Opinión. La paradoja de la carne: menos oferta no significa menos producción

La caída de la oferta de carne vacuna suele interpretarse como una señal negativa para la ganadería argentina. En informes sectoriales y artículos periodísticos la reducción de la faena o de las toneladas de carne obtenidas se presenta frecuentemente como una caída de la producción. Sin embargo, esta interpretación confunde conceptos diferentes y puede conducir a diagnósticos equivocados sobre la situación del sector.

La cuestión no es meramente terminológica. Una oferta abundante puede coexistir con una fuerte liquidación del rodeo, mientras que una oferta menor puede responder a decisiones de retención de animales y ser compatible con una recuperación de las existencias. Por eso, el volumen de carne disponible en un período no permite determinar, por sí solo, si la ganadería está creciendo, perdiendo stock o recomponiendo su capacidad productiva.

Esta confusión merece revisarse. El ganado es un activo biológico que puede destinarse a la faena o permanecer en el rodeo para reproducirse y generar producción futura. La decisión de vender animales afecta la oferta corriente, pero también modifica las existencias que sostienen la actividad. Para comprender la evolución de la ganadería es necesario distinguir, por lo tanto, entre oferta de carne, producción neta de animales y variación del stock.

2009: mucha carne en el mercado, un desastre en los campos

El año 2009 constituye un ejemplo contundente de los límites de una interpretación basada exclusivamente en la oferta. La faena alcanzó 16,05 millones de cabezas, frente a 14,62 millones en 2008. Sin embargo, esa elevada actividad coincidió con una fuerte contracción del stock bovino.

Una mayor faena puede aumentar la oferta de carne, pero no necesariamente significa que la ganadería esté creciendo

Según la serie oficial de existencias de la Secretaría de Agricultura, el rodeo pasó de 55,40 millones de cabezas al cierre de 2008 a 49,83 millones al cierre de 2009. La reducción continuó en 2010, cuando las existencias descendieron a 48,84 millones de cabezas.

La abundancia de carne no reflejaba, entonces, necesariamente una mejora de la capacidad productiva. Una faena elevada permite incrementar la oferta inmediata, pero cada animal enviado a frigorífico deja de formar parte del rodeo. Cuando las extracciones superan la reposición, el abastecimiento puede sostenerse temporalmente a costa de reducir el capital ganadero.

Este es el punto central: una mayor disponibilidad de carne no implica, por sí misma, una ganadería más sólida. Si esa oferta se obtiene mediante una liquidación de existencias, puede comprometer la capacidad de producción de los años siguientes.

El caso de 2009 cuestiona así una asociación habitual en el análisis sectorial: que más carne en el mercado equivale necesariamente a una evolución favorable de la producción. La cantidad ofrecida debe analizarse junto con lo que ocurre con el stock que la sustenta.

2011-2012: la recuperación de parte del rodeo

La evolución posterior permite observar el proceso inverso. Después de alcanzar un mínimo de 48,84 millones de cabezas al cierre de 2010, el stock aumentó a 50,70 millones en 2011 y 52,19 millones en 2012.

Durante esos años, la faena se mantuvo muy por debajo del máximo de 2009. En 2011 fue de 11,06 millones de cabezas y en 2012, de 11,61 millones. La menor extracción de animales coincidió con una recuperación de las existencias.

La relación entre ambas variables no debe interpretarse de manera automática: una reducción de la faena no genera necesariamente un aumento del stock. Este último depende de los nacimientos, las muertes, las extracciones y los demás movimientos que afectan al rodeo. Pero la trayectoria muestra por qué resulta indispensable considerar las existencias antes de diagnosticar la situación productiva a partir de la oferta.

La retención de animales, especialmente de hembras, puede contribuir a recomponer las existencias y sostener la producción ganadera futura ESV

En una actividad de maduración biológica relativamente lenta, retener animales puede significar postergar carne disponible hoy para preservar la capacidad productiva futura. La retención de hembras, por ejemplo, puede contribuir a recomponer el rodeo reproductivo y aumentar la generación de terneros, siempre que las condiciones productivas permitan que esa decisión se traduzca efectivamente en mejores resultados.

Esto no significa que toda caída de la oferta sea positiva. Puede responder a una falta de animales, a problemas productivos o a otras restricciones. Pero también puede acompañar un proceso de recomposición del stock. La diferencia solo puede establecerse examinando las variables que explican el movimiento.

Los años 2009 y 2011-2012 muestran, por lo tanto, que una oferta elevada y una oferta menor pueden formar parte de procesos ganaderos muy diferentes. El volumen de carne disponible no basta para distinguirlos.

2022: una oferta importante junto con un aumento del stock

El año 2022 aporta un contraste relevante. Según la serie de existencias utilizada, el stock bovino aumentó de 53,41 millones de cabezas al cierre de 2021 a 54,24 millones al cierre de 2022: unas 825.000 cabezas adicionales.

Al mismo tiempo, la faena pasó de 12,99 millones a 13,58 millones de cabezas. También aumentó la producción de carne, que alcanzó aproximadamente 3,13 millones de toneladas, según las estadísticas oficiales.

El episodio muestra que una faena importante no implica necesariamente una reducción de las existencias. Cuando la generación y la incorporación de animales compensan las extracciones, la oferta puede sostenerse mientras el stock aumenta.

Las condiciones económicas y climáticas contribuyen a explicar estos resultados. Los precios relativos modifican los incentivos para vender o retener hacienda, mientras que el clima incide sobre la disponibilidad de forraje, los costos de alimentación y el desempeño reproductivo. La interacción entre estos factores condiciona tanto la oferta inmediata como la evolución del rodeo.

La comparación con 2009 resulta ilustrativa. En ambos años hubo una faena elevada, pero el stock siguió trayectorias opuestas: cayó fuertemente en 2009 y aumentó en 2022, de acuerdo con la serie utilizada. El dato de faena, por sí solo, no permite explicar esa diferencia.

La cantidad de carne obtenida en los frigoríficos no permite determinar, por sí sola, si el rodeo bovino está creciendo o si se están reduciendo las existencias ganaderas DANIEL GARCIA - AFP

La lectura económica debe incorporar lo que ocurre con las existencias y con la capacidad de reposición del sistema. Esa es precisamente la información que se pierde cuando se confunden faena, oferta y producción.

La confusión entre producción y oferta no es exclusiva de análisis periodísticos. También aparece en informes de organismos oficiales, entidades sectoriales y otros actores que describen la evolución de la faena o de las toneladas de carne como si ambas variables expresaran, sin más precisiones, la evolución de la producción ganadera.

El problema surge cuando una reducción de la faena se comunica como una caída de la producción y el lector interpreta ese dato como evidencia de un deterioro de la capacidad productiva. La faena indica cuántos animales fueron procesados durante un período; las toneladas obtenidas expresan la cantidad de carne resultante. Ninguna de estas variables permite conocer, por sí sola, cuánto creció la población bovina ni qué ocurrió con las existencias.

En agricultura, la distinción entre producción y comercialización está incorporada al análisis habitual. El volumen de granos vendido en un período no equivale necesariamente a la cosecha de ese año, porque puede incluir existencias anteriores o dejar parte de la producción corriente sin comercializar.

En ganadería debería aplicarse el mismo rigor conceptual. Es necesario diferenciar la faena, las toneladas de carne obtenidas, la producción neta de animales y la variación del stock. Cada indicador responde a una pregunta distinta y debe utilizarse de acuerdo con lo que efectivamente mide.

No se trata de cuestionar la validez de las estadísticas oficiales ni de restar importancia a la oferta de carne. Se trata de evitar que el uso indistinto de una misma palabra genere interpretaciones equivocadas. Una menor oferta puede perjudicar el abastecimiento o presionar sobre los precios, pero eso no demuestra automáticamente una caída de la capacidad productiva. Del mismo modo, una oferta abundante puede beneficiar al consumidor en el corto plazo y coexistir con una liquidación del rodeo.

La ganadería argentina necesita, por lo tanto, mayor precisión en el uso de sus indicadores. Llamar producción a lo que en realidad es faena u oferta no es una cuestión menor: puede llevar a confundir el abastecimiento presente con la evolución del capital ganadero.

La pregunta relevante no es solamente cuánta carne llega al mercado en un año determinado, sino qué está ocurriendo con el sistema que la produce y con las existencias que permitirán sostenerla en el futuro. Distinguir producción de oferta es una condición indispensable para interpretar correctamente la evolución de la ganadería argentina.

El autor es asesor ganadero de Econoagro