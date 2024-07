Opinión: la diferencia entre una evaluación genómica académicamente correcta de otra incorrecta

Escuchar

Las evaluaciones genómicas correctas las llevan a cabo siempre las Asociaciones de Criadores Angus de cada país, pues las mismas se basan en la información e integración que dichas asociaciones poseen en su Base Nacional de Datos. Esta tiene tres fuentes de información: los datos fenotípicos (pesadas, medidas, ultrasonidos y scores), datos genealógicos y los genotipados.

Previo a la obtención de los DEP Enriquecidos por genómica, en forma independiente cada asociación construyó su propia “Población de Referencia”, con el aporte del conjunto de sus criadores adheridos. Dicha población es “la clave” que permite darles valor a los marcadores moleculares (SNP) que están en sitios específicos en la cadena del ADN (molécula esencial de la herencia) de cada animal.

Consecuentemente, el ADN puede ser extraído del bulbo piloso de la cola y ser genotipado, es decir leído, a los fines de encontrar ciertos marcadores moleculares asociados positivamente o negativamente a reconocidas características de interés económico: peso al nacer, facilidad de parto, peso al destete, consumo de materia seca (CMS), consumo residual (RFI), docilidad, peso final, altura, circunferencia escrotal, tipo de pezuña, angulo del pie y cinco rasgos más que hacen al rendimiento y la calidad de carne.

En el caso de nuestra raza Angus, en el 2012 comenzamos a formar nuestra propia “Población de Referencia” y desde abril del 2019 pudimos pasar de los DEP Clásicos a los DEP Enriquecidos por evaluación genómica, siendo la primera Asociación Angus en lograrlo en Latinoamérica.

Es importante remarcar que esto fue hecho siguiendo los protocolos académicos de la American Angus Association, Angus Society of Australia, New Zealand Angus Association, Canadian Angus Association entre otras asociaciones internacionales. Es importante destacar, además, que, cuando se finalizó en el 2003 el proyecto del genoma humano, se dio inicio al proyecto del genoma bovino con una inversión de U$S50.000.000 en el Baylor College of Medicine, Texas (USA), lo cual permitió, en la actualidad la aplicación de la descripta evaluación genómica.

Nuestra asociación firmó un convenio en el 2019, con Neogen (Lincoln, en Nebraska, Estados Unidos), el mayor laboratorio del mundo, al cual se envían las muestras de ADN (bulbo piloso o sangre) para la extracción del ADN y realizar su genotipado, con un chip específico de alta densidad (75K) desarrollado para la raza Angus, denominado AngusGS.

Dichos genotipados vuelven a la asociación y la Unidad de Evaluación calcula los DEP Enriquecidos en base a nuestra propia población de referencia integrada como dijimos por todos los datos fenotípicos (pesadas, medidas, ultrasonido y score), las conexiones genealógicas y los 26.630 genotipados que actualmente tenemos. De la misma forma que se hace internacionalmente en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para leche y las asociaciones de bovinos para carne en el mundo.

La evaluación genómica no solo tiene la ventaja de una primera evaluación precoz si se usan las tres fuentes de información mencionadas, sino también tiene un gran impacto en aquellas características de difícil medición como lo es la eficiencia de conversión. En ese aspecto, nuestro programa E.R.A. ya está generando DEP Enriquecidos de consumo de materia seca (CMS) y de consumo residual (RFI) que podrán verse en el Resumen de Padres 2024, en Palermo.

Por último, es importante señalar que ciertas empresas privadas dicen producir evaluaciones genómicas para criadores Angus o de otras razas, pero omiten decir que la población de referencia que usan no es la de ninguna asociación de criadores. A modo de ejemplo no es la de la American Angus Association, sino una población privada de esas empresas que involucran a varias razas para carne.

Más aun, no usan ni piden ningún dato fenotípico (pesadas, medidas, ultrasonido ni scores) ni tampoco incluyen ninguna información genealógica. Por lo cual, es un excelente ejemplo de comparaciones incorrectas y de un mal uso de las fuentes que tiene una correcta evaluación genómica. Pueden consultar lo expuesto al Dr. Dan Moser (Kansas State University, USA), al Dr. Steve Miller (University of New England, Australia) y la Dra. Kelli Retallick (American Angus Association, USA).

El autor es presidente de la Asociación Argentina de Angus