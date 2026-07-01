Oferta moderada y precios con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 5672 cabezas, se pagó $4550 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4127,507
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La operatoria de hoy miércoles en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con un ingreso de 5672 vacunos que fueron descargados de 172 camiones. Con los operadores de compra abastecidos y poca calidad en los lotes ingresados, las ventas se concretaran con demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada conjunto expuesto. El Índice General bajó un 5,09% al pasar de $3464,714 a $3288,401, mientras que el Índice Novillo perdió un 1,35% al pasar de $4183,903 a los $4127,507.
Los novillos, con 624 cabezas, representaron el 11,03% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4550 con 465 kg; $4500 por 5 lotes de 436 a 514 kg, y $4300 con 478 kg. Por las mejores vacas se pagó $4250 con 465 kg; $3750 con 481 y con 511 kg, y $3500 con 679 kilos.
Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 341 y con 366 kg; $5150 con 334 kg, y $4700 con 396 y con 410 kg, y en vaquillonas, $5350 con 281 kg; $4850 con 357 kg, y $4400 con 397 y con 402 kg.
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3288,401, mientras que el peso promedio general resultó de 449 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4127,507. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4127,509. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4145,005. Detalle de venta: 624 novillos; 709 novillitos; 1268 vaquillonas; 2193 vacas; 538 conservas, y 325 toros. Base 12 cabezas.
Álzaga Unzué y Cía. SA: (280) Est. El 30 de Diciembre tr. 17, 549 kg a $1800; Fort vq. 17, 340 a 2400; 17, 381 a 2500; Iriarte Hnos. nt. 20, 334 a 5150; vq. 21, 312 a 5100; La Loma Productora Americana vq. 17, 335 a 2200; 18, 361 a 2400; Escobar de Campomar n. 27, 436 a 4500; S.M. Agrop. vq. 29, 351 a 2100; 34, 353 a 2200; 36, 378 a 2400. Aguirre Urreta Jorge SA: (54) Hosmann nt. 12, 405 a 3400. Asoc. de Coop. Argentinas: (49) Rodríguez nt. 13, 400 a 4000.
Blanco Daniel y Cía. SA: (111) Casadei vq. 20, 352 a 4500; Ercoli v. 12, 529 a 3250; Lindstrom v. 18, 515 a 3320; Baratcabal vq. 32, 496 a 3750. Brandemann Consignataria SRL: (192) Delu nt. 15, 415 a 4000; Gartner vq. 33, 421 a 4000; 27, 405 a 4100; Suc. Besada vq. 15, 355 a 2200.Campos y Ganados SA: (77) Adamini n. 25, 465 a 4550. Casa Massola SA: (147) Agrosoluciones vq. 15, 421 a 4200; Lena vq. 65, 506 a 3200; 13, 438 a 3400; 13, 444 a 3500; 13, 448 a 3600. Casa Usandizaga SA: (222) Ganadera La Providencia nt. 13, 390 a 4700; vq. 17, 345 a 2300; v. 14, 451 a 2400; 16, 523 a 2500; Maccari v. 17, 465 a 2800; Maillos tr. 18, 737 a 3300; vq. 13, 465 a 3600. Colombo y Colombo SA: (97) Bello v. 16, 468 a 3100; Romero nt. 21, 380 a 4300; Zabalegui Hermanos vq. 14, 360 a 4300. Colombo y Magliano SA: (440) El Recado vq. 19, 402 a 4400; 18, 372 a 4650; 32, 357 a 4850; Farbor Chacabuco n. 12, 450 a 4300; Federala 1ra. v. 29, 550 a 2400; 14, 549 a 2330; 25, 547 a 2400; 26, 579 a 2500; La Estelita vq. 45, 273 a 4800; vq 25, 278 a 4850; 20, 281 a 5350; Lovizio vq. 13, 465 a 4250; 16, 388 a 4550; 13, 358 a 4800; Garrido n. 18, 493 a 3400; Saifica Inmobiliaria v. 13, 568 a 2370; 12, 590 a 2450. Consignataria Blanes SRL: (40) Borre nt. 15, 313 a 4700; v. 18, 482 a 2700. Consignataria Melicurá SA: (131) Desiervi Cereales n. 15, 436 a 4000; Paz Anchorena v. 16, 466 a 3100. Crespo y Rodríguez SA: (124) Aguaribay nt. 36, 433 a 4500; vq. 12, 384 a 4400; 16, 357 a 4700; Arancet vq. 13, 362 a 4100; 33, 316 a 4400.
Dotras, Ganly SRL: (151) Aitachi vq. 15, 415 a 4300; 30, 397 a 4400; 14, 385 a 4500; Ganadera Mapa n. 40, 497 a 4500; v. 28, 525 a 3450. Ferias Agroazul SA: (123) Revelli vq. 38, 431 a 3800; Rossi vq. 15, 355 a 4700; 17, 309 a 5050; Tunessi nt. 12, 392 a 4750; 22, 339 a 5100.Gananor Pujol SA: (235) Agrop. Fiorito v. 25, 571 a 2400; Aguilo v. 13, 523 a 3200; 12, 450 a 3500; Bonavita vq. 34, 319 a 2300; Ingeniería Láctea v. 19, 514 a 2400; La Maporita v. 19, 513 a 3400; Wisner vq. 16, 383 a 3400; 19, 365 a 4000.
Harrington y Lafuente SA: (107) Erreca vq. 14, 412 a 2700; La Concordia Agrop. v. 27, 475 a 2900. Hourcade Albelo y Cía. SA: (31) La Reserva de Juárez v. 21, 443 a 2500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (117) Fernández v. 14, 514 a 3100; Tajsa nt. 14, 435 a 4500; 14, 403 a 4650; vq. 19, 349 a 4600. Iriarte Villanueva Enrique SA: (66) Lanzillotta nt. 15, 410 a 4700. Jáuregui Lorda SRL: (238) Monayer v. 16, 445 a 2500; 19, 465 a 2770; Escobar de Campomar n. 41, 458 a 4500; Mugnaga nt. 20, 283 a 5250; vq. 15, 266 a 5000; 15, 265 a 5200; Newland nt. 30, 407 a 3500; Pincen v. 18, 455 a 3100; Saviamar v. 12, 490 a 2700.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (38) Santa Olimpia v. 12, 460 a 2800; 14, 480 a 3050. Lartirigoyen & Oromí SA: (130) La Cristina n. 15, 443 a 4000; vq. 14, 378 a 3600; Soc. Los Pardales v. 14, 679 a 3500; Tajsa nt. 27, 407 a 3800; vq. 19, 347 a 3800. Llorente-Durañona SA: (218) Arrastua de Etcheverry n. 37, 514 a 3000; Huarte vq. 20, 333 a 4300; Los Arroyos vq. 24, 360 a 1700; v. 12, 433 a 2200; Piro y Ruiz v. 12, 510 a 3000; 56, 557 a 3300.
Madelan SA: (201) Bernardini v. 16, 444 a 2000; Blaherve v. 21, 613 a 3200; Isacar vq. 14, 390 a 4000; Poggio vq. 13, 385 a 2200; San Pedro Agropecuaria n. 40, 471 a 4500; Sol de Tauro v. 15, 520 a 3040. Martín G. Lalor SA: (43) Milagro v. 16, 457 a 2700. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (239) Borre vq. 12, 429 a 2680; Burdet vq. 13, 384 a 4400; Chispala n. 14, 445 a 4540; nt. 14, 418 a 4600; Norris v. 13, 503 a 3200; Taesa Agei nt. 26, 428 a 3200; v. 13, 441 a 2800; 13, 541 a 2950; Vientos del Sol nt. 12, 313 a 5020. Monasterio Tattersall SA: (385) Carretero n. 13, 457 a 4500; Carretero H. n. 25, 495 a 4500; Disalvo n. 20, 484 a 3800; Eegana n. 12, 501 a 4400; Gamo y Galli vq. 14, 412 a 2500; Tres Tips v. 13, 547 a 3300; Tyrrell vq. 14, 360 a 1600; v. 12, 468 a 2000.Pedro Genta y Cía. SA: (101) Los Elu vq. 17, 411 a 2400; Nard vq. 17, 322 a 3800; 17, 345 a 4000; 21, 301 a 4100.
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (147) Maitatu Lur nt. 95, 345 a 5300. Santamarina e Hijos SA: (67) Herreras Vegas y Aleman vq. 39, 385 a 3500. S. L. Ledesma y Cía. SA: (78) Fava v. 15, 527 a 3200; Macaya y Espil n. 38, 507 a 3900. Wallace Hermanos SA: (213) González v. 13, 560 a 3200; La Sara n. 22, 455 a 4550; nt. 16, 396 a 4900; Lucanfa vq. 13, 360 a 4650; Rodríguez v. 21, 525 a 2900; Sembrar vq. 13, 341 a 4750.Otras consignaciones: Gahan y Cía. SA (33); Ganadera Salliqueló SA (31); Goenaga Biaus SRL (7); Gogorza y Cía. SRL (7); Nieva H. y Asociados SRL (30); Umc SA (21).
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