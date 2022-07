“No entendemos qué es lo que justifica”: una cámara pidió terminar un fondo creado por Roberto Feletti

Luego de que los diputados de la Coalición Cívica Luciano Bugallo y Marcela Campagnoli, ampliaran una denuncia contra el exsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, e involucraran en la misma a su sucesor por unas semanas, Guillermo Hang, por el manejo del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), una cámara de pymes molineras pidió la suspensión de ese mecanismo.

El reclamo lo hizo la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras (Apyminra) contra el fondo creado por Feletti con la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja, de 31 a 33%. El exfuncionario lo constituyó para subsidiar la harina que llega a las panaderías.

“Desde la creación del fondo se unieron sólo 6 molinos. Además, las firmas más importantes se adhirieron al sistema con deudas millonarias y problemas financieros, cambiando las reglas del mercado en contra de los más de 150 molinos restantes”, dijo la entidad.

“Como lo anticipamos, nosotros no podemos vender por debajo de nuestros costos y luego esperar al subsidio porque no tenemos margen económico. Tal como lo previmos, esa demora se concretó y sabemos que los molinos que están en el FETA no han recibido los pagos que les corresponden desde que se puso en marcha, en el mes de mayo. Hay una demora de dos meses que nos recuerda a lo sucedido con el Oncca. Hasta el momento los 6 molinos recibieron unos $1400 millones en concepto de anticipos, pero no se han efectuados los pagos totales por las ventas de harina subsidiada”, indicaron.

Luego remarcaron: “La harina sigue la curva de precios del trigo. El precio del pan acompaña la curva de inflación y no baja, aunque descienda el precio de la harina. De hecho, bajó el precio del trigo y de la harina en un 40% en el último bimestre y el precio del pan subió 3,4% en el mes de junio. Por eso no entendemos qué es lo que justifica el FETA”.

Para los molinos pymes, el fondo “ya tiene denuncias por la supuesta distribución irregular del subsidio y la falta de los controles correspondientes”. En este contexto, pidieron al nuevo secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, que los reciba.

“Mantenemos la convicción de que los subsidios deben dirigirse directamente a los sectores más vulnerables en lugar de acudir a mecanismos poco transparentes que distorsionan el mercado y que en definitiva no contribuyen a la estabilización del precio del pan”, dijeron. En un tramo dijeron sobre el fondo que “se suspenda”.