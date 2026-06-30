“No imponer nada”: condicionan un fideicomiso para financiar obras en los puertos a un consenso con el agro

ROSARIO.- Luego de la controversia que despertó la propuesta para crear un fideicomiso destinado a financiar obras de infraestructura en los accesos al complejo portuario del Gran Rosario, el gobierno de Santa Fe aseguró que no impulsará la iniciativa mientras no alcance un acuerdo con toda la cadena agroindustrial. En paralelo, dio a conocer nuevos avances sobre Pulso, la plataforma logística presentada semanas atrás que buscará monitorear en tiempo real el movimiento de cargas en toda la provincia para planificar inversiones y ordenar el transporte.

“Cuando no tengamos el consenso general, no vamos a avanzar. La idea es no imponer nada, sino que salga por consenso y que el sector entienda que es la forma y la solución definitiva para los próximos 25 o 30 años“, afirmó a LA NACION Cristian Cunha, secretario de Cooperación del gobierno de Santa Fe, tras participar del panel sobre infraestructura en el Seminario Acsoja realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El funcionario explicó que las conversaciones con productores, exportadores y representantes de la cadena continuarán durante todo este año. “Se va a trabajar durante todo este año, pero hasta que no haya consenso general, hasta que no haya diálogo general, no vamos a avanzar”, insistió.

La iniciativa fue presentada por la provincia en mayo con el objetivo de crear un fondo permanente para financiar nuevas obras viales y garantizar el mantenimiento de la infraestructura utilizada por los más de dos millones de camiones que cada año llegan a las terminales portuarias del Gran Rosario. El esquema contemplaba un aporte de US$1,5 por tonelada transportada y despertó cuestionamientos de entidades rurales y otros actores del sector, que advirtieron sobre la incorporación de un nuevo costo para la producción y las exportaciones.

La iniciativa es para los accesos al Gran Rosario Marcelo Manera

Consultado sobre esas críticas, Cunha rechazó que se trate de una doble imposición y remarcó que el objetivo es construir un mecanismo acordado con el sector. “Si no hay consenso del sector, la provincia de Santa Fe no va a avanzar, no va a imponer. Santa Fe igual va a seguir avanzando con las obras. Vamos a seguir iniciando las que tenemos planificadas. Lo que planteamos es cómo sostener esas obras hacia el futuro y cómo financiar otra escala de inversiones”, señaló.

En el mismo panel también participó el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras. El dirigente sostuvo que mejorar la infraestructura será una condición indispensable para que la Argentina pueda aumentar la producción y ganar competitividad.

“La infraestructura es la única condición que nos va a garantizar llegar a las 200 millones de toneladas. Podemos eliminar los derechos de exportación, pero si no tenemos infraestructura no vamos a poder mover los granos”, afirmó. En ese contexto, relató que, durante las conversaciones con la provincia sobre el mecanismo para financiar las futuras obras, cuando Cunha le mencionó la posibilidad de un aporte de US$1,50 por tonelada, respondió que esa propuesta podía interpretarse como una “retención encubierta”. Sin embargo, aclaró que el diálogo continúa porque el objetivo es encontrar una alternativa consensuada que permita sostener las inversiones. “Estamos discutiendo cómo hacemos crecer nuestra Argentina”, resumió.

En ese mismo panel, Cunha explicó que la provincia ya ejecuta obras por más de US$500 millones en el nodo portuario y planteó que, pensando en el crecimiento futuro de la producción y del movimiento de cargas, será necesario contar con un esquema permanente que permita sostener nuevas inversiones. También sostuvo que la intención es que cualquier herramienta que se cree sea administrada junto con el sector privado y quede al margen de los cambios de gobierno.

En tanto, explicó el alcance de Pulso. La nueva herramienta dejará de enfocarse únicamente en los accesos portuarios para incorporar el monitoreo de todas las cargas que circulan por la provincia, tanto las que llegan desde otras jurisdicciones como las que se trasladan dentro del territorio santafesino.

“Va a salir una resolución de la Secretaría de Transporte donde toda la carga se va a incorporar a una plataforma única. Vamos a tener un centro de monitoreo integral online, el primero de Sudamérica, que permitirá conocer en tiempo real el flujo de cargas en toda la provincia”, indicó.

Acsoja se hizo en Rosario ACSOJA

El sistema incorporará geolocalización de los viajes, información sobre el origen de cada carga y seguimiento en tiempo real de los movimientos. El objetivo es construir una base de datos que permita determinar con mayor precisión dónde será necesario ampliar rutas, reforzar corredores logísticos o ejecutar nuevas obras. “Lo que buscamos es construir el dato. Saber por dónde pasan los millones de toneladas para decidir dónde invertir y cómo sostener la infraestructura”, explicó.

Según detalló, Pulso también prevé integrar progresivamente el movimiento ferroviario, incorporar herramientas de inteligencia artificial para analizar los flujos logísticos y desarrollar playas concentradoras de camiones fuera del área portuaria, ubicadas inicialmente a unos 30 kilómetros de las terminales, con el fin de administrar el ingreso de vehículos y evitar las congestiones que históricamente se producen durante la cosecha gruesa.

“Si vamos a producir 200 millones de toneladas, van a venir muchos más camiones. Las terminales van a seguir siendo prácticamente las mismas, por eso tenemos que administrar ese flujo y anticiparnos a ese crecimiento”, afirmó.