Obras hídricas: una diputada asegura que el Gobierno puso $354.197 millones en la “timba financiera”

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza (UCR+Cambio Federal) señaló que el gobierno nacional tiene “en la ruleta financiera” $354.197 millones que, indicó, deberían estar destinados a obras hídricas para la prevención de inundaciones.

Así lo señaló la diputada provincial, que indicó que obtuvo la información vía un pedido de acceso a la información. “Los datos no son una opinión: surgen de un pedido de Acceso a la Información Pública que realicé para conocer qué estaba pasando con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH)”, señaló.

En detalle, la legisladora señaló que $303.370 millones están colocados en Letras del Tesoro Nacional, $47.200 millones “están inmovilizados en un Plazo Fijo Tradicional Reserva Liquidez” y $50.779 millones a la vista en cuenta.

“Los datos no son una opinión. Los obtuve a partir de un pedido de Acceso a la Información Pública que realicé para conocer qué estaba pasando con el Fondo Hídrico. Estamos hablando de recursos que tienen un destino específico y que deberían estar trabajando para prevenir inundaciones y mejorar la infraestructura hídrica”, dijo Vaccarezza.

Agregó: “Mientras esos recursos permanecen en instrumentos financieros, en el territorio las necesidades siguen siendo urgentes. Los productores miran al cielo preocupados por las lluvias, los caminos rurales necesitan obras y nuestros pueblos y ciudades siguen esperando infraestructura para prevenir inundaciones. Y, para colmo, las obras del río Salado están paralizadas”.

Vale recordar que el año pasado el gobierno nacional frenó una obra de 30 kilómetros en la Cuenca del río Salado. Meses después, en medio de las inundaciones en el centro oeste bonaerense y el reclamo de los productores agropecuarios, la reactivó. Hace poco se supo que de tres se pasó a una decena de dragas operando en el lugar.

Las dragas volvieron a funcionar en un tramo que había frenado el Gobierno

En otro tramo, la legisladora bonaerense apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Lo dijimos desde el primer día: la prioridad del ministro Caputo nunca fue la producción ni la inversión productiva. El único programa económico es el de la especulación financiera”.

Silvina Vaccarezza Gentileza

“Estamos hablando de $354.197 millones que, por ley, deberían estar destinados a obras hídricas y que hoy no están cumpliendo con ese objetivo. Mientras el interior necesita obras concretas, el Gobierno nacional mantiene esos recursos dentro del circuito financiero”, concluyó.