1400 millones en carne aviar y US$117 millones en huevos. A su vez, indicaron que Japón representa uno de los principales destinos para las exportaciones argentinas de huevos y ovoproductos, “por lo que la reapertura contribuye a fortalecer la presencia de la producción avícola nacional en este mercado”.

En el Gobierno indicaron que el levantamiento de esta suspensión representa un avance significativo para la cadena avícola nacional Gza.

“El levantamiento de esta suspensión representa un avance significativo para la cadena avícola nacional y contribuye a ampliar las oportunidades de inserción internacional de la producción agroindustrial nacional en un mercado de alto valor estratégico”, remarcaron.

En este contexto, y para formalizar la reapertura, “las autoridades sanitarias de ambos países acordaron nuevos modelos de Certificados Veterinarios Internacionales (CVI)”. Asimismo, detallaron que se estableció un período de transición de dos meses, durante el cual podrán utilizarse los CVI vigentes. “Una vez finalizado dicho período, los certificados deberán emitirse exclusivamente bajo los nuevos formatos acordados”, dijeron.

Según señalaron, “la medida comprende carne aviar y sus productos provenientes de aves faenadas a partir del 8 de septiembre de 2026, así como ovoproductos correspondientes a huevos puestos desde esa misma fecha” Senasa

“Este resultado refleja el trabajo conjunto entre el MAFF y el Senasa y el intercambio técnico desarrollado para evaluar las condiciones sanitarias y garantizar la inocuidad de los productos destinados al mercado japonés. La reapertura constituye un nuevo avance en la agenda agroindustrial bilateral entre Argentina y Japón y genera nuevas oportunidades para el sector avícola nacional, fortaleciendo su inserción en los mercados internacionales”, finalizaron en la cartera agrícola.