Oferta moderada y precios con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy miércoles en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con un ingreso de 5672 vacunos que fueron descargados de 172 camiones. Con los operadores de compra abastecidos y poca calidad en los lotes ingresados, las ventas se concretaran con demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada conjunto expuesto. El Índice General bajó un 5,09% al pasar de $3464,714 a $3288,401, mientras que el Índice Novillo perdió un 1,35% al pasar de $4183,903 a los $4127,507.

Los novillos, con 624 cabezas, representaron el 11,03% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4550 con 465 kg; $4500 por 5 lotes de 436 a 514 kg, y $4300 con 478 kg. Por las mejores vacas se pagó $4250 con 465 kg; $3750 con 481 y con 511 kg, y $3500 con 679 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 341 y con 366 kg; $5150 con 334 kg, y $4700 con 396 y con 410 kg, y en vaquillonas, $5350 con 281 kg; $4850 con 357 kg, y $4400 con 397 y con 402 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3288,401, mientras que el peso promedio general resultó de 449 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4127,507. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4127,509. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4145,005. Detalle de venta: 624 novillos; 709 novillitos; 1268 vaquillonas; 2193 vacas; 538 conservas, y 325 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (280) Est. El 30 de Diciembre tr. 17, 549 kg a $1800; Fort vq. 17, 340 a 2400; 17, 381 a 2500; Iriarte Hnos. nt. 20, 334 a 5150; vq. 21, 312 a 5100; La Loma Productora Americana vq. 17, 335 a 2200; 18, 361 a 2400; Escobar de Campomar n. 27, 436 a 4500; S.M. Agrop. vq. 29, 351 a 2100; 34, 353 a 2200; 36, 378 a 2400. Aguirre Urreta Jorge SA: (54) Hosmann nt. 12, 405 a 3400. Asoc. de Coop. Argentinas: (49) Rodríguez nt. 13, 400 a 4000.

Blanco Daniel y Cía. SA: (111) Casadei vq. 20, 352 a 4500; Ercoli v. 12, 529 a 3250; Lindstrom v. 18, 515 a 3320; Baratcabal vq. 32, 496 a 3750. Brandemann Consignataria SRL: (192) Delu nt. 15, 415 a 4000; Gartner vq. 33, 421 a 4000; 27, 405 a 4100; Suc. Besada vq. 15, 355 a 2200.Campos y Ganados SA: (77) Adamini n. 25, 465 a 4550. Casa Massola SA: (147) Agrosoluciones vq. 15, 421 a 4200; Lena vq. 65, 506 a 3200; 13, 438 a 3400; 13, 444 a 3500; 13, 448 a 3600. Casa Usandizaga SA: (222) Ganadera La Providencia nt. 13, 390 a 4700; vq. 17, 345 a 2300; v. 14, 451 a 2400; 16, 523 a 2500; Maccari v. 17, 465 a 2800; Maillos tr. 18, 737 a 3300; vq. 13, 465 a 3600. Colombo y Colombo SA: (97) Bello v. 16, 468 a 3100; Romero nt. 21, 380 a 4300; Zabalegui Hermanos vq. 14, 360 a 4300. Colombo y Magliano SA: (440) El Recado vq. 19, 402 a 4400; 18, 372 a 4650; 32, 357 a 4850; Farbor Chacabuco n. 12, 450 a 4300; Federala 1ra. v. 29, 550 a 2400; 14, 549 a 2330; 25, 547 a 2400; 26, 579 a 2500; La Estelita vq. 45, 273 a 4800; vq 25, 278 a 4850; 20, 281 a 5350; Lovizio vq. 13, 465 a 4250; 16, 388 a 4550; 13, 358 a 4800; Garrido n. 18, 493 a 3400; Saifica Inmobiliaria v. 13, 568 a 2370; 12, 590 a 2450. Consignataria Blanes SRL: (40) Borre nt. 15, 313 a 4700; v. 18, 482 a 2700. Consignataria Melicurá SA: (131) Desiervi Cereales n. 15, 436 a 4000; Paz Anchorena v. 16, 466 a 3100. Crespo y Rodríguez SA: (124) Aguaribay nt. 36, 433 a 4500; vq. 12, 384 a 4400; 16, 357 a 4700; Arancet vq. 13, 362 a 4100; 33, 316 a 4400.

Dotras, Ganly SRL: (151) Aitachi vq. 15, 415 a 4300; 30, 397 a 4400; 14, 385 a 4500; Ganadera Mapa n. 40, 497 a 4500; v. 28, 525 a 3450. Ferias Agroazul SA: (123) Revelli vq. 38, 431 a 3800; Rossi vq. 15, 355 a 4700; 17, 309 a 5050; Tunessi nt. 12, 392 a 4750; 22, 339 a 5100.Gananor Pujol SA: (235) Agrop. Fiorito v. 25, 571 a 2400; Aguilo v. 13, 523 a 3200; 12, 450 a 3500; Bonavita vq. 34, 319 a 2300; Ingeniería Láctea v. 19, 514 a 2400; La Maporita v. 19, 513 a 3400; Wisner vq. 16, 383 a 3400; 19, 365 a 4000.

Harrington y Lafuente SA: (107) Erreca vq. 14, 412 a 2700; La Concordia Agrop. v. 27, 475 a 2900. Hourcade Albelo y Cía. SA: (31) La Reserva de Juárez v. 21, 443 a 2500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (117) Fernández v. 14, 514 a 3100; Tajsa nt. 14, 435 a 4500; 14, 403 a 4650; vq. 19, 349 a 4600. Iriarte Villanueva Enrique SA: (66) Lanzillotta nt. 15, 410 a 4700. Jáuregui Lorda SRL: (238) Monayer v. 16, 445 a 2500; 19, 465 a 2770; Escobar de Campomar n. 41, 458 a 4500; Mugnaga nt. 20, 283 a 5250; vq. 15, 266 a 5000; 15, 265 a 5200; Newland nt. 30, 407 a 3500; Pincen v. 18, 455 a 3100; Saviamar v. 12, 490 a 2700.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (38) Santa Olimpia v. 12, 460 a 2800; 14, 480 a 3050. Lartirigoyen & Oromí SA: (130) La Cristina n. 15, 443 a 4000; vq. 14, 378 a 3600; Soc. Los Pardales v. 14, 679 a 3500; Tajsa nt. 27, 407 a 3800; vq. 19, 347 a 3800. Llorente-Durañona SA: (218) Arrastua de Etcheverry n. 37, 514 a 3000; Huarte vq. 20, 333 a 4300; Los Arroyos vq. 24, 360 a 1700; v. 12, 433 a 2200; Piro y Ruiz v. 12, 510 a 3000; 56, 557 a 3300.

Madelan SA: (201) Bernardini v. 16, 444 a 2000; Blaherve v. 21, 613 a 3200; Isacar vq. 14, 390 a 4000; Poggio vq. 13, 385 a 2200; San Pedro Agropecuaria n. 40, 471 a 4500; Sol de Tauro v. 15, 520 a 3040. Martín G. Lalor SA: (43) Milagro v. 16, 457 a 2700. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (239) Borre vq. 12, 429 a 2680; Burdet vq. 13, 384 a 4400; Chispala n. 14, 445 a 4540; nt. 14, 418 a 4600; Norris v. 13, 503 a 3200; Taesa Agei nt. 26, 428 a 3200; v. 13, 441 a 2800; 13, 541 a 2950; Vientos del Sol nt. 12, 313 a 5020. Monasterio Tattersall SA: (385) Carretero n. 13, 457 a 4500; Carretero H. n. 25, 495 a 4500; Disalvo n. 20, 484 a 3800; Eegana n. 12, 501 a 4400; Gamo y Galli vq. 14, 412 a 2500; Tres Tips v. 13, 547 a 3300; Tyrrell vq. 14, 360 a 1600; v. 12, 468 a 2000.Pedro Genta y Cía. SA: (101) Los Elu vq. 17, 411 a 2400; Nard vq. 17, 322 a 3800; 17, 345 a 4000; 21, 301 a 4100.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (147) Maitatu Lur nt. 95, 345 a 5300. Santamarina e Hijos SA: (67) Herreras Vegas y Aleman vq. 39, 385 a 3500. S. L. Ledesma y Cía. SA: (78) Fava v. 15, 527 a 3200; Macaya y Espil n. 38, 507 a 3900. Wallace Hermanos SA: (213) González v. 13, 560 a 3200; La Sara n. 22, 455 a 4550; nt. 16, 396 a 4900; Lucanfa vq. 13, 360 a 4650; Rodríguez v. 21, 525 a 2900; Sembrar vq. 13, 341 a 4750.Otras consignaciones: Gahan y Cía. SA (33); Ganadera Salliqueló SA (31); Goenaga Biaus SRL (7); Gogorza y Cía. SRL (7); Nieva H. y Asociados SRL (30); Umc SA (21).