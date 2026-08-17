Reacción en Chicago: la soja subió más de US$8 en un mercado muy sensible

Los precios de la soja reaccionaron con subas este lunes 17 de agosto de 2026 en la Bolsa de Chicago en medio de las opiniones de un grupo de productores y técnicos sobre el estado de la oleaginosa en los Estados Unidos que podrían reflejar una producción menor a la esperada. Se trata de miembros de la tradicional gira ProFarmer, en este caso su edición 2026, que es seguida de cerca por el mercado. Se inició hoy y concluirá el próximo jueves.

Al cierre de la jornada, la posición septiembre de la soja se incrementó en US$8,54, a US$441,29 por tonelada. En tanto, el contrato noviembre aumentó US$8,63 y finalizó en 446,80 dólares por tonelada.

En su informe de lo ocurrido en Chicago, la corredora Granar informó: “La soja cerró la rueda con valores en alza en Chicago por los comentarios que surgieron entre los técnicos que participan en la primera jornada de recorridas a campo del ProFarmer 2026 –se hace desde hoy y hasta el jueves–, en particular, por los excesos de humedad que encontraron en el Este del cinturón sojero/maicero –entre Indiana y Ohio– que, más allá de la alta variabilidad en el conteo de vainas que encontraron en la recorrida, podría tener una incidencia muy negativa en los próximos días si no se revierte pronto la condición de los suelos saturados de agua tras las fuertes tormentas de la semana pasada. Entre las observaciones hechas por los especialistas que tomaron esa ruta se habló de la chance de aborto de vainas y se advirtió que difícilmente Ohio alcance las expectativas planteadas por el USDA [Departamento de Agricultura de los Estados Unidos]”.

En tanto, el contrato noviembre aumentó US$8,63 y finalizó en 446,80 dólares por tonelada Frendt

Granar agregó: “En tanto que quienes hicieron el camino de las Grandes Planicies, advirtieron que, en Dakota del Sur, en particular en el sudeste de ese Estado, el conteo de vainas quedó por debajo –hasta un 20%– de lo relevado en el tour del año pasado por la falta de humedad que afectó el desarrollo de los cultivos. El mismo escenario prevén para buena parte de los campos de Nebraska”.

En este contexto, hoy en un cable la agencia de noticias Reuters indicó: “Los operadores esperan los resultados de la visita de campo de ProFarmer de ⁠esta semana para obtener más pistas sobre los rendimientos del maíz y la ‌ soja después de que el USDA rebajara sus previsiones oficiales de rendimiento ⁠la semana pasada".

Precisó que “las fuertes lluvias caídas en parte del ⁠Medio Oeste la semana pasada también han aumentado la incertidumbre sobre si algunos cultivos se enfrentan a un exceso de humedad". El 12 del actual, el USDA elevó de 121,79 a 122,99 millones de toneladas la cosecha de soja. Ajustó el área sembrada de 34,56 a 35,13 millones de hectáreas y la superficie que llegará a la cosecha de 34,16 a 34,72 millones.

Las lluvias aumentaron la incertidumbre sobre la producción Charlie Neibergall - AP

Más allá de la situación de los cultivos en Estados Unidos, en el mercado de la soja se siguen los acontecimientos en torno del Estrecho de Ormuz, por el temor a una escalada. Operadores del mercado destacaron la suba de la posición septiembre del aceite de soja, que trepó US$44,09 por tonelada, a US$1574,97.