Dólares: en el primer semestre del año la agroexportación liquidó un 13% menos de divisas y el dato tiene una contundente explicación

La liquidación de divisas de la agroexportación retrocedió un 13% en el primer semestre de 2026 versus igual período de 2025, según informó hoy la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

Si bien el ingreso de dólares del sector en junio último aumentó un 12%, a US$3007 millones, versus mayo, respecto de junio de 2025 se registró una merma del 18%. En tanto, el acumulado enero-junio de 2026 se ubicó en US$13.378 millones, cifra que representó, respecto del mismo lapso de 2026, la retracción del 13% antes mencionada.

Esta caída se dio en el marco de precios internacionales menores para los granos con respecto del año pasado y, además, porque según los operadores, en lo que va de 2026 se dio una comercialización más “normal”. Dicho de otra manera, el año pasado, a fin de enero se anunció una reducción temporal de los derechos de exportación que estuvo en vigor hasta el último día de junio y eso incentivó a que se aceleraran ventas.

“Lo que estamos viendo es un año de comercialización normal, sin la distorsión que provocan los dólares soja”, analizó Javier Preciado Patiño, de RIA Consultores. Preciado Patiño recordó que el año pasado hubo picos de ventas en mayo y junio, antes que finalizara la reducción temporal de las retenciones. También hubo un máximo en septiembre, cuando por 72 horas se suspendió el cobro de los derechos de exportación y eso disparó que se registraran ventas al exterior por US$7200 millones.

📊 Liquidación de divisas — Junio 2026

Las empresas del complejo agroexportador liquidaron la suma de US$ 3.007 millones en junio, un 12% más que en mayo.

🔹 Variación mensual: +12% (vs. mayo 2026)

🔹 Variación interanual: −18% (vs. junio 2025)

🔹 Acumulado 2026: US$ 13.378… pic.twitter.com/HRocFwnuTr — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) July 1, 2026

Sin esos incentivos o, como dijo el consultor, “dólar soja”, este año lo que se observó fue otra dinámica en las operaciones. En efecto, contra una campaña de exportación de poroto que el año pasado marcó 12 millones de toneladas, en 2026 el volumen podría rondar los cinco millones de toneladas.

“El año pasado hubo un pico en mayo, junio y después otro pico en septiembre. Este año va a estar mucho más morigerado, así que creo que ahí va a ser un poco la diferencia y seguro que ahora en julio y agosto la liquidación va a estar por encima del año pasado y los números van a ir mejorando”, indicó.

En opinión de Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, lo que el primer semestre mostró fue “una comercialización de un año históricamente normal, con un flujo de venta de los productores fuertemente iniciado por el trigo, posteriormente seguido por el girasol, ahora con posiciones de venta bastante importantes en el caso del maíz y la soja con un nivel de comercialización entre un 30 y 35%“.

En este contexto, Idígoras amplió: “La previsión para el segundo semestre es un año bastante estable donde el flujo de divisas puede ir comparándose mes tras mes”.

Remarcó que, en cuanto a la relación específica con 2025, este año hay “una relación de precios internacionales menor”. Recordó lo sucedido con el flujo excepcional del mes de septiembre del año pasado con la suspensión de las retenciones, lo que generó, si bien eso ya fue parte del segundo semestre, “un cúmulo mayor concentrado en ese mes que se tendría que haber distribuido en meses posteriores, incluyendo el comienzo de este año”.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC marcelo-manera-7533 - LA NACION

Mateo Schildknecht, experto de AZ-Group, analizó el comportamiento de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por parte de los exportadores. El dato reflejó un mayor volumen general, pero menor participación del complejo soja, que es el que más divisas aporta.

“Al analizar las DJVE de granos y subproductos, se observa que entre enero y junio de 2026 se registraron 48,2 millones de toneladas, frente a 39,1 millones de toneladas anotadas en igual período de 2025″, dijo.

Según el experto, el mayor crecimiento se explicó por el maíz y el trigo, con incrementos de 4,4 millones y 3,7 millones de toneladas, respectivamente, mientras que el grano de girasol sumó un millón de toneladas adicional.

Subrayó: “Por el contrario, el complejo soja mostró una menor dinámica exportadora: las DJVE de poroto se redujeron en 525.000 toneladas, las de harina en 235.000 toneladas y las de aceite en 26.000 toneladas respecto al año anterior. En este contexto, la menor liquidación de divisas observada en 2026 se explica no solo por los menores precios de exportación, sino también por una menor participación del complejo soja”.

El analista señaló que, a nivel de los productores, se observó una mayor comercialización con precio cerrado en varios granos. “Respecto a igual momento de la campaña previa, las ventas aumentaron en 7,4 millones de toneladas para el maíz, 4,1 millones de toneladas para el trigo y 1,1 millones de toneladas para el girasol. En soja, en cambio, el volumen con precio cerrado se ubicó en 4,7 millones de toneladas, por debajo del registrado un año atrás”, indicó.