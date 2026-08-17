Nuevos dueños, cierres y firmas históricas que desaparecieron: así quedó el nuevo mapa de la industria láctea argentina

Con sus dos mayores compañías atravesadas por cambios de dueños y varias firmas históricas vendidas, cerradas o fuera de actividad, el mapa de la industria láctea argentina se transformó profundamente durante los últimos años. Aunque el mercado continúa muy atomizado, su composición ya no es la misma: algunas empresas se integraron a grupos más grandes, otras abandonaron el negocio y varias dejaron de operar. El nuevo ranking de recepción de leche mantiene a Saputo y Mastellone Hermanos-La Serenísima en los primeros puestos, seguidas por Savencia Argentina y Punta del Agua, pero detrás de esas posiciones muestra un reordenamiento más profundo. Según explicaron fuentes del sector, la actividad necesita compañías con mayor escala y eficiencia para aumentar las exportaciones.

Así surge del Ranking de Industrias Lácteas de la Argentina elaborado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) para el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026. Las 40 compañías incluidas recibieron 21,98 millones de litros diarios, equivalentes al 67,5% de toda la leche producida en el país. El relevamiento tomó como base una producción nacional promedio de 32,55 millones de litros diarios, casi un 7% más que en el ciclo anterior. Las primeras diez industrias concentraron el 47,5% del total.

Saputo volvió a encabezar la lista, con 3,86 millones de litros diarios y el 11,9% de la producción nacional. La multinacional canadiense aumentó un 9,2% su recepción frente al período anterior y amplió la diferencia con Mastellone. Pero, mientras consolidaba el primer puesto, decidió desprenderse de casi todo su negocio en el país.

Saputo volvió a encabezar la lista, con 3,86 millones de litros diarios y el 11,9% de la producción nacional

En febrero de este año, Saputo acordó vender el 80% de su operación argentina al grupo peruano Gloria Foods por US$630 millones y conservar el 20% restante. El acuerdo incluyó dos plantas y marcas como La Paulina, Ricrem y Molfino.

La decisión sorprendió a la industria. Según explicaron las fuentes, hasta entonces se esperaba que la compañía mantuviera e incluso ampliara su presencia local. “Parecía una empresa que se iba a quedar y no solo a quedarse, sino también a crecer. Finalmente vendió casi todo y dejó solamente el 20%”, señaló una de ellas.

Gloria Foods tiene amplia experiencia en el negocio lácteo latinoamericano y en la Argentina también opera mediante Corlasa, que quedó séptima, con 754.850 litros diarios, un 16,8% más que en el ciclo anterior. Si se suman ambos volúmenes, las operaciones vinculadas con Gloria alcanzan 4,6 millones de litros por día, poco más del 14% de la producción nacional.

Mastellone Hermanos-La Serenísima conservó el segundo lugar, con 3,5 millones de litros diarios y una participación del 10,8%. La empresa aumentó un 6,1% su recepción, aunque la distancia con Saputo pasó de 235.006 a 361.156 litros por día. Para recordar, en marzo pasado Arcor y Danone acordaron comprar el 51% que todavía pertenecía a la familia Mastellone y el fondo Dallpoint. La operación se realizó a través de Bagley Latinoamérica, la sociedad compartida por ambos grupos, que pasó a controlar el 100% de la compañía. Danone aparece por separado en el puesto 13 del ranking, con 450.000 litros diarios.

SanCor perdió protagonismo en el mercado

El tercer lugar quedó para Savencia Argentina, con 1,79 millones de litros diarios, un 17,2% más que durante el ciclo anterior. Su posición también está relacionada con las compras que reordenaron la actividad: el grupo francés ya controlaba Milkaut y en 2023 adquirió Sucesores de Alfredo Williner, dueña de Ilolay.

La comparación permite dimensionar el cambio. En el ranking de 2019/20, Williner aparecía tercera, con 1,35 millones de litros diarios, y Milkaut estaba octava, con 701.849 litros. Hoy, ambas operaciones están reunidas bajo Savencia, que se consolidó en el tercer lugar.

Punta del Agua quedó cuarta, con 1,35 millones de litros diarios, seguida por Adecoagro, con 1,13 millones; Noal, con 999.619 litros; García Hermanos-Tregar, con 963.162, y Corlasa, con 754.850 litros. Adecoagro registró una de las mayores subas entre las primeras compañías, con un aumento del 20,9% en su recepción.

Más abajo aparecen Sobrero y Cagnolo, con 608.774 litros diarios; Manfrey, con 512.369; Nestlé, con 502.209; Cremigal, con 451.261; Danone, con 450.000; La Sibila, con 422.702, y La Ramada, que completa los primeros 15 lugares con 406.320 litros por día.

Impacto

Para las fuentes consultadas, estos movimientos forman parte de un proceso que comenzó varios años atrás. Según explicaron, si se observa un ranking de 20 industrias elaborado en 2019 por la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, seis de esas empresas fueron vendidas, otras seis cerraron y una abandonó la actividad.

“Hubo una diáspora terrible de industrias y hoy estamos en pleno proceso de cambio”, señalaron. Las fuentes vincularon ese proceso con los controles de precios, los programas Precios Cuidados y Precios Justos, las restricciones y los derechos de exportación, la presión impositiva, la falta de financiamiento y la alta inflación.

Aclararon, sin embargo, que no todas las compañías salieron del negocio por la misma razón: algunas enfrentaron graves problemas financieros y otras decidieron vender porque la actividad dejó de resultarles atractiva. “El ranking tiene muchas cosas adentro para contar sobre la historia reciente, el presente y el futuro de la lechería argentina”, resumieron.

El caso de Verónica muestra uno de los mayores retrocesos. En 2019/20 estaba sexta, con 744.541 litros diarios; en 2024/25 todavía ocupaba el décimo lugar, con 577.603 litros. Este año ya no aparece entre las 40 primeras industrias. La empresa paralizó durante el último trimestre de 2025 sus tres plantas de Santa Fe, en medio de una crisis que alcanzó a unos 700 trabajadores. Recién en agosto, después de siete meses sin actividad, Copalac acordó reactivar la fábrica de Suardi mediante un contrato de fasón. Atilra advirtió que se trata de una salida “parcial y transitoria”. Todavía no se informó cuánta leche procesará ni cuántos empleados volverán a trabajar.

Hay jugadores que se consolidaron

SanCor, que durante décadas fue sinónimo de la lechería argentina, es otro de los nombres que desaparecieron del ranking. En 2019/20 todavía ocupaba el puesto 12, con 513.661 litros diarios. La histórica cooperativa fue declarada en quiebra en abril pasado y la Justicia inició la venta de seis plantas, sus marcas y otros activos, con una base de US$52,1 millones.

En el sector también mencionaron otros casos de la misma salida de empresas: Cotar, cuya actividad quedó en manos de una cooperativa formada por sus trabajadores; Dreyfus, que incursionó en el negocio y luego dejó el rubro, y La Lácteo, que se encuentra en concurso de acreedores.

Según explicaron las fuentes, el reordenamiento todavía no terminó. En la industria sostienen que el mercado interno ya está abastecido y tiene poco margen para absorber aumentos importantes de la producción. Por eso, consideran que cada litro adicional deberá encontrar un comprador fuera del país. “Se hace necesario consolidar empresas más grandes para tener escala, lograr más eficiencia y, sobre todo, crecer en exportación. Todo litro de leche adicional que se produzca habrá que exportarlo”, señalaron. También afirmaron que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea será una prueba para la capacidad de la industria argentina de competir y crecer en otros mercados.